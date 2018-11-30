Tâm sự người đàn bà rời đi từ cuộc hôn nhân đổ nát: Tha thứ bao nhiêu lần cũng vậy thôi!

Nhưng lần này lòng tin trong chị đã vơi đi nhiều. Đến lần thứ ba, chị mất khá nhiều thời gian để cho mình một lý do cũng như cho chồng một cơ hội.

Chị tha thứ cho anh lần thứ nhất vì vợ chồng không tình thì còn nghĩa, dù sao cũng đã yêu nhau hơn 4 năm trời và kết hôn 5 năm. Rồi đến lần thứ hai, chị cũng nhắm mắt bao dung cho lỗi lầm của chồng vì lý do con cần có cha, gia đình cần có một người đàn ông để cáng đáng mọi việc.

Ngày đêm phải sống chung với người chồng trăng hoa, chị như muốn sụp đổ. Đã chấp nhận tha thứ cho chồng nhưng chị không thể tránh khỏi những cảm giác tủi thân đến nỗi muốn bật khóc.

Đến cuối cùng, chị vẫn chọn tha thứ vì nghĩ bản thân đã không còn trẻ để bắt đầu một cuộc hôn nhân mới. Đàn bà thường như vậy, khi chồng ngoại tình , họ luôn tự tìm cho mình một lý do để có thể tha thứ chứ không ai muốn buông tay.

Đêm nào nhìn sang tấm lưng của chồng, tim chị cũng thắt lại. Phải chăng đàn bà bao dung cho chồng, ai cũng phải chịu những cay đắng như thế này không? Chị biết tha thứ chỉ là biện pháp nhất thời, không thể nào cứ mãi tự lừa gạt bản thân hoài được.

Chị cắn răng tha thứ cho anh hết lần này đến lần khác - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông một khi đã thay lòng đồng nghĩa với việc họ nhẫn tâm chà đạp lên lòng tin của phụ nữ. Ai cũng nghĩ vợ dễ dãi lắm, chỉ cần ngọt ngào vài câu thì có thể đường đường chính chính quay về.

Bài ca tha thứ hát mãi cũng chán, chị không còn muốn lặp lại nữa. Lần này chị chọn cách chấp nhận hết thảy những đắng cay để đổi lại bình yên cho mình. Với chị, người đàn ông này bất trị rồi, có dung túng, có tha thứ bao nhiêu lần cũng như vậy thôi.

Đàn bà đừng mãi cao thượng tha thứ cho người làm mình đau - Ảnh minh họa: Internet

Người đã sa ngã một lần, chắc chắn sẽ có lần thứ hai và nhiều lần nữa. Sự chân thành và lòng vị tha sẽ không làm họ lay động, cũng không thể nào khiến họ thay đổi. Vậy mà bấy lâu nay chị vẫn luôn nghĩ, chỉ cần mình nhẫn nhịn một chút, mọi chuyện rồi sẽ ổn thỏa.

Chị sai rồi. Cuộc hôn nhân này chị sai hoàn toàn và thất bại thảm hại. Vì vậy phụ nữ ơi, đừng như chị, đừng mãi tha thứ cho người làm mình đau. Bởi đàn ông một khi đã không còn tôn trọng vợ, họ nhẫn tâm lắm. Họ chỉ thích đùa giỡn với phụ nữ mà không cần biết đến hậu quả sẽ ra sao.

Hãy mạnh mẽ buông bỏ khi cần thiết - Ảnh minh họa: Internet

Có hai điều mà chị em phụ nữ phải tự hỏi lòng trước khi tha thứ cho chồng. Đó là liệu bản thân có yên ổn mỗi ngày và liệu chồng có tái phạm?

Đừng mù quáng tha thứ vì những lý do như con cần cha, tình nghĩa vợ chồng bao năm... Đừng che mắt mình để rồi cứ mãi sai lầm. Nếu đã quá mệt mỏi, điều bạn nên làm không phải là tha thứ cho người tệ bạc mà đó là mạnh mẽ buông bỏ.