Phụ nữ hơn nhau ở cách ghen và đây chính là chiêu xử trí kẻ thứ ba khôn ngoan nhất

Phụ nữ yêu 09/10/2018 17:12

Không cần gây chiến ồn ào, phụ nữ khôn ngoan sẽ xử trí người thứ ba chen chân vào cuộc hôn nhân của mình bằng cách này.

Phụ nữ hiện đại có vị thế cao hơn trước đây rất nhiều. Họ được học hành, có sự nghiệp không thua gì đàn ông, vì thế cách ghen tuông cũng phải văn minh hơn. Thời nay, thay vì nói phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng, bạn có thể sửa lại là hơn nhau ở cách ghen. Đừng túm tóc, lôi nhau xềnh xệch giữa đường để làm trò cười cho thiên hạ. Và đây là cách xử lý kẻ thứ ba của đàn bà khôn khi biết có kẻ thứ ba chen chân vào cuộc hôn nhân của mình.

Phụ nữ hơn nhau ở cách ghen và đây chính là chiêu xử trí kẻ thứ ba khôn ngoan nhất - Ảnh 1
Đàn bà khôn sẽ có cách ghen thông minh nhất - Ảnh minh họa: Internet

Giữ tâm trạng bình tĩnh

Khi biết chồng ngoại tình, điều mà bạn nên làm đó là giữ bình tĩnh, không nên manh động. Nếu làm lớn chuyện, người chịu nhục nhã ê chề vẫn là bạn.

Thế nên hãy giữ cho mình tâm trạng bình tĩnh nhất có thể. Đừng nổi đóa, tức giận đùng đùng rồi lôi anh chị em dòng họ đi đánh ghen cho bằng được. Những việc làm như vậy thật sự rất kém sang.

Phụ nữ hơn nhau ở cách ghen và đây chính là chiêu xử trí kẻ thứ ba khôn ngoan nhất - Ảnh 2
Giữ bình tĩnh trước mọi vấn đề là điều quan trọng nhất - Ảnh minh họa: Internet

Nên nhớ, chồng ngoại tình như chiếc áo cũ chờ ngày vứt đi. Khi bạn làm lớn chuyện, anh ấy sẽ tưởng rằng bản thân là vật quý báu. 

Tìm hiểu

Khi bình tĩnh, bạn hãy tìm hiểu xem việc đó có đúng hay chỉ là chuyện đồn thổi của người khác nhằm phá hoại hạnh phúc gia đình bạn. Có những chuyện bạn phải bắt tận tay day tận trán thì mới tin, đừng chỉ nghe lời từ một phía mà khiến tình cảm vợ chồng rạn nứt.

Phụ nữ hơn nhau ở cách ghen và đây chính là chiêu xử trí kẻ thứ ba khôn ngoan nhất - Ảnh 3
Tìm hiểu rõ ràng sự việc để không phải giận quá mất khôn - Ảnh minh họa: Internet

Sau khi biết được thực hư chuyện chồng ngoại tình, hãy xem xét đến mức độ lâu dài của mối quan hệ đó. Nếu anh ấy chỉ là cảm nắng nhất thời, bạn có thể rộng lòng bỏ qua một lần. Còn nếu mối quan hệ này đã kéo dài quá lâu, bạn hãy thẳng thắn lên tiếng. Đừng cứ mãi im lặng để rồi bị xem là kẻ ngốc nghếch. 

Suy cho cùng, bạn phải tìm hiểu rõ ràng ngọn ngành của sự việc rồi hãy đi đến quyết định cuối cùng. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Hãy xác định trong cuộc chiến này, bạn có đơn độc hay không? Bạn có đủ khả năng để đối mặt với chuyện đó hay không?

Phụ nữ hơn nhau ở cách ghen và đây chính là chiêu xử trí kẻ thứ ba khôn ngoan nhất - Ảnh 4
Phụ nữ khôn ngoan phải biết người biết ta - Ảnh minh họa: Internet

Nói chuyện với chồng

Chuyện gì cũng nên nghe từ hai phía. Hãy lắng nghe giải thích của chồng, xem anh ấy đã phải chịu những điều gì mà lại chọn con đường này. Hãy nghe chồng trải lòng một lần. Bởi có rất nhiều cuộc ngoại tình, đàn ông vì áp lực công việc và có những điều không thể nói cùng vợ. Họ không tìm được tiếng nói chung với vợ nên mới đi ngoại tình.

Phụ nữ hơn nhau ở cách ghen và đây chính là chiêu xử trí kẻ thứ ba khôn ngoan nhất - Ảnh 5
Nói chuyện thẳng thắn với chồng là điều cần thiết - Ảnh minh họa: Internet

Vì vậy, phụ nữ khôn ngoan nên nhớ hãy nói chuyện thẳng thắn với chồng. Đừng để anh ấy phải đối mặt với những khó khăn mà vợ lại không hề hay biết. Hoặc là nên nói chuyện với chồng để xem được tâm tư tình cảm của anh ấy đối với người kia như thế nào.

Bạn nên xác nhận lại tình cảm của chồng một cách rõ ràng nhất, đừng vội vã chấm dứt cuộc hôn nhân này. Vì đa số đàn ông ngoại tình, ít ai lại bỏ vợ.

Đối mặt với người thứ ba

Phụ nữ hơn nhau ở cách ghen và đây chính là chiêu xử trí kẻ thứ ba khôn ngoan nhất - Ảnh 6
Nếu được hãy đối diện với người thứ ba - Ảnh minh họa: Internet

Sau khi giải quyết nội bộ gia đình thì bạn nên một lần đối mặt với người thứ ba. Xem cô ấy trắng trẻo, cao, thấp, gầy, ốm ra sao để còn biết đường xử trí. Nếu nhân tình quá xinh đẹp, bạn nên lên kế hoạch chăm sóc bản thân nhiều một chút. 

Phụ nữ hơn nhau không chỉ ở tấm chồng mà còn ở nhan sắc. Khi đẹp, bạn đã có thêm một cơ hội. Cơ hội để không giữ chồng cũng sẽ quay về, cơ hội để không cần phải đấu đá, nhân tình cũng sẽ tự khắc thoái lui.

 

Phụ nữ sở hữu những tính cách này, không cần giữ chồng cũng tự khắc ngoan, trân trọng vợ suốt đời

Phụ nữ sở hữu những tính cách này, không cần giữ chồng cũng tự khắc ngoan, trân trọng vợ suốt đời

Cuộc đời phụ nữ có ba điều nếu làm được xem như sống không vô nghĩa, đó là ăn món mình thích, mặc quần áo mình muốn và giữ được trái tim người đàn ông mình yêu.

Xem thêm
Từ khóa:   phụ nữ đánh ghen chiêu đánh ghen khôn ngoan chồng ngoại tình cách đánh ghen của đàn bà khôn

TIN MỚI NHẤT

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 37 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 43 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Sao quốc tế 1 giờ 8 phút trước
Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Rộ tin Đàm Tùng Vận nhận cát xê gần gấp đôi Lưu Học Nghĩa ở 'Lan Hương Như Cố'

Rộ tin Đàm Tùng Vận nhận cát xê gần gấp đôi Lưu Học Nghĩa ở 'Lan Hương Như Cố'

Sao quốc tế 1 giờ 37 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi vô tình thấy lại nhân tình cũ của chồng và khung cảnh trớ trêu phía sau

Nỗi lòng người vợ khi vô tình thấy lại nhân tình cũ của chồng và khung cảnh trớ trêu phía sau

Tâm sự Eva 1 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này