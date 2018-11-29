Phụ nữ à! Đừng viện cớ 'vì chồng' mà đánh mất chính mình

Phụ nữ yêu 29/11/2018 16:20

Có nhiều người phụ nữ mù quáng đến nỗi vì chồng mà sẵn sàng đánh mất đi bản chất. Phụ nữ ơi! Làm vậy để được gì, người ta có hiểu cho tấm lòng của bạn hay không? Hay cứ mãi đùa cợt và làm tổn thương bạn hết lần này đến lần khác?

Thương chồng, thương con, sợ hôn nhân tan vỡ là những lý do mà chị em phụ nữ thường bao biện cho sự nhu nhược của bản thân. Họ mang những điều đó ra làm cái cớ để chịu đựng, dù có khổ cũng tự dặn lòng là khổ nhưng xứng đáng. Để rồi cuối cùng họ dần đánh mất đi con người thật của mình vì cứ mãi hi sinh những điều này cho chồng.

Nhường “hào quang” cho chồng

Phụ nữ à! Đừng viện cớ 'vì chồng' mà đánh mất chính mình - Ảnh 1
Phụ nữ lấy chồng rồi thường lùi về sau một bước - Ảnh minh họa: Internet

Khi lấy chồng, phụ nữ thường gạt bỏ đi những đam mê, hoài bão của mình để tận tâm vì gia đình. Họ chấp nhận lùi về sau một bước, nhường lại ánh hào quang cho chồng. Họ chấp nhận nép vào ngực của người đàn ông để được che chở.

Nhiều phụ nữ dù giỏi giang, bản lĩnh đến mấy cũng từ bỏ sự nghiệp sau khi lấy chồng. Họ nghĩ những thứ đó vốn không còn quan trọng nữa. Bởi phụ nữ khác đàn ông, họ cần một nơi bình yên để nương tựa thay vì cứ bay nhảy suốt đời.

Phụ nữ à! Đừng viện cớ 'vì chồng' mà đánh mất chính mình - Ảnh 2
Họ chấp nhận đứng phía sau hậu thuẫn cho chồng - Ảnh minh họa: Internet

Vì vậy mà họ chấp nhận để chồng được hô mưa gọi gió bên ngoài, còn bản thân thì thu mình vào căn bếp nhỏ. Điều này khiến phụ nữ dần đánh mất đi bản thân. Họ dần quên mình đã từng có những ước mơ, đam mê và đã từng nỗ lực rất nhiều vì điều đó. 

Hủy bỏ những kế hoạch riêng của mình

Phụ nữ à! Đừng viện cớ 'vì chồng' mà đánh mất chính mình - Ảnh 3
Phụ nữ lấy chồng thường hủy hết những kế hoạch của mình - Ảnh minh họa: Internet

Ngày xưa phụ nữ thường lên kế hoạch hôm nay mình sẽ ăn gì, đi đâu, gặp gỡ ai hay mua sắm những gì. Nhưng khi có chồng rồi, kế hoạch của họ sẽ đổi thành “chúng ta”. Họ hoàn toàn quên đi những dự định riêng của bản thân mà chỉ tập trung vào việc gia đình mình sẽ có những kế hoạch gì trong tương lai.

Họ làm gì, đi đâu cũng phải suy nghĩ đến chồng con. Phụ nữ thời độc thân có rất nhiều ước mơ, kế hoạch nhưng có chồng rồi thì lại bỏ dở. 

Phụ nữ à! Đừng viện cớ 'vì chồng' mà đánh mất chính mình - Ảnh 4
Phụ nữ nên nhớ đừng bao giờ từ bỏ những điều mình thích - Ảnh minh họa: Internet

Nhiều người quan niệm rằng có chồng rồi thì phải nghe theo chồng. Chồng muốn làm gì phải nghe theo. Nhưng nên nhớ, phụ nữ có quyền được tự do làm những điều mà mình mong muốn.

Thay đổi diện mạo

Chồng không thích phụ nữ tóc ngắn, vợ liền nuôi tóc dài. Nhưng vài hôm sau nghe chồng tặc lưỡi khen cô người mẫu có mái tóc ngắn thật cá tính, vợ lại vội cắt phăng đi mái tóc của mình.

Phụ nữ à! Đừng viện cớ 'vì chồng' mà đánh mất chính mình - Ảnh 5
Phụ nữ đừng vì chồng mà thay đổi bản chất của mình - Ảnh minh họa: Internet

Chồng nói thích những người phụ nữ có thân hình mảnh mai, vợ nén đau đi "dao kéo" để hút mỡ. Hoặc lên chế độ giảm cân, tập luyện hà khắc để làm vừa lòng chồng.

Chồng bảo vợ mặc đồ không có gu thời trang, vợ vội đi mua sắm. Những điều chồng không thích, vợ sẽ cố gắng thay đổi. Vì vậy mà nhiều chị em thường đánh mất đi giá trị đích thực của bản thân.

Phụ nữ à! Đừng viện cớ 'vì chồng' mà đánh mất chính mình - Ảnh 6
Cuộc sống phụ nữ chỉ hạnh phúc khi tự làm chủ bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Họ giống như con rối chỉ biết làm theo những lời chồng nói. Họ tôn trọng chồng nên thường nghe theo vô điều kiện. Phụ nữ ơi! Làm như vậy, bạn có thật sự hạnh phúc không?

Nỗi đau của người đàn bà nội trợ bị chồng cho là 'ở nhà không làm gì cả'

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Đàn ông thường nghĩ phụ nữ ở nhà chẳng làm gì cả, vì vậy họ mặc nhiên xem vợ là đồ ăn bám, là kẻ ăn không ngồi rồi sống nhờ đồng lương chồng mang về. Nhưng có mấy ai biết được phụ nữ ở nhà còn vất vả hơn cả đàn ông bôn ba kiếm tiền bên ngoài.

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