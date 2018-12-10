Viết cho những người đàn bà bị chồng phụ: Cách trả thù tàn nhẫn nhất là sống tốt hơn

Tâm sự gia đình 10/12/2018 14:32

Cách trả thù người chồng bội bạc tàn nhẫn nhất là hãy sống thật tốt. Sống thật hạnh phúc và lúc nào cũng xinh đẹp để người đàn ông đó phải hối hận.

Ngày đó tôi đã từng nghĩ đến việc sẽ dùng cả cuộc đời này để oán hận một người. Tôi mong người đã từng phản bội mình sẽ không có cuộc sống hạnh phúc. Thậm chí tôi còn hả hê khi nghe tin gia đình mới của anh gặp nhiều mâu thuẫn.

Dù đã chia tay chồng cũ nhưng tôi vẫn theo dõi những hoạt động của anh trên mạng xã hội. Tôi đã từng điên tiết khi thấy ảnh hạnh phúc của hai người. Khi có ai nhắc đến người cũ, tôi sẵn sàng nói những lời không hay về anh.

Viết cho những người đàn bà bị chồng phụ: Cách trả thù tàn nhẫn nhất là sống tốt hơn - Ảnh 1
Tôi đã từng căm hận người đàn ông bội bạc đó - Ảnh minh họa: Internet

Tôi từng nghĩ bản thân mình đã chịu tổn thương thì anh cũng phải có một phần trách nhiệm. Nhưng quả thật thời gian đó, tôi vô cùng mệt mỏi vì suốt ngày cứ lo những chuyện không đâu.

Thấy anh hạnh phúc bên gia đình mới, tôi lại đăng đàn chửi rủa. Còn khi thấy những dòng trạng thái buồn bã của vợ anh, tôi lại hể hả. Một thời gian dài tôi phải sống mệt mỏi như vậy.

Viết cho những người đàn bà bị chồng phụ: Cách trả thù tàn nhẫn nhất là sống tốt hơn - Ảnh 2
Khi nhìn thấy anh hạnh phúc, tôi như muốn phát điên - Ảnh minh họa: Internet

Bạn bè thân thiết khuyên tôi nên buông bỏ, dù gì chuyện cũng đã qua, đừng đay nghiến nhau như vậy nữa. Nhưng ai nói gì tôi cũng không nghe lọt tai, chỉ làm theo ý mình.

Để rồi đến tận bây giờ tôi mới nhận ra những hành động của mình quá ngu xuẩn. Dù tôi có đay nghiến họ đến đâu thì cuối cùng tôi vẫn là người phải chịu tổn thương. Bây giờ tôi mới biết buông bỏ là điều nên làm.

Viết cho những người đàn bà bị chồng phụ: Cách trả thù tàn nhẫn nhất là sống tốt hơn - Ảnh 3
Tôi đã từng đay nghiến anh rất nhiều - Ảnh minh họa: Internet

Tôi không còn theo dõi trang cá nhân của chồng cũ, cũng không còn hỏi thăm bạn bè về anh ấy. Thay vì chọn việc soi mói hạnh phúc của người khác, tôi chọn niềm vui trong công việc.

Những câu chuyện của tôi không còn nhắc quá nhiều về người cũ. Ai hỏi đến tôi đều cười trừ rồi lắc đầu bảo chẳng biết. Khi buông bỏ những việc đó, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Trong lòng như trút đi được hàng tá gánh nặng mà bấy lâu nay vẫn luôn mang.

Viết cho những người đàn bà bị chồng phụ: Cách trả thù tàn nhẫn nhất là sống tốt hơn - Ảnh 4
Đến tận sau này, tôi mới nhẹ nhàng chấp nhận sự thật - Ảnh minh họa: Internet

Phật dạy thù hận chỉ khiến con người ta lầm đường lạc lối, tổn thương người khác và bản thân. Quả thật thời gian đó tôi đã từng nung nấu ý định giết chết đôi gian phu dâm phụ, không cho họ ở bên nhau.

Nhưng rồi nhìn con, nhìn gia đình, tôi chẳng thể nào làm được. Nếu tôi có mệnh hệ gì, con sẽ như thế nào, cha mẹ sẽ sống sao. Thời gian đó tôi như một con người khác, đầy toan tính và mệt mỏi. Tuy nhiên giờ đây đã khác, tôi không còn dằn vặt về những điều đã cũ.

Viết cho những người đàn bà bị chồng phụ: Cách trả thù tàn nhẫn nhất là sống tốt hơn - Ảnh 5
Chúng tôi đã hết duyên và tôi nên buông bỏ để anh hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Tôi cũng đã học cách chấp nhận chúng tôi đã hết duyên với nhau. Hết duyên rồi thì nên để người ấy ra đi tìm hạnh phúc mới, tôi cũng chẳng cố chấp làm gì. Và tôi nhận ra một điều cách để trả thù người cũ tàn nhẫn nhất đó là sống tốt hơn họ.

Bạn phải sống sao cho họ phải hối hận vì đã ruồng bỏ nghĩa phu thê. Sống sao để người đời nhìn vào phải trầm trồ khen ngợi và bỏ đi cái quan điểm “đàn bà cũ, đàn bà bị chồng bỏ”.

Viết cho những người đàn bà bị chồng phụ: Cách trả thù tàn nhẫn nhất là sống tốt hơn - Ảnh 6
Cách trả thù tàn nhẫn nhất của đàn bà đó là sống một cuộc đời thật tốt - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ ơi! Hãy cho thiên hạ thấy sự hấp dẫn của đàn bà một đời chồng là như thế nào. Là vẫn có thể sống hạnh phúc khi chẳng có người đàn ông nào bên cạnh. Là vẫn có thể mua cho mình một món đồ đắt giá mà không cần phải ngửa tay xin bất cứ ai. Quan trọng là buông bỏ những điều đã cũ, khi đó bạn sẽ có cuộc sống mới tốt hơn.

Gửi người thứ ba: Đàn ông phụ vợ, chẳng có người nào tốt!

Gửi người thứ ba: Đàn ông phụ vợ, chẳng có người nào tốt!

Đàn ông phụ bạc vợ, chẳng có người nào tốt đâu mà em cứ đâm đầu vào yêu như chưa từng có cuộc chia ly. Sẽ đến lúc anh ấy vứt em như món đồ chơi đã cũ, theo cách mà anh ấy đã làm với người vợ của mình.

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