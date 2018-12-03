Điều này khiến phụ nữ cảm thấy ngày càng mệt mỏi với cuộc hôn nhân của mình. Tuy nhiên, thay vì sa vào con đường ngoại tình, đây là cách giúp chị em giải tỏa căng thẳng, quên đi việc chán chồng.

Chán chồng là căn bệnh mà nhiều người phụ nữ trong xã hội hiện nay mắc phải. Có rất nhiều nguyên nhân khiến họ cảm thấy người bạn đời của mình tẻ nhạt, không còn thú vị. Chẳng hạn như chồng vô tâm, chồng lười nhác , chồng trăng hoa …

Nếu ở nhà chán quá thì hãy tìm niềm vui trong công việc. Khi chăm chỉ lao động, bạn sẽ quên đi những điều không vui. Và khi kiếm được tiền, bạn sẽ cảm thấy bản thân được an ủi nhiều hơn.

Tuy công việc có áp lực, nhưng đổi lại bạn cũng sẽ có những khoảng thời gian vui vẻ bên đồng nghiệp. Còn hơn là quanh quẩn ở nhà, cô đơn, buồn tủi cũng không biết bày tỏ cùng ai.

Hãy tìm cho mình một công việc, một chỗ dựa khác ngoài đàn ông. Khi đó chồng có vô tâm hay không còn tình cảm với vợ thì bạn cũng không quá thất vọng.

Hãy tìm niềm vui trong công việc, bạn sẽ cảm thấy thoải mái hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tuy khá thực dụng, nhưng tiền sẽ xoa dịu được những mất mát trong lòng bạn. Khi chồng không quan tâm đến vợ, bạn có thể dùng số tiền mà mình kiếm được để đi ăn uống, mua sắm. Chắc chắn bạn sẽ cảm thấy vơi bớt đi sự tủi hờn mà người chồng mang lại cho mình.

Tìm niềm vui bên con cái

Cuộc đời phụ nữ không nhất thiết cứ phải quanh quẩn bên người đàn ông. Bạn còn có con, có những mối quan hệ bạn bè, người thân khác. Vì vậy khi chán chồng rồi, hãy tìm niềm vui bên con cái.

Con cái là món quà vô giá, hãy tìm đến chúng để được hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Cố gắng kiếm tiền cho chúng ăn học đàng hoàng. Nuôi dạy chúng nên người, sau này bạn sẽ được nhờ vả ít nhiều. Có thể chúng sẽ không nuôi bạn khi tuổi già, nhưng chúng sẽ mãi là chỗ dựa tinh thần cho bạn.

Đàn bà trong hôn nhân lãi mỗi đứa con, vì vậy hãy biết trân trọng món quà vô giá này. Không có chồng, bạn cũng có thể sống tốt. Nhưng không có con, cuộc sống của bạn xem như chẳng còn chút ý nghĩa gì. Phụ nữ hãy nhớ một điều nuôi con còn có ngày lấy lại vốn, còn nuôi chồng chỉ lãi mỗi cô đơn.

Làm đẹp giết thời gian

Phụ nữ xinh đẹp sẽ khiến bản thân cảm thấy tốt hơn - Ảnh minh họa: Internet

Có thời gian rảnh hãy đi làm đẹp, chăm sóc da, làm tóc hoặc mua sắm tân trang cho bản thân. Đừng suốt ngày ủ rũ trong nhà tìm cách làm sao để chồng yêu.

Đừng vì chán chồng mà biến cuộc sống của mình trở nên tẻ nhạt. Bạn hãy làm mới mình mỗi ngày. Làm đẹp là cách để giúp bạn sống tốt và vui vẻ hơn.

Đừng cứ nghĩ tìm cách giữ chồng sao cho khéo mà hãy quan tâm đến mình - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ xinh đẹp sẽ trở nên tự tin và hạnh phúc. Bạn nên nhớ nếu chồng không thể giúp bạn cười tươi mỗi ngày thì hãy tự khiến bản thân vui vẻ. Cuộc đời phụ nữ có rất nhiều niềm vui mà bản thân họ chưa nhận ra. Họ cứ nghĩ ở bên chồng sẽ vui, sẽ hạnh phúc, nhưng chưa hẳn.

Dành thời gian cho cha mẹ

Hãy làm tròn bổn phận của mình với cha mẹ - Ảnh minh họa: Internet

Từ ngày lấy chồng đến giờ, bạn đã mấy lần về quê thăm cha mẹ? Vì có quá nhiều mối lo toan trong gia đình nên bạn thường quên đi những việc nhỏ nhặt này. Nên nhớ, chồng có thể bỏ rơi bạn còn cha mẹ không bao giờ bỏ con cái.

Vì thế, thay vì tìm cách thay đổi người chồng vô tâm thì hãy dành thời gian lo cho cha mẹ nhiều hơn. Điều này không những giúp tâm hồn bạn thoải mái mà còn tích được công đức cho con cháu sau này. Phụ nữ hãy chọn việc báo hiếu và phụng dưỡng cha mẹ để làm động lực sống cho mình.