Không chỉ có đàn bà, đàn ông cũng có những nỗi lo trong hôn nhân

Trong hôn nhân, đàn bà sẽ có nhiều nỗi lo hơn, nhưng thực tế đàn ông cũng có những nỗi niềm riêng khó nói. Chẳng qua họ tự khoác cho mình một vẻ ngoài mạnh mẽ, vô lo vô nghĩ mà thôi.

Vì vậy mà họ luôn tò mò về hình ảnh của mình trong mắt của mọi người. Bên cạnh đó, đàn ông thường lo sợ vợ sẽ mang những tật xấu của chồng ra để bàn tán, chê bai.

Tuy ít khi bộc lộ cảm xúc, nhưng đàn ông thường lo lắng không biết trong tâm trí của vợ, mình là người như thế nào. Bởi đàn ông luôn muốn trở thành một người hoàn hảo trong mắt người khác.

Đối với đàn ông, hình tượng là thứ không bao giờ có thể đánh mất được. Họ xem trọng danh dự và hình tượng của bản thân hơn bao giờ hết. Vì vậy phụ nữ nên tâm lý một chút, đừng khiến chồng phải lo lắng về những chuyện này.

Không biết vợ có hài lòng với tiền lương của mình không

Đàn ông muốn cho vợ một cuộc sống đủ đầy nhất - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông trọng sĩ diện. Khi cưới vợ, họ luôn muốn lo cho vợ con một cuộc sống đủ đầy, không thua thiệt người khác. Họ muốn kiếm tiền để vợ mình ra đường có chiếc áo mới, chiếc túi đẹp bằng bạn bằng bè.

Người phụ nữ có xinh đẹp hay không đều phụ thuộc vào đàn ông. Vì vậy họ thường cảm thấy áp lực trong việc gánh vác vai trò trụ cột trong gia đình. Họ sợ bản thân không làm tròn trách nhiệm và bị vợ phàn nàn, chê trách. Thế nên phụ nữ hãy hiểu cho chồng mình.

Lo lắng con cái không gần gũi cha

Đàn ông lo lắng việc con cái không gần gũi cha - Ảnh minh họa: Internet

Đa số những đứa trẻ có xu hướng gần gũi mẹ hơn cha. Phụ nữ thường gánh vác trách nhiệm nuôi dạy con, còn chồng thường phải lo kiếm tiền. Khi về đến nhà, con cái đã ngủ hết, các ông bố ít có thời gian chơi với con. Vì vậy lũ trẻ thường dành nhiều tình cảm hơn cho mẹ.

Phụ nữ nên tạo điều kiện để chồng và con có nhiều thời gian gần gũi hơn - Ảnh minh họa: Internet

Một phần vì cách dạy dỗ của người cha quá nghiêm khắc khiến cho bọn trẻ cảm thấy sợ hãi. Thế nên chúng thích ở với mẹ hơn là gần gũi với cha. Nếu vợ biết điều này, hãy tạo điều kiện để cha con gần gũi, gắn bó hơn.

Lo người nhà vợ có hiềm khích gì với mình không

Không chỉ có đàn bà, đàn ông cũng cảm thấy lo lắng về thái độ của những người bên nhà vợ. Họ muốn được phía nhà vợ tôn trọng. Thế nên đàn ông thường dò hỏi xem anh em bên vợ có nói gì về mình hay không.

Ở trước mặt gia đình mình, phụ nữ đừng nói xấu chồng - Ảnh minh họa: Internet

Vì vậy phụ nữ khi trò chuyện với anh chị em của mình nên tránh nói điều không hay về chồng. Nếu có nói cũng nên nói những điều tốt đẹp, đừng bơi móc khuyết điểm của chồng ra chỉ trích, phê phán. Hãy bảo vệ chồng, đừng đổ dầu vào lửa làm ảnh hưởng đến lòng tự trọng của đàn ông.