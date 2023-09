Nỗi đau của người đàn bà nội trợ bị chồng cho là 'ở nhà không làm gì cả'

Phụ nữ trong hôn nhân chịu quá nhiều thiệt thòi...

Không hỏi chị bệnh ra sao, anh khó chịu vắt chiếc áo khoác lên giá đỡ rồi bỏ ra ngoài. Tối đó, anh về trễ. Chị vẫn ngủ li bì vì mới uống thuốc. Con phải nhờ ông bà chăm sóc giúp một hôm.

Sáng hôm sau, chị đỡ hơn một chút nên xuống bếp chuẩn bị thức ăn cho chồng. Anh ngồi vào bàn vừa ăn vừa nói.

- Em thấy không được thì để anh thuê người giúp việc. Chứ anh đi làm về chỉ muốn có bữa cơm gia đình mà em cũng không làm được. Ngày trước thì em than mệt, hôm nay thì bệnh vậy mai mốt còn gì nữa.

vì lùi về sau một bước để nhường hào quang cho chồng

Chị im bặt, uất nghẹn không thể thốt nên lời. Anh nghĩ chị ở nhà ăn không ngồi rồi, lười biếng nên mới giả bệnh để không làm việc nhà sao. Không lẽ đàn ông nào cũng nghĩ phụ nữ chỉ là cỗ máy đẻ, là người vô dụng như vậy sao.

Đàn ông thường nghĩ phụ nữ ở nhà chẳng làm gì cả, vì vậy họ mặc nhiên xem vợ là đồ ăn bám, là kẻ ăn không ngồi rồi sống nhờ đồng lương chồng mang về. Nhưng mấy ai biết được phụ nữ ở nhà còn vất vả hơn cả việc bôn ba kiếm tiền bên ngoài. Nào là nấu ăn, nào là dọn dẹp, nào là chăm con, rồi hàng tá việc mà phụ nữ phải nai lưng ra làm từ sáng đến chiều không ngơi tay.

Phụ nữ luôn hi sinh tất cả vì gia đình của mình

Chị không đôi co với chồng vì có nói anh cũng không hiểu được. Có giải thích đàn ông cũng chỉ tặc lưỡi nói vợ làm quá, vì việc nhà có gì đâu nặng nhọc. Họ đi làm ngoài đường mới chịu nhiều vất vả, bản thân không thở than thì thôi chứ vợ có quyền gì để than ngắn thở dài.

Từ xưa đến nay, đàn ông thường thích vợ ở nhà nội trợ, đồng nghĩa với việc không kiếm được tiền và tất nhiên là không có tiếng nói trong gia đình. Nhưng đàn ông đã quên khi anh ốm đau ai là người chăm sóc? Ai là người cùng anh trải qua những khoảng thời gian vất vả, tay trắng lập nghiệp? Ai đã cho các anh một gia đình đủ đầy? Ai là người thức trắng đêm chăm con khóc để chồng có giấc ngủ ngon lành?

Đàn ông xem những việc làm của vợ chẳng đáng là gì

Ai là người chịu lùi về sau một bước để nhường hết hào quang cho chồng? Ai là người ở trong gian bếp chật hẹp để nấu những món các anh thích? Ai là người ăn cũng không dám ăn, mặc cũng không dám mặc đẹp để tiết kiệm tiền lo cho chồng con?

Phụ nữ tận tụy để có một gia đình ấm êm

Đối với đàn ông vai trò của người phụ nữ trong nhà chẳng là gì cả. Nhưng không có họ, các anh nhất định sẽ điêu đứng. Vì vậy đừng bao giờ xem thường hay cho rằng vợ là người ăn bám, ở nhà chẳng làm gì. Hãy đặt mình vào vị trí của cô ấy để có thể thấu hiểu được những điều mà vợ đang phải gánh chịu.

Vợ của các anh có thể không xinh đẹp, không kiếm được nhiều tiền, không có tài ăn nói khéo léo nhưng họ có thể vì chồng con mà hi sinh tất cả. Phụ nữ cao cả hơn đàn ông nghĩ rất nhiều.

Họ có thể đánh đổi tất cả để chồng con được hạnh phúc

Một tấm áo họ đang mặc cũng có thể xẻ đôi để chồng con được ấm áp. Miếng ăn họ đang ăn cũng có thể chia cho chồng con được no bụng. Vì thế, đàn ông hãy yêu thương vợ hơn. Đừng nói những lời khiến cô ấy chạnh lòng.