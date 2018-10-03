Đàn bà đánh ghen bằng những cách này mới khiến chồng tâm phục khẩu phục

Phụ nữ yêu 03/10/2018 11:06

Chồng ngoại tình, đàn bà muốn đánh ghen hãy dùng những chiêu này, vừa không ảnh hưởng danh dự vừa có thể khiến chồng nể phục bội phần.

Phụ nữ phải có thần thái riêng trong mọi hành động, kể cả việc đánh ghen. Thay vì kéo người đến xé áo, đánh đập nhân tình, chị em nên làm những điều này để khiến chồng nể, nhân tình thấy khó mà lui.

Biết người biết ta

Đàn bà trước khi đánh ghen phải xác định rõ đối phương là ai. Bạn nên tìm hiểu về công việc, nhan sắc, chức vụ và tầm ảnh hưởng của cô ta trong xã hội này. Tìm hiểu về nhan sắc để bạn biết được bản thân và cô ta ai là người xinh đẹp, thần thái hơn. Tìm hiểu về nghề nghiệp để xem bạn với người đó ai có chức vụ cao và có tiếng nói hơn.

Đàn bà đánh ghen bằng những cách này mới khiến chồng tâm phục khẩu phục - Ảnh 1
Đàn bà phải biết người biết ta rồi hãy đánh ghen - Ảnh minh họa: Internet

Nếu nhân tình hoàn hảo về mọi mặt, bạn hãy phấn đấu để hoàn thiện bản thân. Nếu cô ta chỉ là “phường ăn chơi”, bạn hãy mặc kệ, vì sớm muộn gì chồng bạn cũng sẽ quay về nhà. 

Dạy chồng

Phụ nữ nên nhớ một điều nếu chồng bạn không có ý, kẻ thứ ba sẽ không có cơ hội chen vào. Chung quy trong đa số cuộc ngoại tình, lỗi đều thuộc về đàn ông và tất nhiên phần còn lại là của ả nhân tình lẳng lơ kia. Thế nên khi phát hiện chồng phản bội, người bạn nên dạy một bài học đó là chồng, chứ không phải ai khác. Bạn hãy để anh biết giá trị của bạn trong ngôi nhà này.

Đàn bà đánh ghen bằng những cách này mới khiến chồng tâm phục khẩu phục - Ảnh 2
Điều đầu tiên bạn nên làm đó là dạy chồng - Ảnh minh họa: Internet

Chẳng hạn như đừng nấu nướng hay giặt giũ gì cho phiền phức. Bạn hãy bỏ mặc tất cả để nghỉ ngơi, vui chơi. Khi thấy vợ không còn hăng hái chăm sóc chồng con, anh ấy sẽ cảm thấy hụt hẫng. Và bắt đầu nhận ra không có vợ, bản thân chẳng thể làm được gì. Đàn ông khi mất đi một thứ gì đó, họ mới cảm thấy lao đao và mất thăng bằng. Thế nên đàn bà hãy để mặc chồng khi anh ấy phản bội, đó là cách dạy chồng hiệu quả nhất.

Gặp trực tiếp nhân tình

Nếu có can đảm, hãy một lần đối mặt với nhân tình. Điều này chứng tỏ bạn không sợ hãi bất cứ điều gì và chắc chắn cũng khiến ả nhân tình cảm thấy chột dạ. Vả lại bạn cũng phải biết được ả nhân tình đó như thế nào, tính cách ra sao, điểm yếu là gì thì mới tiến hành trả thù được. Vì vậy hãy hẹn cô ta ra đâu đó nói chuyện.

Đàn bà đánh ghen bằng những cách này mới khiến chồng tâm phục khẩu phục - Ảnh 3
Hãy gặp nhân tình để biết cô ấy là người như thế nào - Ảnh minh họa: Internet

Nhân tình dù có mặt dày đến đâu cũng không thể đấu lại người vợ chính chuyên. Bạn là vợ được cưới hỏi đàng hoàng nên có quyền “giành chồng” về từ tay người khác. Không cần phải sợ hãi, cũng đừng khóc lóc quá nhiều. Đừng trở thành kẻ yếu đuối trong mắt của kẻ thù.

Quan tâm đến gia đình nhà chồng

Phụ nữ lấy chồng thì gia đình bên chồng là thứ vũ khí lợi hại nhất dành cho những trận chiến như thế này. Chồng bạn chắc chắn rất sợ ba mẹ biết được chuyện xấu của mình. 

Đàn bà đánh ghen bằng những cách này mới khiến chồng tâm phục khẩu phục - Ảnh 4
Phụ nữ khôn phải biết cách dung hòa những mối quan hệ của mình - Ảnh minh họa: Internet

Vì vậy dù muốn dù không, dù có hợp tính hay không bạn cũng nên cư xử khéo léo với gia đình nhà chồng. Phụ nữ khôn là người biết dung hòa mối quan hệ của mình, chứ không phải suốt ngày gây chiến với chị em bên chồng. Chỉ khi chung sống hòa bình, bạn mới có nhiều cơ hội lôi kéo được đồng minh về phía mình.

 

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Đàn ông vô tâm, đàn bà sẽ mang theo yêu thương cũng như sự tận tụy bao năm của mình đi mất, khi đó có muốn tìm cũng chẳng được.

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