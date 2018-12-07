Bí quyết sống hạnh phúc của phụ nữ U50: Xếp chồng sau con cái và bản thân

Tâm sự gia đình 07/12/2018 16:15

Phụ nữ muốn có cuộc hôn nhân hạnh phúc thì hãy xếp chồng sau con cái và bản thân mình. Có như vậy bạn mới không tự chuốc buồn phiền vào người quá nhiều.

Ngày còn trẻ, tôi thường nghĩ mình sẽ cố gắng kiếm được tấm chồng tốt. Hoặc khi có chồng rồi thì phải xem chồng là tất cả, cung phụng, tận tụy hết lòng. Vì xung quanh tôi ai cũng nói rằng phụ nữ phải biết hi sinh mới mong có cuộc hôn nhân viên mãn. Nhưng khi lớn lên một chút, khi có gia đình nhỏ của riêng mình, tôi nhận ra muốn hạnh phúc, không nhất thiết cứ đặt cược vào tay đàn ông.

Bí quyết sống hạnh phúc của phụ nữ U50: Xếp chồng sau con cái và bản thân - Ảnh 1
Phụ nữ muốn hạnh phúc, hãy tự mình cố gắng - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn ông có thể cho bạn hạnh phúc, nhưng bạn sẽ phải trả bằng cái giá nào đó. Còn bản thân tự tạo hạnh phúc thì sẽ chẳng cần phải trả giá. Phụ nữ đừng ngây thơ đến mức mang cuộc sống của mình giao phó hết cho một người. Hãy tự lo cho cuộc sống của bản thân. Khi đó hạnh phúc mới thật sự lâu dài.

Tôi lấy chồng được 2 năm, có thể nói là hạnh phúc ngập tràn. May mắn là tôi lấy được người chồng tâm lý, biết chí thú làm ăn. Nhưng rồi niềm vui chưa kéo dài bao lâu thì cuộc sống hôn nhân dần tẻ nhạt. Đến giai đoạn nào đó, cả hai sẽ cảm thấy chán ngán người bạn đời của mình. Chẳng phải ai thay lòng đổi dạ mà là vợ chồng đã quen thuộc đến nhàm chán. Hôn nhân của tôi cũng vậy.

Bí quyết sống hạnh phúc của phụ nữ U50: Xếp chồng sau con cái và bản thân - Ảnh 2
Phụ nữ nên xếp chồng sau con cái và bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Thời điểm đó, tôi nghĩ hạnh phúc của mình không thể nằm trong tay chồng. Muốn hạnh phúc, muốn cười nói vui vẻ mỗi ngày, bạn phải tự thân cố gắng. Tự lo cho cuộc sống của mình cũng là một dạng hạnh phúc. Nếu ngày xưa chuyện gì cũng trông chờ vào chồng, coi việc lo cho chồng là niềm vui thì bây giờ tôi đã thay đổi.

Bí quyết sống hạnh phúc của phụ nữ U50: Xếp chồng sau con cái và bản thân - Ảnh 3
Lo cho con và bản thân mình, bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn - Ảnh minh họa: Internet

Cho nhau khoảng không gian riêng cũng là cách để bạn tìm niềm vui khác cho mình. Ở bên chồng không cảm thấy thú vị nữa thì hãy tìm đến con cái, bạn bè, người thân. Bởi hạnh phúc của đàn bà không thể cứ mãi để đàn ông quyết định được.

Từ đó tôi bắt đầu “thả” cho chồng được tự do. Thay vì gọi điện réo gọi về nhà đúng giờ, hay càm ràm chuyện chồng nhậu nhẹt hại sức khỏe, tôi chọn cách im lặng. Im lặng không có nghĩa là bỏ mặc chồng mà tôi chọn cách "phản ứng" riêng.

Bí quyết sống hạnh phúc của phụ nữ U50: Xếp chồng sau con cái và bản thân - Ảnh 4
Đàn bà chỉ bình yên khi biết cách lo cho mình - Ảnh minh họa: Internet

Chồng về muộn, tôi sẽ không đợi, không gọi điện thoại mà sẽ cùng con ăn uống no nê rồi đi ngủ sớm. Tôi dành thời gian gọi điện thoại cho chồng để chăm lo cho bản thân và chơi với con cái.

Trước đây, tôi thường xuyên điện thoại hỏi chồng ăn cơm chưa, dặn chồng nghỉ ngơi đàng hoàng. Còn bây giờ, tôi sẽ dành những phút hiếm hoi đó để mình thư giãn sau giờ làm việc mệt mỏi. Trước đây, tôi thường về nhà đúng giờ để lo cơm nước. Bây giờ, tôi lại thong thả, thỉnh thoảng rủ chị em "tám" chuyện ở công ty rồi mới về.

Bí quyết sống hạnh phúc của phụ nữ U50: Xếp chồng sau con cái và bản thân - Ảnh 5
Chỉ cần có thể cười tươi mỗi ngày, bạn đã có cuộc sống ý nghĩa - Ảnh minh họa: Internet

Ngày đó tôi hay mua sắm cho chồng, bây giờ tôi lại dành số tiền đó để sắm sửa cho bản thân và con cái. Ngày đó tôi đi đâu cũng phải kéo chồng theo, còn bây giờ chỉ một mình đi với bạn bè. Những ngày rảnh, tôi sẽ không nai lưng ra làm việc nhà suốt ngày mà sẽ dành thời gian để thư giãn, nghỉ ngơi hợp lý. Hoặc đưa con về ngoại, đi siêu thị mua những gì chúng thích.

Đến khi chạm ngưỡng 50 như tôi, bạn sẽ nhận ra phải xếp chồng sau con cái và bản thân mình thì mới mong được hạnh phúc. Bởi nếu cứ mãi đặt chồng lên hàng đầu, bạn chỉ tự chuốc thất vọng và buồn phiền cho riêng mình. 

Đàn bà một mình nuôi con: Đằng sau hạnh phúc là những giọt nước mắt thầm lặng

Đàn bà một mình nuôi con: Đằng sau hạnh phúc là những giọt nước mắt thầm lặng

Ban ngày nhìn con cười nói vui vẻ, tôi nghĩ như vậy đã đủ hạnh phúc, chẳng mong mỏi gì hơn. Nhưng đêm về, khi cánh cửa phòng khép lại, nước mắt bất chợt lại rơi xuống. Không phải đau lòng vì bị người khác phụ bạc, mà vì một mình nuôi con quả thật rất tủi thân.

Xem thêm
Từ khóa:   bí quyết hạnh phúc phụ nữ u50 tâm sự của phụ nữ 50 cách khiến phụ nữ hạnh phúc

TIN MỚI NHẤT

Màn đụng độ trớ trêu ngoài hành lang và khoảnh khắc đứng hình khi nhận ra người tình của chị hàng xóm

Màn đụng độ trớ trêu ngoài hành lang và khoảnh khắc đứng hình khi nhận ra người tình của chị hàng xóm

Ngoại tình 38 phút trước
Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Tâm sự gia đình 1 giờ 38 phút trước
Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Đời sống 2 giờ 35 phút trước
Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Bài học làm mẹ 2 giờ 57 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Tâm sự gia đình 6 giờ 8 phút trước
Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Dinh dưỡng 6 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm