Phụ nữ hơn nhau ở cách ghen và đây chính là chiêu xử trí kẻ thứ ba khôn ngoan nhất

Phụ nữ hiện đại có vị thế cao hơn trước đây rất nhiều. Họ được học hành, có sự nghiệp không thua gì đàn ông, vì thế cách ghen tuông cũng phải văn minh hơn. Thời nay, thay vì nói phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng, bạn có thể sửa lại là hơn nhau ở cách ghen. Đừng túm tóc, lôi nhau xềnh xệch giữa đường để làm trò cười cho thiên hạ. Và đây là cách xử lý kẻ thứ ba của đàn bà khôn khi biết có kẻ thứ ba chen chân vào cuộc hôn nhân của mình.

Thế nên hãy giữ cho mình tâm trạng bình tĩnh nhất có thể. Đừng nổi đóa, tức giận đùng đùng rồi lôi anh chị em dòng họ đi đánh ghen cho bằng được. Những việc làm như vậy thật sự rất kém sang.

Khi biết chồng ngoại tình , điều mà bạn nên làm đó là giữ bình tĩnh, không nên manh động. Nếu làm lớn chuyện, người chịu nhục nhã ê chề vẫn là bạn.

Giữ bình tĩnh trước mọi vấn đề là điều quan trọng nhất - Ảnh minh họa: Internet

Nên nhớ, chồng ngoại tình như chiếc áo cũ chờ ngày vứt đi. Khi bạn làm lớn chuyện, anh ấy sẽ tưởng rằng bản thân là vật quý báu.

Tìm hiểu

Khi bình tĩnh, bạn hãy tìm hiểu xem việc đó có đúng hay chỉ là chuyện đồn thổi của người khác nhằm phá hoại hạnh phúc gia đình bạn. Có những chuyện bạn phải bắt tận tay day tận trán thì mới tin, đừng chỉ nghe lời từ một phía mà khiến tình cảm vợ chồng rạn nứt.

Tìm hiểu rõ ràng sự việc để không phải giận quá mất khôn - Ảnh minh họa: Internet

Sau khi biết được thực hư chuyện chồng ngoại tình, hãy xem xét đến mức độ lâu dài của mối quan hệ đó. Nếu anh ấy chỉ là cảm nắng nhất thời, bạn có thể rộng lòng bỏ qua một lần. Còn nếu mối quan hệ này đã kéo dài quá lâu, bạn hãy thẳng thắn lên tiếng. Đừng cứ mãi im lặng để rồi bị xem là kẻ ngốc nghếch.

Suy cho cùng, bạn phải tìm hiểu rõ ràng ngọn ngành của sự việc rồi hãy đi đến quyết định cuối cùng. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Hãy xác định trong cuộc chiến này, bạn có đơn độc hay không? Bạn có đủ khả năng để đối mặt với chuyện đó hay không?

Phụ nữ khôn ngoan phải biết người biết ta - Ảnh minh họa: Internet

Nói chuyện với chồng

Chuyện gì cũng nên nghe từ hai phía. Hãy lắng nghe giải thích của chồng, xem anh ấy đã phải chịu những điều gì mà lại chọn con đường này. Hãy nghe chồng trải lòng một lần. Bởi có rất nhiều cuộc ngoại tình, đàn ông vì áp lực công việc và có những điều không thể nói cùng vợ. Họ không tìm được tiếng nói chung với vợ nên mới đi ngoại tình.

Nói chuyện thẳng thắn với chồng là điều cần thiết - Ảnh minh họa: Internet

Vì vậy, phụ nữ khôn ngoan nên nhớ hãy nói chuyện thẳng thắn với chồng. Đừng để anh ấy phải đối mặt với những khó khăn mà vợ lại không hề hay biết. Hoặc là nên nói chuyện với chồng để xem được tâm tư tình cảm của anh ấy đối với người kia như thế nào.

Bạn nên xác nhận lại tình cảm của chồng một cách rõ ràng nhất, đừng vội vã chấm dứt cuộc hôn nhân này. Vì đa số đàn ông ngoại tình, ít ai lại bỏ vợ.

Đối mặt với người thứ ba

Nếu được hãy đối diện với người thứ ba - Ảnh minh họa: Internet

Sau khi giải quyết nội bộ gia đình thì bạn nên một lần đối mặt với người thứ ba. Xem cô ấy trắng trẻo, cao, thấp, gầy, ốm ra sao để còn biết đường xử trí. Nếu nhân tình quá xinh đẹp, bạn nên lên kế hoạch chăm sóc bản thân nhiều một chút.

Phụ nữ hơn nhau không chỉ ở tấm chồng mà còn ở nhan sắc. Khi đẹp, bạn đã có thêm một cơ hội. Cơ hội để không giữ chồng cũng sẽ quay về, cơ hội để không cần phải đấu đá, nhân tình cũng sẽ tự khắc thoái lui.