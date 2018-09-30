Đàn bà lấy nhầm chồng: Chọn sai chọn lại, đến khi nào đúng thì thôi

Chị đã từng cãi cha cãi mẹ để đến với người chồng cũ của mình. Cưới nhau về một thời gian, chị mới tá hỏa nhận ra, chồng mình là tay ăn chơi, nát rượu, đàn đúm số một. Nhưng thời quen nhau, anh không hề bộc lộ những khuyết điểm này của mình. Cũng vì vậy mà chị vô cùng sốc. Chị đã từng nghĩ cuộc đời mình đến đây xem như chấm dứt vì bản thân sẽ sống với người như thế này đến suốt cuộc đời.

Đàn bà dù biết lấy nhầm chồng nhưng vẫn âm thầm cắn răng chịu đựng. Tuy nhiên đối với Thanh, chị lại có quan điểm hoàn toàn khác trong vấn đề này. Theo chị, đàn bà chọn nhầm chồng thì có quyền chọn lại. Chọn tới chọn lui chọn đến khi nào đúng thì thôi. Sở dĩ chị rút tỉa được quan điểm này là vì chị đã từng chọn nhầm chồng. Nhầm chồng ở đây không phải nói về vật chất, hay điều kiện kinh tế, mà nhầm ở đây là về nhân cách.

Vậy là chị chủ động ly hôn và bắt đầu một cuộc sống mới tự do hơn. Sau khi ly hôn một thời gian, chị gặp được Trung. Vậy là cuộc đời chị sang một trang mới. Trung tuy không giàu có nhưng biết tu chí làm ăn và đặc biệt ít khi rượu bia, gái gú. Anh chưa bao giờ nói nặng hay khinh thường chị. Và chị đã nhận ra, ông trời không bạc đãi ai bao giờ. Khi người này rời đi, chắc chắn sẽ có người khác tốt hơn tìm đến.

Vì quan điểm gái chính chuyên một chồng mà chị vô tình đẩy cuộc hôn nhân của mình vào bế tắc. Mỗi ngày chị phải đau khổ chứng kiến cảnh chồng say rượu về hành hạ vợ con. Thậm chí còn qua lại với những cô bạn thân của chị. Đỉnh điểm nhất là trong cơn tức giận anh đã tát chị. Đó là cái tát đau đớn mà chị sẽ nhớ mãi trong cuộc đời này. Và chính cái tát đó đã giúp chị nhận ra mình nhất định phải buông bỏ.

Anh là người chí thú làm ăn, có chí tiến thủ - Ảnh minh họa: Internet

Cũng giống như trường hợp của chị Thanh nhưng chị Thủy lại kém may mắn hơn vì trải qua đến ba đời chồng mới tìm được hạnh phúc đích thực. Người chồng đầu tiên của chị là công nhân, cưới nhau về chưa tròn một năm thì cả hai ly hôn vì anh sĩ diện cao. Anh luôn ám ảnh cái nghèo để rồi mang những áp lực của mình trút lên vợ con.

Có thời gian anh bỏ nhà đi biệt tăm, chị không liên lạc được nên đành ly hôn. Không lâu sau đó, chị quen biết anh Nhật. Anh ấy nấu ăn ngon, nội trợ cũng giỏi. Vậy là cả hai hoán đổi vị trí cho nhau. Chị đi làm kiếm tiền, anh ở nhà nội trợ. Cuộc sống những tưởng đã yên bình vì anh là người hiền lành, ít nói.

Đàn bà chọn nhầm chồng thì có quyền chọn lại - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng rồi đến một ngày, sức đàn bà không chịu nỗi cảnh trở thành trụ cột gia đình, chị bắt đầu đâm ra cáu gắt. Vì tính hiền lành như cục đất của anh mà khiến chị vô cùng mệt mỏi. Chị khuyên anh chí thú làm ăn để đỡ đần kinh tế phụ vợ, nhưng năm lần bảy lượt anh ậm ừ cho qua rồi mọi chuyện cũng đâu vào đấy. Chị vẫn nai lưng ra làm, anh vẫn chọn việc nhẹ nhàng. Không chịu đựng được cuộc sống này, chị đành nói lời ly hôn.

Sau khi kết thúc với người chồng thứ hai, chị định bụng sẽ ở vậy nuôi con, chẳng còn vương vấn gì nữa. Nhưng lại gặp được Thông, anh là người đã có vợ và hai đứa con lớn. Tuy nhiên vợ của anh lại mất sớm và anh cũng có ý định đi thêm bước nữa. Cả hai bắt đầu từ tình bạn, cùng san sẻ cho nhau những nỗi lo trong cuộc sống. Anh cũng có nỗi khổ tâm của mình, chị cũng có những lắng lo của bản thân.

Đàn bà một đời chồng thì đã sao...

Vậy là cả hai quyết định về chung một nhà. Do đã có những kinh nghiệm từ những đổ vỡ trước, chị không còn cộc tính như xưa. Anh cũng đã trải qua một đời vợ nên dịu dàng và tâm lý hơn hẳn những người chồng trước của chị. Tính đến nay, cả hai đã có với nhau hai đứa con chung, cuộc sống vô cùng hạnh phúc. Anh biết chí thú làm ăn, chị cũng trở nên dịu dàng hơn nên cuộc hôn nhân này có kết thúc tốt đẹp. Người ta nói quả thật không sai, đúng người đúng thời điểm, mọi chuyện ắt sẽ viên mãn.

.... Họ vẫn có quyền được chọn lại để hạnh phúc hơn - Ảnh minh họa: Internet

Suy cho cùng, phụ nữ đừng sợ chọn nhầm chồng. Bởi nếu chọn sai, bạn có quyền chọn lại, chọn đến khi nào đúng thì thôi. Vì xã hội ngày nay đã khác xưa rất nhiều, phụ nữ cũng có quyền được mưu cầu hạnh phúc. Có quyền được chọn cho mình người chồng xứng đáng, chứ không phải cứ cắn răng chịu đựng một cuộc hôn nhân mục nát.