Nếu không cảm thấy hạnh phúc bên chồng nhưng chẳng thể ly hôn, phụ nữ hãy nghĩ đến những điều này

Phụ nữ yêu 01/10/2018 16:39

Dưới đây là những điều phụ nữ nên nghĩ đến mỗi khi cảm thấy cô đơn hoặc không thật sự hạnh phúc khi sống bên chồng.

Không phải ai cũng chọn cách ly hôn khi có cuộc hôn nhân tẻ nhạt. Họ không rời bỏ cuộc hôn nhân suốt bao năm vun vén vì còn nặng lòng với người bạn đời của mình hoặc vì lí do nào đó. Nếu đang rơi vào tình cảnh này, đây là cách giúp phụ nữ thoát khỏi sự tẻ nhạt đó.

Tìm niềm vui nơi con

Nếu không cảm thấy hạnh phúc bên chồng nhưng chẳng thể ly hôn, phụ nữ hãy nghĩ đến những điều này - Ảnh 1
Phụ nữ không hạnh phúc với chồng, hãy tìm hạnh phúc bên con - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà lấy chồng lãi mỗi đứa con, câu này chưa bao giờ sai. Nếu cảm thấy cô đơn vì chồng cứ mãi vô tâm, hoặc cảm thấy không hạnh phúc mỗi khi ở bên cạnh bạn đời, phụ nữ hãy nghĩ đến con. Vì con chính là nguồn sống, là động lực duy nhất giúp bạn mạnh mẽ và kiên cường hơn.

Nếu không cảm thấy hạnh phúc bên chồng nhưng chẳng thể ly hôn, phụ nữ hãy nghĩ đến những điều này - Ảnh 2
Phụ nữ hãy sống vì bản thân và con của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên con rồi sẽ lớn, có những thời điểm chúng không nghe lời, ngỗ nghịch nhưng suy cho cùng chúng sẽ không rời bỏ bạn. Mỗi khi có khó khăn chúng cũng sẽ tìm về nép vào lòng bạn. Mỗi lần mệt mỏi, chúng sẽ trở về tìm sự che chở của bạn. Chỉ cần quanh quẩn bên con, cuộc sống của bạn sẽ bớt tẻ nhạt hơn rất nhiều.

Báo hiếu cha mẹ

Nếu không cảm thấy hạnh phúc bên chồng nhưng chẳng thể ly hôn, phụ nữ hãy nghĩ đến những điều này - Ảnh 3
Phụ nữ hãy kiếm tiền và báo hiếu cha mẹ - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ khi lấy chồng đôi lúc bỏ quên cha mẹ của mình. Vì nhiều mối quan tâm mà họ không còn thường xuyên về thăm gia đình. Nhưng bạn hãy nghĩ đến cha mẹ khi cảm thấy cuộc hôn nhân của mình trở nên nhàm chán. Khi đó hãy về thăm nhà, tự tay nấu những món ăn ngon cho cha mẹ. Hoặc dẫn cha mẹ đi mua sắm, có thời gian thì đi du lịch đó đây để thư giãn.

Nếu không cảm thấy hạnh phúc bên chồng nhưng chẳng thể ly hôn, phụ nữ hãy nghĩ đến những điều này - Ảnh 4
Hãy làm tròn đạo nghĩa làm con của mình - Ảnh minh họa: Internet

Bạn không nhất thiết phải ở mãi bên người chồng nhạt nhẽo. Không nhất thiết phải ở cạnh chồng mới cảm thấy yên tâm hay vui vẻ. Đôi khi những mối quan hệ khác sẽ giúp bạn sống tốt hơn là cứ mãi tận tụy vì một người. Báo hiếu cha mẹ là mang lại nhiều phúc đức cho con cái bạn sau này. Khi thấy bạn có hiếu với cha mẹ, con cái sẽ học theo tấm gương đó.

Tìm niềm vui trong công việc

Nếu không cảm thấy hạnh phúc bên chồng nhưng chẳng thể ly hôn, phụ nữ hãy nghĩ đến những điều này - Ảnh 5
Hãy làm việc chăm chỉ để hạnh phúc hơn - Ảnh minh họa: Internet

Nếu cảm thấy hôn nhân quá nhàm chán, bạn hãy tìm niềm vui trong công việc. Chồng không tốt cũng đừng khóc quá nhiều, hãy chăm chỉ làm việc để có cơ hội thăng chức và kiếm tiền. Khi có đủ quyền hành và vững chắc về kinh tế, bạn không còn sợ chồng ruồng bỏ.

Khi có đủ tiền, bạn sẽ thoải mái lo cho con rồi gửi về phụng dưỡng cha mẹ. Cuộc đời phụ nữ lấy chồng chỉ mong hạnh phúc và vui vẻ, còn nếu không vui thì hãy tìm cho mình niềm vui khác. Như dồn hết sức vào kiếm tiền, làm đẹp, chăm sóc bản thân, lo cho con cái và những người thân yêu của mình.

Nếu không cảm thấy hạnh phúc bên chồng nhưng chẳng thể ly hôn, phụ nữ hãy nghĩ đến những điều này - Ảnh 6
Khi có tiền, đàn bà sẽ sống thoải mái hơn - Ảnh minh họa: Internet

Lúc nào cũng phải trẻ trung, xinh đẹp

Trong cuộc đời phụ nữ có hai điều nhất định phải làm đó là kiếm tiền và làm đẹp. Bạn nên nhớ phụ nữ xấu sẽ không có quà, chỉ phụ nữ xinh đẹp mới có nhận được những gì mình muốn. Phụ nữ dại sẽ muốn làm đẹp để vừa lòng người đàn ông của mình. Nhưng phụ nữ khôn sẽ làm đẹp vì bản thân, chứ chẳng vì lời khen chê của bất cứ ai.

Nếu không cảm thấy hạnh phúc bên chồng nhưng chẳng thể ly hôn, phụ nữ hãy nghĩ đến những điều này - Ảnh 7
Hãy luôn tâm niệm một mình, trẻ đẹp là điều quan trọng nhất - Ảnh minh họa: Internet

Khi trẻ trung, xinh đẹp, bạn sẽ cảm thấy yêu đời hơn. Nếu không thể tìm cảm giác hạnh phúc bên người chồng của mình nhưng lại chẳng thể ly hôn, bạn nên nghĩ đến việc làm cho bản thân vui hơn. 

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