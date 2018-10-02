Đàn ông cứ mãi vô tâm sớm muộn gì cũng sẽ đánh mất những điều này, có tiền tỷ cũng không mua lại được

Phụ nữ yêu 02/10/2018 16:29

Đàn ông vô tâm, đàn bà sẽ mang theo yêu thương cũng như sự tận tụy bao năm của mình đi mất, khi đó có muốn tìm cũng chẳng được.

Đàn ông vô tâm sẽ tự tay mang những thứ này của bản thân vứt đi, khi đó dù có tiền tỷ cũng không bao giờ mua lại được.

Một gia đình êm ấm

"Bây giờ đặt chân về ngôi nhà của mình, anh cảm thấy vô cùng lạnh lẽo và cô đơn. Nhìn chiếc tạp dề treo trên giá đỡ trong bếp, anh nhớ vợ khôn nguôi. Nhìn chiếc bàn học nhỏ với những dụng cụ xinh xắn, anh lại nhớ đến đứa con gái bé bỏng cặm cụi tô tô vẽ vẽ. Trong đầu anh luôn hiện ra những hình ảnh, bên tai thì văng vẳng tiếng cười của vợ hiền và đứa con thơ. Những điều đó đáng giá biết bao nhiêu, vậy mà ngày xưa anh đã không biết trân trọng", đó là những chia sẻ của một người đàn ông vô tâm.

Đàn ông cứ mãi vô tâm sớm muộn gì cũng sẽ đánh mất những điều này, có tiền tỷ cũng không mua lại được - Ảnh 1
Đàn ông vô tâm sớm muộn gì cũng đánh mất gia đình của mình - Ảnh minh họa: Internet

Trước đây, anh cứ thích bay nhảy, chạy theo những phù phiếm ngoài kia và vô tình đánh mất đi những điều giá trị nhất. Để khi nhận ra mọi chuyện đã quá muộn, dù bây giờ có nhiều tiền trong tay, anh cũng không bao giờ có vợ con ở bên như trước đây. Dù có tiền tỷ cũng không thể có được ngôi nhà hạnh phúc mà chính một tay vợ anh vun vén.

Một người vợ hiền

Đàn ông thường nghĩ phụ nữ thời yêu nhau và khi cưới về thật khác nhau. Ngày còn yêu, cô ấy như con mèo ngoan ngoãn. Còn khi về chung một nhà, cô ấy như biến trở thành một người khác, hễ có chuyện gì là càm ràm không ngớt.

Đàn ông cứ mãi vô tâm sớm muộn gì cũng sẽ đánh mất những điều này, có tiền tỷ cũng không mua lại được - Ảnh 2
Sẽ đến một ngày bạn muốn được nghe vợ càm ràm - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên đàn ông lại không biết một điều, vợ càng nói nhiều càng chứng tỏ tình cảm của mình. Càng tức giận càng thể hiện được tấm lòng mà cô ấy hướng về chồng. Bởi không thương, nói chi cho nặng hơi mỏi cổ? Không thương tức giận làm gì cho mệt người lại chuốc thêm phiền não? Vì vậy đàn ông đừng để mất đi rồi mới cảm thấy hối hận về những chuyện mình đã làm, khi đó có muốn nghe càm ràm cũng không được.

Một công việc

Có nhiều trường hợp, đàn ông đánh mất việc làm của mình chỉ vì phản bội nghĩa phu thê hoặc quá vô tâm với vợ. Nhiều người nghĩ điều này không thể xảy ra được vì công việc của chồng, làm gì liên quan đến vợ? Tuy nhiên bạn nên biết vợ chính là vượng khí, mang lại may mắn cũng như là hậu phương vững chắc cho chồng.

Đàn ông cứ mãi vô tâm sớm muộn gì cũng sẽ đánh mất những điều này, có tiền tỷ cũng không mua lại được - Ảnh 3
Đàn ông không có vợ bên cạnh, công việc trở nên khó khăn hơn - Ảnh minh họa: Internet

Vợ là người giúp chồng lo toan những chuyện nhỏ nhặt. Và đó sẽ là động lực giúp chồng chuyên tâm hơn vào công việc của mình. Vì khi vừa lo chuyện xã hội vừa phải chăm lo chuyện sinh hoạt thì đàn ông khó lòng mà tập trung được. Do đó, các đức ông chồng hãy biết ơn vợ.

Tay hòm chìa khóa lý tưởng

Dù muốn hay không, khi không có vợ bên cạnh, đàn ông dễ dàng lầm đường lạc bước. Tuy trưởng thành nhưng họ lại có những suy nghĩ khá bồng bột. Vì vậy họ thường có những quyết định sai lầm. Nếu không có người đứng đằng sau khuyên ngăn thì có thể họ sẽ đi quá giới hạn của bản thân.

Đàn ông cứ mãi vô tâm sớm muộn gì cũng sẽ đánh mất những điều này, có tiền tỷ cũng không mua lại được - Ảnh 4
Đàn ông đừng vô tâm đẩy tay hòm chìa khóa của mình đi mất - Ảnh minh họa: Internet

Chẳng hạn như trong việc tiêu tiền, đàn ông thường vung tay quá trán để thể hiện cái tôi của mình. Họ ít khi nghĩ đến việc tiết kiệm tiền, dễ rơi vào tình trạng phá sản. Suy cho cùng, nếu đàn ông cứ mãi vô tâm mà đẩy vợ ra xa mình, đến một ngày nào đó bạn sẽ cảm thấy hối tiếc khôn nguôi.

 

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Từ khóa:   đàn ông vô tâm lấy chồng vô tâm

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