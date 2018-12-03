Phụ nữ chán chồng đừng chọn con đường ngoại tình mà hãy tìm niềm vui trong những điều này

Phụ nữ yêu 03/12/2018 15:11

Khi chán chồng, phụ nữ đừng nghĩ đến việc ngoại tình hay tìm một người khác phái để dựa vào mà hãy tìm niềm vui trong những việc này.

Chán chồng là căn bệnh mà nhiều người phụ nữ trong xã hội hiện nay mắc phải. Có rất nhiều nguyên nhân khiến họ cảm thấy người bạn đời của mình tẻ nhạt, không còn thú vị. Chẳng hạn như chồng vô tâm, chồng lười nhác, chồng trăng hoa

Điều này khiến phụ nữ cảm thấy ngày càng mệt mỏi với cuộc hôn nhân của mình. Tuy nhiên, thay vì sa vào con đường ngoại tình, đây là cách giúp chị em giải tỏa căng thẳng, quên đi việc chán chồng.

Phụ nữ chán chồng đừng chọn con đường ngoại tình mà hãy tìm niềm vui trong những điều này - Ảnh 1
Đàn bà chán chồng đừng chọn cách ngoại tình - Ảnh minh họa: Internet

Tìm niềm vui trong công việc

Nếu ở nhà chán quá thì hãy tìm niềm vui trong công việc. Khi chăm chỉ lao động, bạn sẽ quên đi những điều không vui. Và khi kiếm được tiền, bạn sẽ cảm thấy bản thân được an ủi nhiều hơn.

Tuy công việc có áp lực, nhưng đổi lại bạn cũng sẽ có những khoảng thời gian vui vẻ bên đồng nghiệp. Còn hơn là quanh quẩn ở nhà, cô đơn, buồn tủi cũng không biết bày tỏ cùng ai.

Hãy tìm cho mình một công việc, một chỗ dựa khác ngoài đàn ông. Khi đó chồng có vô tâm hay không còn tình cảm với vợ thì bạn cũng không quá thất vọng.

Phụ nữ chán chồng đừng chọn con đường ngoại tình mà hãy tìm niềm vui trong những điều này - Ảnh 2
Hãy tìm niềm vui trong công việc, bạn sẽ cảm thấy thoải mái hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tuy khá thực dụng, nhưng tiền sẽ xoa dịu được những mất mát trong lòng bạn. Khi chồng không quan tâm đến vợ, bạn có thể dùng số tiền mà mình kiếm được để đi ăn uống, mua sắm. Chắc chắn bạn sẽ cảm thấy vơi bớt đi sự tủi hờn mà người chồng mang lại cho mình.

Tìm niềm vui bên con cái

Cuộc đời phụ nữ không nhất thiết cứ phải quanh quẩn bên người đàn ông. Bạn còn có con, có những mối quan hệ bạn bè, người thân khác. Vì vậy khi chán chồng rồi, hãy tìm niềm vui bên con cái.

Phụ nữ chán chồng đừng chọn con đường ngoại tình mà hãy tìm niềm vui trong những điều này - Ảnh 3
Con cái là món quà vô giá, hãy tìm đến chúng để được hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Cố gắng kiếm tiền cho chúng ăn học đàng hoàng. Nuôi dạy chúng nên người, sau này bạn sẽ được nhờ vả ít nhiều. Có thể chúng sẽ không nuôi bạn khi tuổi già, nhưng chúng sẽ mãi là chỗ dựa tinh thần cho bạn.

Đàn bà trong hôn nhân lãi mỗi đứa con, vì vậy hãy biết trân trọng món quà vô giá này. Không có chồng, bạn cũng có thể sống tốt. Nhưng không có con, cuộc sống của bạn xem như chẳng còn chút ý nghĩa gì. Phụ nữ hãy nhớ một điều nuôi con còn có ngày lấy lại vốn, còn nuôi chồng chỉ lãi mỗi cô đơn.

