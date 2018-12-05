Những kiểu đàn ông ngoại tình nhưng vẫn cần vợ con, phụ nữ tha thứ được cứ tha thứ

Phụ nữ yêu 05/12/2018 10:36

Không phải người đàn ông nào ngoại tình cũng ruồng bỏ vợ con, vì vậy phụ nữ hãy cho chồng của mình một cơ hội để quay về làm lại từ đầu nếu vẫn còn thương.

Đàn ông ngoại tình có rất nhiều dạng, không phải ai cũng phũ phàng với vợ con. Thế nên vợ hãy suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra quyết định, tha thứ được cứ tha thứ. 

Ngoại tình vì bị “lừa vào tròng”

Những kiểu đàn ông ngoại tình nhưng vẫn cần vợ con, phụ nữ tha thứ được cứ tha thứ - Ảnh 1
Đàn ông có tiền là món mồi ngon cho những cô nàng hám danh lợi - Ảnh minh họa: Internet

Đối với đàn ông có tiền và quyền, việc có nhiều cô gái vây quanh là điều không thể tránh khỏi. Nếu không đủ bản lĩnh, đàn ông dễ dàng bị những cô nàng lẳng lơ dẫn dắt khiến đầu óc mê muội. Họ dễ mất tự chủ và lao vào cuộc tình một đêm với người khác.

Đàn ông có điều kiện luôn là món mồi ngon cho những cô gái hám lợi. Dù lỡ lên giường với người khác, song họ vẫn cảm thấy có lỗi với vợ khi làm những chuyện trái với lương tâm như thế này.

Những kiểu đàn ông ngoại tình nhưng vẫn cần vợ con, phụ nữ tha thứ được cứ tha thứ - Ảnh 2
Phụ nữ hãy cân nhắc chuyện tha thứ cho chồng - Ảnh minh họa: Internet

Vì vậy, phụ nữ hãy cân nhắc thật kỹ càng, suy xét việc chồng có thật sự muốn ngoại tình hay không. Nếu đó chỉ là cơn say nắng nhất thời, bạn có thể cho chồng một cơ hội quay về bù đắp cho vợ con và sửa chữa những sai lầm của mình.

Chủ động chấm dứt với nhân tình

Đàn ông ngoại tình không phải ai cũng đủ dứt khoát để nói lời chia tay với nhân tình. Có người tham lam muốn "một chân đạp hai thuyền". Vì vậy khi vợ phát hiện, họ thường hẹn lần hẹn lữa nói sẽ chia tay với bồ nhí nhưng vẫn âm thầm qua lại.

Những kiểu đàn ông ngoại tình nhưng vẫn cần vợ con, phụ nữ tha thứ được cứ tha thứ - Ảnh 3
Nếu chồng dám làm dám chịu, vợ hãy cho anh ấy một cơ hội - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng nếu chồng bạn là người chủ động dứt khoát chia tay người kia, bạn nên tha thứ cho anh ấy. Bởi lẽ anh ấy đã nhận ra lỗi lầm và không muốn làm người phụ nữ của mình phải buồn.

Đàn ông dám làm dám chịu đáng được nhận sự tha thứ của vợ. Không phải lúc nào ly hôn cũng là con đường tốt nhất. Đôi khi vợ cũng phải mở đường cho chồng quay về nếu vẫn chưa buông bỏ được. 

Bù đắp cho vợ con

Những kiểu đàn ông ngoại tình nhưng vẫn cần vợ con, phụ nữ tha thứ được cứ tha thứ - Ảnh 4
Nếu chồng làm tất cả để bù đắp cho vợ con, phụ nữ hãy tha thứ - Ảnh minh họa: Internet

Ai cũng có những sai lầm trong cuộc đời. Điều quan trọng là sau những lỗi lầm đó, thái độ của họ như thế nào. Nếu sau cơn say nắng, chồng bạn quay về cố gắng bù đắp cho vợ con, chắc chắn anh ấy đã biết lỗi của mình.

Khi đó bạn cũng đừng nên quá xét nét, chì chiết. Đôi khi bao dung sẽ khiến bạn nhẹ nhõm hơn. Hãy cho chồng cơ hội bù đắp những tổn thương mà bạn đã phải gánh chịu bấy lâu nay.

Những kiểu đàn ông ngoại tình nhưng vẫn cần vợ con, phụ nữ tha thứ được cứ tha thứ - Ảnh 5
Đàn ông ngoại tình không phải ai cũng đáng tội chết - Ảnh minh họa: Internet

Hãy để anh ấy làm tròn trách nhiệm người cha của mình. Có câu “đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại”. Vì vậy nếu chồng đã biết lỗi và hứa sẽ từ bỏ chuyện "ăn vụng", bạn hãy rộng lượng tha thứ.

Suy cho cùng đàn ông không phải ai cũng phũ phàng, ruồng bỏ vợ con khi có nhân tình. Sau tất cả, họ sẽ chọn về bên mái ấm của mình, hiếm ai muốn rời đi. Thế nên phụ nữ hãy cân nhắc kỹ trước khi đưa ra quyết định ly hôn. 

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