Cứ để anh ấy đi, rồi bạn cũng hãy kéo vali và rời khỏi cuộc hôn nhân của mình. Đừng chờ đợi, cũng đừng trông mong anh ấy sẽ thay đổi. Viển vông lắm! Tiễn chồng đi với cuộc tình mới rồi bạn cũng nên tự gói ghém đồ đạc và rời đi tìm bình yên cho riêng mình.

Đàn ông lạ lắm, khi có, họ không biết tôn trọng nhưng khi mất đi rồi thì lại cảm thấy tiếc nuối. Vì vậy phụ nữ hãy để những gã đàn ông tệ bạc phải sống cả đời trong sự nuối tiếc, hối hận. Nếu anh ấy muốn đi, muốn vui chơi, bạn hãy cứ để mặc họ.

Ở bên một người không khiến bản thân cảm thấy vui thì nên rời đi. Bởi không có họ, bạn có thể sống tốt, thậm chí còn sống khỏe hơn. Nhiều người hỏi, chồng ngoại tình , phụ nữ nên thay đổi điều gì? Thứ bạn cần thay đổi đó chính là người đàn ông bên cạnh.

Phụ nữ ngày nay không được yếu đuối. Không được mãi oán than số phận không mấy hạnh phúc của mình. Thay vào đó, hãy đứng lên tìm cho mình một niềm vui trọn vẹn.

Cuộc đời đàn bà, không thể cứ mãi dựa dẫm vào một tấm chồng - Ảnh minh họa: Internet

Chiếc áo người khác dùng rồi thì mình dùng làm gì nữa. Ngoài ra, bạn cần phải thay đổi những tư tưởng của mình. Bởi có rất nhiều người cứ sợ con cái không có cha, sợ mang tiếng bị chồng bỏ. Vì vậy họ thường lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan.

Tha thứ cho chồng thì có lỗi với bản thân, còn không tha thứ thì lại mang tội với con cái, gia đình. Kể từ bây giờ, hãy loại bỏ tư tưởng này. Vì cuộc đời phụ nữ không phải lúc nào cũng quanh quẩn bên đàn ông. Không phải lúc nào cũng lấy đàn ông làm điểm tựa cho mình.

Hãy sống cuộc đời mình thích, mệt quá thì buông bỏ và sống thật thoải mái - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà cần biết rằng tha thứ chưa bao giờ là giải pháp tốt nhất cho hôn nhân. Đó vốn dĩ chỉ là cách tạm thời, giúp bạn bấu víu vào niềm tin duy nhất còn sót lại mà thôi. Vì vậy nếu không thể tha thứ thì hãy tự động buông bỏ.

Đừng cố ép mình trở thành thiên thần trong khi bạn có những cảm xúc của một con người bình thường. Đừng ép bản thân nhất định phải tha thứ, trong khi chính bạn cũng không hề mong muốn điều đó.

Cuộc đời của mình hãy tự quyết định, đừng vì một lời nói, vài câu ngọt ngào mà tự chuốc khổ vào thân. Hãy nhớ, bạn có thể đợi, nhưng thanh xuân và thời gian của bạn chẳng thể đợi chờ.

Đàn bà bỏ chồng không phải là điều đáng sợ - Ảnh minh họa: Internet

Ngày chồng ngoại tình, hãy tiễn anh ấy đi bằng một nụ cười thật tươi. Rồi sau đó hãy rời đi trong tư thế ngẩng cao đầu và nên nhớ phải thật tự hào về bản thân rằng mình đã quyết định đúng.

Tất nhiên bạn nên nhớ thêm một điều, khi rời đi trong vali nhất định phải đóng gói toàn bộ những thứ thuộc về mình.