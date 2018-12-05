Những điều còn nguy hiểm hơn cả ngoại tình, vợ chồng mắc phải hối hận cả đời

Phụ nữ yêu 05/12/2018 15:06

Ngoại tình chưa phải là yếu tố lớn nhất giết chết hôn nhân mà đây mới chính là những điều khiến vợ chồng không còn muốn chung sống với nhau nữa.

Muốn vợ chồng sống với nhau đến đầu bạc răng long thì đừng dại làm những điều này kẻo hối hận không kịp.

Mang chuyện nhà ra kể lể với người khác

Đây là sai lầm mà nhiều phụ nữ thường mắc phải. Khi trò chuyện, tâm sự cùng bạn thân, họ nghĩ than vãn vài câu, nói xấu chồng vài chuyện là chuyện bình thường. Nhưng thực tế hậu quả của việc này vô cùng kinh khủng.

Những điều còn nguy hiểm hơn cả ngoại tình, vợ chồng mắc phải hối hận cả đời - Ảnh 1
Phụ nữ đừng mang chuyện gia đình ra kể lể - Ảnh minh họa: Internet

Nếu chồng vô tình nghe được, anh ấy sẽ cảm thấy bị sỉ nhục. Hơn nữa, đừng dại tin vào người khác, đừng nghĩ họ sẽ cho bạn những lời khuyên đúng đắn.

Đôi khi những người có tâm địa xấu sẽ "đổ dầu vào lửa" khiến cuộc hôn nhân của bạn ngày càng bế tắc hơn. Vì vậy khi nói chuyện, bạn đừng bao giờ nói về chuyện xấu của gia đình mình.

Chồng giấu giếm vợ khá nhiều chuyện

Những điều còn nguy hiểm hơn cả ngoại tình, vợ chồng mắc phải hối hận cả đời - Ảnh 2
Chồng hãy tập cách tâm sự cùng vợ - Ảnh minh họa: Internet

Trong hôn nhân nếu giấu giếm nhau quá nhiều việc, tình cảm của cả hai sẽ dễ rơi vào tình trạng lạnh nhạt. Điều này chứng tỏ đối phương không thật sự tin tưởng và tôn trọng bạn đời. Việc giấu giếm nhau sẽ là yếu tố giết chết hôn nhân nhanh nhất. 

Những điều còn nguy hiểm hơn cả ngoại tình, vợ chồng mắc phải hối hận cả đời - Ảnh 3
Vợ cũng nên tập lắng nghe chồng - Ảnh minh họa: Internet

Không hiểu được đối phương, vợ chồng dễ dàng xung đột. Đặc biệt là đàn ông, khi không tâm sự được với vợ, họ có xu hướng tìm kiếm đến những mối quan hệ khác. Hoặc giấu giếm vợ quá nhiều khiến họ không còn tin tưởng người phụ nữ của mình nữa.

Cả hai đều im lặng

Im lặng là cách tốt nhất để giữ hòa khí. Tuy nhiên đây không phải là cách hay nhất để giữ hôn nhân hạnh phúc. Nếu cứ giữ những điều bực dọc trong lòng, tình cảm của cả hai sẽ dễ phai nhòa.

Những điều còn nguy hiểm hơn cả ngoại tình, vợ chồng mắc phải hối hận cả đời - Ảnh 4
Vợ chồng không nên mãi giữ im lặng - Ảnh minh họa: Internet

Thậm chí khi có mâu thuẫn lớn hơn xảy ra, cả hai sẽ không kiềm chế được cảm xúc và mang những chuyện quá khứ ra để mắng nhiếc nhau. Khi đó những chuyện góp nhặt bấy lâu nay được dịp bùng nổ, khiến mối quan hệ càng tệ hơn. Thế nên nếu được hãy giải quyết dứt điểm mâu thuẫn ngay lúc đó, đừng để trong lòng quá lâu.

Vợ chồng quá thân thiết với bạn khác phái

Những điều còn nguy hiểm hơn cả ngoại tình, vợ chồng mắc phải hối hận cả đời - Ảnh 5
Đừng quá thân mật với người bạn khác phái - Ảnh minh họa: Internet

Trong hôn nhân, ai cũng có quyền tự do duy trì những mối quan hệ của mình. Nhưng việc vợ/chồng có nhiều bạn bè khác phái sẽ dẫn đến nhiều xung đột. Họ cảm thấy không thoải mái khi vợ/chồng mình cứ nói cười bên người khác. Điều này vô tình dẫn đến sự hoài nghi và không tin tưởng người bạn đời của mình.

Nhắc đến người cũ trong cuộc nói chuyện

Những điều còn nguy hiểm hơn cả ngoại tình, vợ chồng mắc phải hối hận cả đời - Ảnh 6
Đã là vợ chồng của nhau thì đừng nhắc đến người cũ - Ảnh minh họa: Internet

Đây là điều cấm kỵ nhất trong hôn nhân. Vợ sẽ cảm thấy khó chịu vì chồng cứ mãi tơ tưởng người cũ. Còn chồng sẽ cảm thấy bản thân không được tôn trọng vì vợ cứ suốt ngày nghĩ đến người trong quá khứ.

Vì vậy đã trở thành vợ chồng của nhau, hãy gạt bỏ đi những điều trong quá khứ. Đừng để những điều đó ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại và tương lai của bạn.

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