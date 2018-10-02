Khí chất của đàn bà 40, chị em nên học hỏi để chồng thương, cung phụng như bà hoàng

Chị Yến là chủ cửa hàng mỹ phẩm. 5 năm trước, chị đã ly hôn và bây giờ đang sống hạnh phúc bên người chồng kém 3 tuổi. Tuy lớn tuổi hơn anh nhưng chị vẫn được chồng chăm sóc từng chút một.

Rất nhiều trường hợp đàn ông ngoại tình khi vợ bước sang tuổi 40. Khi đó, họ cảm thấy vợ không còn đủ sức hấp dẫn. Lúc này cơ thể của chị em đã bắt đầu lão hóa, bước vào thời kỳ mãn kinh nên da dẻ, thân hình không còn đẹp như xưa. Đó cũng là lý do mà đàn ông có xu hướng "ăn vụng" nhiều hơn. Nếu muốn ở độ tuổi này mà chồng vẫn yêu thương, chiều chuộng, bạn nên biết những điều này.

Là người từng trải, chị biết điều gì nên làm và không nên làm. Chị không quản lý chặt chồng. Nhiều khi anh hờn dỗi nói chị không biết ghen, chị chỉ cười nhẹ.

Nhờ biết cách chăm sóc bản thân nên khi đi bên cạnh anh, người ta chỉ nghĩ cả hai bằng tuổi nhau. Mặc dù đã sắp chạm ngưỡng 40 nhưng chị vẫn xinh đẹp, thân hình khiến nhiều người ở độ tuổi này ao ước.

Theo chị, để thể hiện tình yêu có nhiều cách chứ không chỉ ghen. Với lại nếu hữu duyên, người đó sẽ suốt đời vẫn ở bên mình, còn không là của mình, có giữ cũng vô ích.

Với chị tự do là yếu tố cần trong hôn nhân - Ảnh minh họa: Internet

Tuy không thích về việc chị dửng dưng với những cô gái xung quanh mình, nhưng anh vẫn cảm thấy biết ơn vợ vì điều đó. Chị chưa từng bắt anh phải làm như thế này thế kia. Chưa bao giờ xem thường anh dù anh không phải là trụ cột trong gia đình.

Một bí quyết khác của chị là để chồng có khoảng không gian riêng, vợ cũng thế. Tuy đã là vợ chồng nhưng cả hai vẫn thoải mái theo đuổi đam mê riêng, không ai có quyền can thiệp vào.

Đàn bà càng xinh đẹp càng yêu đời - Ảnh minh họa: Internet

Thay vì cứ cấm cản chồng, chị sẽ chỉ ra những lỗi sai hoặc ủng hộ chồng hết mình. Trong hôn nhân, đừng áp đặt nhau vào khuôn khổ hay hình mẫu lý tưởng của bất cứ ai. Vì cuộc sống hiện thực vốn dĩ không giống trong phim. Thế nên đừng bắt buộc người đàn ông của mình trở thành người này người kia mà hãy yêu thương con người thật sự của anh ấy. Dù anh ấy có đầy khuyết điểm, bạn cũng nên tập cách chấp nhận và giữ tinh thần thật tốt để đối mặt với những điều đó. Bởi con người vốn dĩ không ai hoàn hảo, bạn càng mong cầu những điều xa xôi, hôn nhân càng không thể hạnh phúc.

Không sợ chồng phản bội khi biết cách yêu lấy bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, chị luôn ý thức được giá trị của bản thân mình và không bao giờ vượt quá giới hạn. Chị giữ chức giám đốc, anh chỉ là nhân viên bình thường. Nhưng chưa bao giờ chị mang chức vị của mình ra mà nói nặng nhẹ chồng.

Với chị, mỗi người sinh ra trên cuộc đời này đều có vai trò và nhiệm vụ khác nhau. Không phải ai cũng tài giỏi, không phải ai cũng ngu ngốc cả đời. Ở một thời điểm nào đó, mỗi người sẽ tỏa sáng theo cách này hay cách khác.

Đàn bà kết hôn rồi không nhất thiết chỉ biết có chồng - Ảnh minh họa: Internet

Từ ngày kết hôn, chị chưa bao giờ đặt lòng tin nơi anh quá nhiều. Những lời của anh nói, chị chỉ nghe rồi để đó, ít khi mù quáng một mực nghe lời chồng. Con người không ai thành thật tuyệt đối, cũng sẽ có những lúc họ nói dối vì mục đích tốt hoặc xấu. Thay vì cứ tin tưởng để rồi thất vọng thì hãy chọn cách bảo vệ mình trước, đừng để những lời nói mật ngọt khiến đầu óc mụ mị.

Hãy một lần sống hết mình với những điều mình thích - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà 40 tuổi như chị, trải nghiệm nhiều rồi, không có loại người nào mà chị chưa gặp qua. Người trước mặt cười nói nhưng sau lưng đã nói xấu, phản bội. Cách mà chị bảo vệ bản thân là không nên tin tưởng ai quá nhiều, kể cả người đàn ông bên cạnh.