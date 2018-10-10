Yêu người phụ nữ một đời chồng: Khó khăn nhưng xứng đáng!

Họ sẽ không vì nhận được một món quà mà nhảy cẫng lên sung sướng. Nhưng họ sẽ yêu bạn bằng một trái tim nhiệt thành và ấm áp nhất. Bạn sẽ không phải mất thời gian giải thích cho cô ấy nghe quá nhiều về một vấn đề. Không phải cố gắng tìm điểm chung của nhau. Cô ấy sẽ tự khắc hiểu và dung hòa tính cách của cả hai.

Yêu người phụ nữ từng đổ vỡ khó hơn bạn nghĩ. Cô ấy sẽ không vì một nhành hoa hồng mà làm những điều bạn yêu cầu. Không vì một lời yêu thương mà mang nửa phần đời còn lại giao cho bạn.

Khi yêu cô ấy, dù không được nhìn thấy người mình yêu làm nũng nhưng tôi lại vô cùng khâm phục sự mạnh mẽ đó. Thậm chí cô ấy còn là chỗ dựa mỗi lần tôi gặp nhiều khó khăn trong công việc. Cô ấy vẫn ở bên tôi như vậy, không đòi danh phận, không đòi sự chung thủy nơi tôi.

Có nhiều người nói yêu phụ nữ từng trải mất danh dự lắm. Vì bạn sẽ xài lại một món đồ cũ mà người khác đã vứt đi. Nhưng với tôi, yêu một người từng trải giúp tôi trưởng thành hơn rất nhiều. Trưởng thành ở đây cả về nhận thức và trách nhiệm của bản thân. Khi yêu cô ấy, tôi mới nhận ra giá trị đích thực của chuyện tình cảm. Tôi không xem đó là một trò đùa như trước kia. Tôi không còn quy chụp mọi người phụ nữ đều như nhau.

Dù mạnh mẽ, họ vẫn cần được bảo vệ - Ảnh minh họa: Internet

Với tôi, phụ nữ dù mới hay cũ đều đáng được trân trọng. Đáng được yêu thương và được người khác bảo vệ. Nếu thanh xuân, quá khứ của họ đã từng lầm lỡ, từng chọn sai người, tương lai họ vẫn có quyền được chọn lại, được quyền có được hạnh phúc cho mình. Đàn ông sau ly hôn có quyền tìm cho mình một người chăm sóc thì phụ nữ cũng có thể làm điều đó.

Tôi nghĩ những định kiến về phụ nữ một đời chồng nên được xóa bỏ. Vì không ai muốn lấy chồng để rồi ly hôn. Không ai muốn mang tiếng qua nhiều lần đò. Xã hội ngày nay nam nữ bình quyền và có tiếng nói ngang nhau.

Yêu người từng tổn thương khó khăn vô vàn nhưng vẫn rất xứng đáng - Ảnh minh họa: Internet

Ai cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc. Phụ nữ một lần lầm lỡ thì đã sao, chắc hẳn phải có điều gì đó khuất tất họ mới bỏ chồng. Hẳn là có nỗi khổ riêng nên họ mới quyết định ly hôn để giải thoát cho mình. Chứ không ai đang chăn ấm nệm êm mà làm những chuyện đau khổ như vậy.

Tôi cảm thấy yêu người phụ nữ đã có một đời chồng khó khăn vô vàn nhưng lại vô cùng xứng đáng. Họ vốn dĩ cũng giống như những người phụ nữ bình thường mà thôi. Nhưng ở họ có một trái tim của một người mẹ, một trái tim ấm áp hơn bao giờ hết.

Họ mạnh mẽ và trưởng thành hơn rất nhiều - Ảnh minh họa: Internet

Khi yêu họ, bạn sẽ không phải đối mặt với việc giận hờn vô cớ hay giận dỗi không có lý do. Khi yêu họ, đôi khi bạn không hiểu được nội tâm của họ. Nhưng khi cảm nhận được sự chân thành của bạn, họ sẽ nguyện tận tụy cả đời.

Họ đã từng làm mẹ, làm vợ nên sẽ biết cách chăm sóc người khác như thế nào. Họ đã từng lao đao vì một người nên sẽ biết cách yêu làm sao để tôn trọng đối phương và chính bản thân mình. Họ đã từng phải gánh chịu sự phản bội nên sẽ không là người bội bạc trước.

Khi yêu người đàn bà một đời chồng, bạn sẽ cảm thấy trưởng thành hơn rất nhiều - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ một đời chồng mong manh như bồ công anh trước gió, đẹp đẽ và dễ tổn thương. Thế nên nếu gặp họ, thay vì mắng nhiếc, bạn hãy ôm họ vào lòng, xoa dịu những nỗi sợ hãi mà họ đã phải gánh chịu. Bởi họ đang rất sợ hãi trong mộng tưởng của chính mình, đang chênh vênh không biết đối mặt với cuộc sống phía trước như thế nào.

Hãy thôi đi những lời mắng nhiếc làm tổn thương họ, thôi đi những lời chỉ trích “đồ cũ kỹ, đồ vứt đi”. Vì suy cho cùng, yêu một người phụ nữ từng chịu tổn thương, bạn sẽ nhận lại nhiều điều thú vị.