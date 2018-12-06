Đằng sau một người đàn bà mạnh mẽ là biết bao giông bão thời son trẻ

Lúc đó gia đình chị gặp rất nhiều khó khăn nhưng anh lại không dám mở lời “đòi” lại số tiền đã cho mượn. Vì vậy mà anh chị cãi nhau rất dữ dội và sau đó chẳng ai nói chuyện với ai. Cuối cùng, chị ly hôn ở độ tuổi 30.

Trải qua cuộc hôn nhân kéo dài 3 năm, vợ chồng chị ly hôn chỉ vì không hiểu nhau. Sở dĩ chuyện đi đến bước này là vì cả hai đã có những khoảng thời gian chiến tranh lạnh. Suốt nửa năm, cả hai vẫn không thể nói với nhau được một câu đàng hoàng. Chị giận chồng vì anh mang tiền cho người anh họ mượn mà không nói với vợ.

Vì sĩ diện, chị không về nhà cha mẹ mà tự thuê căn phòng trọ nhỏ gần chỗ làm và một mình nuôi con. Đó là chuyện trước đây nằm mơ chị cũng không dám nghĩ tới: ly hôn và sống cuộc đời của mẹ đơn thân.

Sau khi ly hôn, chị sống khá chật vật vì phải nuôi thêm đứa con nhỏ mới 4 tuổi. Khi đường ai nấy đi, cả hai đã chia nhau việc nuôi con. Đứa lớn theo anh, đứa nhỏ theo chị.

Ngày trước, chuyện gì khó chị chỉ cần nhờ chồng giúp, mọi chuyện sẽ được giải quyết êm đẹp. Còn bây giờ, việc gì cũng phải tự làm. Những lúc mệt mỏi, muốn yếu đuối ngã vào vai ai đó cũng không thể.

Nghĩ đến việc con đói, con không được đi học, chị tự nhủ với bản thân phải mạnh mẽ hơn. Tuổi trẻ của chị đã mắc sai lầm vì vậy phải cố gắng để tương lai không phạm lỗi nữa.

Phụ nữ mạnh mẽ từng chịu nhiều tổn thương thời trẻ - Ảnh minh họa: Internet

Và rồi trong bữa tiệc công ty cuối năm, chị gặp gỡ Hùng, người đàn ông thành đạt, có vẻ ngoài ôn nhu, dịu dàng. Anh chủ động tán tỉnh chị. Trong lúc yếu lòng, chị ngã vào vòng tay anh.

Những ngày đầu quen nhau, anh biết rõ hoàn cảnh của chị nhưng vẫn chấp nhận. Không những quan tâm chị mà anh còn chăm sóc cho con của chị. Nhìn thấy những hành động của anh, chị vô cùng cảm động.

Họ đã phải trải qua rất nhiều giông bão để trưởng thành - Ảnh minh họa: Internet

Những tưởng chị lại có một cuộc sống mới tốt đẹp hơn, nào ngờ giông bão chẳng buông tha. Lần đó có một người phụ nữ bế đứa bé đến tận công ty khóc lóc đòi chị “trả chồng”. Khi đó chị mới vỡ lẽ anh là người đã có vợ. Vậy mà bấy lâu nay anh luôn giấu giếm, xem chị là con ngốc.

Cuộc tình chóng vánh qua đi, chị nuốt nước mắt buông tay anh. Còn anh thì ngoan ngoãn trở về gia đình nhỏ của mình sau cơn say nắng. Vết thương lòng của chị lại nhân lên, đau đớn không tả xiết.

Đừng khen họ mạnh mẽ mà hãy thương họ vì đã kiên cường - Ảnh minh họa: Internet

Phải chăng muốn mạnh mẽ và hạnh phúc, con người ta phải trải qua rất nhiều cơn giông bão? Phải chăng người phụ nữ muốn có được cuộc đời bình yên, tốt nhất là đừng vướng vào bất cứ người đàn ông nào?

Đằng sau một người phụ nữ mạnh mẽ là biết bao nỗi lo toan và biết bao vết thương chưa kịp lành. Họ luôn khoác cho mình một vẻ ngoài gai góc, nhưng thực tế bên trong lại là trái tim đang rỉ máu.

Nước mắt của họ không còn rơi nữa mà đã chảy ngược vào trong. Phụ nữ sinh ra không phải tự dưng mà mạnh mẽ, chẳng qua họ phải trải qua rất nhiều chông gai. Nếu không mạnh mẽ, yếu đuối để ai xem?