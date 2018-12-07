Đàn bà một mình nuôi con: Đằng sau hạnh phúc là những giọt nước mắt thầm lặng

Những người xung quanh tôi nói thêm rằng đàn bà một mình nuôi con bị người đời dị nghị biết bao nhiêu. Vả lại trong gia đình cần phải có đàn ông, đàn bà sao một mình gánh nổi.

Những lần dẫn con về ngoại chơi, ai cũng hỏi tôi có định đi thêm bước nữa hay không. Họ nói tôi nên tìm đại một người đàn ông để làm trụ cột gia đình, để con tôi có cha như những đứa trẻ khác.

Lần nào cũng vậy, mỗi lần có dịp lễ Tết, chuyện tôi bị chồng bỏ lại được mang ra làm đề tài cho họ bàn tán. Tôi nghe hoài cũng thấy nhàm, chỉ sợ con nghe thấy, chúng sẽ tủi thân biết dường nào. Vì vậy tôi thường tránh về nhà khi có đông người. Mẹ tôi cũng hiểu nên không than phiền về việc tôi không đưa cháu về chơi thường xuyên.

Khi đó tôi chỉ biết cười trừ. Tôi không thể hét vào mặt của họ rằng một mình tôi cũng có thể tự nuôi con. Tôi không thể đùng đùng nổi giận rồi bỏ đi vì mất lịch sự. Thế nên tôi chỉ có thể ngồi yên chịu trận.

Từ ngày ly hôn đến giờ, tôi đã nghe rất nhiều lời không hay về mình. Khóc cũng nhiều, đau lòng cũng không ít nhưng giờ đây tôi chẳng còn sức để nghĩ đến những chuyện đó nữa. Điều quan trọng với tôi ngay bây giờ là kiếm tiền, nuôi con, vậy là đủ.

Tôi mạnh mẽ, cười nói mỗi ngày chỉ để con yên lòng - Ảnh minh họa: Internet

Vả lại tôi nghĩ, thiên hạ không thể sống giùm cuộc đời của mình được nên nghe lời họ nói chẳng giúp ích gì cho tôi. Chỉ cần mỗi ngày nhìn con trưởng thành trong hạnh phúc, vậy là những vết thương trong lòng tôi cũng được xoa dịu rất nhiều.

Tôi nghĩ bản thân vẫn sống tốt và đủ khả năng một mình nuôi con. Tôi có công việc đàng hoàng, lương bổng cao hơn nhiều người. Tôi có nhiều mối quan hệ tốt, khi gặp khó khăn không phải chật vật gánh vác một mình.

Nhưng thực tế, đằng sau sự hạnh phúc đó là những giọt nước mắt không ngừng rơi - Ảnh minh họa: Internet

Tôi có cha mẹ đứng sau hậu thuẫn, những khi trái gió trở trời, con ốm đau đã có ông bà phụ giúp. Tôi có những người bạn thân sẵn sàng đến bên tâm sự chia sẻ những khi tôi yếu lòng muốn từ bỏ.

Có thể nói tôi có tất cả. Và tôi đã từng cảm thấy hạnh phúc. Nhưng không hiểu sao, mỗi lần về nhà, đóng cánh cửa phòng lại, nước mắt của tôi lại tuôn rơi không kìm lại được. Không phải tôi buồn vì cuộc hôn nhân dang dở, mà vì một mình nuôi con quả thật rất tủi thân.

Đàn bà sau ly hôn lãi mỗi tổn thương và một cái xác không hồn - Ảnh minh họa: Internet

Nhìn gia đình người ta tay trong tay hạnh phúc, con của người ta có cha có mẹ đủ đầy, tôi lại thấy có lỗi với con. Đáng lẽ chúng phải được trưởng thành trong một môi trường tốt hơn. Đáng lẽ chúng phải có cha bên cạnh che chở, bảo vệ. Đáng lẽ… Vậy mà tôi lại không thể làm được điều đó.

Đàn bà một mình nuôi con như tôi, sáng cười nói hỉ hả, nhưng đêm về lại khóc đến cạn dòng nước mắt. Tôi đau chứ! Nhưng nỗi đau đó chỉ kéo dài từ đêm đến sáng, rồi mọi chuyện lại đâu vào đấy như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

Tôi chỉ biết cố gắng hết sức để con có được hạnh phúc trọn vẹn - Ảnh minh họa: Internet

Xin đừng khen đàn bà một mình nuôi con mạnh mẽ, giỏi giang. Bởi họ không kiên cường như những gì họ thể hiện. Vốn dĩ họ cũng là một người phụ nữ yếu mềm bình thường, chẳng qua là hoàn cảnh bắt buộc nên mới trở nên can trường mà thôi.