Làm đẹp giết thời gian

Phụ nữ chán chồng đừng chọn con đường ngoại tình mà hãy tìm niềm vui trong những điều này - Ảnh 4
Phụ nữ xinh đẹp sẽ khiến bản thân cảm thấy tốt hơn - Ảnh minh họa: Internet

Có thời gian rảnh hãy đi làm đẹp, chăm sóc da, làm tóc hoặc mua sắm tân trang cho bản thân. Đừng suốt ngày ủ rũ trong nhà tìm cách làm sao để chồng yêu. 

Đừng vì chán chồng mà biến cuộc sống của mình trở nên tẻ nhạt. Bạn hãy làm mới mình mỗi ngày. Làm đẹp là cách để giúp bạn sống tốt và vui vẻ hơn.

Phụ nữ chán chồng đừng chọn con đường ngoại tình mà hãy tìm niềm vui trong những điều này - Ảnh 5
Đừng cứ nghĩ tìm cách giữ chồng sao cho khéo mà hãy quan tâm đến mình - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ xinh đẹp sẽ trở nên tự tin và hạnh phúc. Bạn nên nhớ nếu chồng không thể giúp bạn cười tươi mỗi ngày thì hãy tự khiến bản thân vui vẻ. Cuộc đời phụ nữ có rất nhiều niềm vui mà bản thân họ chưa nhận ra. Họ cứ nghĩ ở bên chồng sẽ vui, sẽ hạnh phúc, nhưng chưa hẳn. 

Dành thời gian cho cha mẹ

Phụ nữ chán chồng đừng chọn con đường ngoại tình mà hãy tìm niềm vui trong những điều này - Ảnh 6
Hãy làm tròn bổn phận của mình với cha mẹ - Ảnh minh họa: Internet

Từ ngày lấy chồng đến giờ, bạn đã mấy lần về quê thăm cha mẹ? Vì có quá nhiều mối lo toan trong gia đình nên bạn thường quên đi những việc nhỏ nhặt này. Nên nhớ, chồng có thể bỏ rơi bạn còn cha mẹ không bao giờ bỏ con cái.

Vì thế, thay vì tìm cách thay đổi người chồng vô tâm thì hãy dành thời gian lo cho cha mẹ nhiều hơn. Điều này không những giúp tâm hồn bạn thoải mái mà còn tích được công đức cho con cháu sau này. Phụ nữ hãy chọn việc báo hiếu và phụng dưỡng cha mẹ để làm động lực sống cho mình.

Đứng trước người đàn ông phản bội, đàn bà đừng khóc mà hãy mỉm cười tiễn họ đi khi cần

Đứng trước người đàn ông phản bội, đàn bà đừng khóc mà hãy mỉm cười tiễn họ đi khi cần

Đàn bà ngày nay cần gì đến người đàn ông tệ bạc? Nếu lỡ chồng có ngoại tình cũng đừng khóc, mà hãy mỉm cười thật tươi rồi tiễn họ ra khỏi cuộc đời mình khi cần thiết.

Xem thêm
Từ khóa:   phụ nữ chán chồng bệnh chán chồng chán chồng có nên ngoại tình người chồng vô tâm chồng lười nhác chồng trăng hoa

TIN MỚI NHẤT

Màn đụng độ trớ trêu ngoài hành lang và khoảnh khắc đứng hình khi nhận ra người tình của chị hàng xóm

Màn đụng độ trớ trêu ngoài hành lang và khoảnh khắc đứng hình khi nhận ra người tình của chị hàng xóm

Ngoại tình 55 phút trước
Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Tâm sự gia đình 1 giờ 55 phút trước
Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Đời sống 2 giờ 52 phút trước
Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Bài học làm mẹ 3 giờ 14 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Tâm sự gia đình 6 giờ 25 phút trước
Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Dinh dưỡng 6 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này