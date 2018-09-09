Chồng vô tâm đến mấy cũng phải sợ 3 kiểu vợ này

Dù chồng vô tâm đến mấy cũng không thể khiến kiểu phụ nữ này tổn thương, đau đớn. Ngược lại, họ còn khiến đàn ông phải hối hận về những gì đã làm.

Họ chẳng cần ra sức lấy lòng chồng, không phải nhẫn nhịn chỉ để được cho cái ăn cái mặc. Để khi chồng vô tâm hờ hững, họ chẳng ngại ngần than phiền thẳng thắn và yêu cầu sự thay đổi từ chồng. Để chí ít, sống với chồng vô tâm họ vẫn có những niềm vui với đam mê, sự nghiệp và càng có nhiều thời gian để làm giàu.

Là phụ nữ, dù lấy được chồng giàu cũng không sung sướng bằng việc có một công việc ổn định, lương cao. Tiêu tiền do chính mình làm ra, không bị lệ thuộc kinh tế chính là điều kiện giúp phụ nữ có gia đình khẳng định được sự bình đẳng trong hôn nhân.

Cuộc sống của mẫu phụ nữ biết cách tự tạo niềm vui cho mình luôn tươi mới, đầy thứ để khám phá, tận hưởng - Ảnh minh họa: Internet

Tự tạo niềm vui cho mình

Họ vẫn yêu chồng thương con, vẫn toàn tâm toàn ý chăm sóc gia đình chu đáo nhưng không cho phép cuộc đời mình gói gọn trong hai chữ chồng con. Cuộc sống của mẫu phụ nữ biết cách tự tạo niềm vui cho mình luôn tươi mới, đầy thứ để khám phá, tận hưởng.

Chồng có bỏ bê thì nàng vẫn làm đẹp đều đặn, vẫn yêu thương chính bản thân mình một cách tuyệt đối và có cho mình những sở thích. Nấu ăn, yoga, hay học vẽ tranh không chỉ khiến mẫu phụ nữ này vui vẻ yêu đời mà còn khiến chồng vì sợ mất vợ mà quay sang giữ khư khư, vồn vã săn đón.

Nếu chồng vô tâm đến mức vô tình nàng sẽ không ngần ngại chấm dứt cuộc hôn nhân ấy để cho mình cơ hội được hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Có thần thái

Đừng nghĩ thần thái chỉ dành cho những phụ nữ độc thân bởi dù đã kết hôn, nếu muốn bạn vẫn có thể giữ gìn được thần thái của mình hoặc rèn luyện để có được nó. Chẳng cần ra sức khiến mình trở nên xinh đẹp để chiều lòng đàn ông, cũng không cần rót lời ngon tiếng ngọt vào tai ai cả.

Phụ nữ có thần thái luôn đủ tự tin để biết mình muốn gì, cần gì. Đủ kiêu hãnh để không cần dùng đến bùa mê thuốc lú vẫn giữ chồng nhàn tênh. Và tất nhiên, nếu chồng vô tâm đến mức vô tình nàng sẽ không ngần ngại chấm dứt cuộc hôn nhân ấy để cho mình cơ hội được hạnh phúc. Hỏi sao chồng vô tâm đến mấy cũng sợ vợ có thần thái là vậy.