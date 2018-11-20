Những điều quý hơn vàng bạc châu báu mà phụ nữ học được sau những lần đổ vỡ

Phụ nữ yêu 20/11/2018 14:23

Sau đổ vỡ, có thể nói phụ nữ thu hoạch được không ít nước mắt và tất nhiên cũng nhận được hàng vạn điều quý giá hơn cả vàng bạc châu báu.

Phụ nữ đừng sợ đổ vỡ, cũng đừng ngại yêu người khác. Vì sau những lần vấp ngã ê chề đó, bạn sẽ nhận ra vô số những điều giá trị có dùng tiền cũng không mua được.

Không có gì là mãi mãi

Tình yêu, tiền bạc, lòng người đều là những thứ dễ dàng thay đổi nhất trên cuộc đời này. Vì vậy sau đổ vỡ, phụ nữ sẽ nhận ra chẳng có gì tồn tại mãi mãi. Kể cả mối tình khiến bạn khắc cốt ghi tâm đến mức nào đi nữa, đến một ngày cũng phải chấp nhận buông bỏ.

Những điều quý hơn vàng bạc châu báu mà phụ nữ học được sau những lần đổ vỡ - Ảnh 1
Trên cuộc đời này, không có gì là mãi mãi - Ảnh minh họa: Internet

Nếu không có đổ vỡ, không có tổn thương, có thể suốt cuộc đời bạn cũng không nhận ra đâu là giá trị đích thực. Khi bị phản bội, bạn mới nhận ra thứ mình trân trọng và yêu thương nhất là thứ dễ dàng đánh mất nhất.

Tri kỷ là bạn bè

Những điều quý hơn vàng bạc châu báu mà phụ nữ học được sau những lần đổ vỡ - Ảnh 2
Bạn bè là tri kỷ của cuộc đời bạn - Ảnh minh họa: Internet

Chồng/người yêu không nằm trong danh sách tri kỷ của phụ nữ. Vì những người đó có thể phản bội lại niềm tin và tình yêu của bạn. Hơn nữa, khi ở bên họ, chưa chắc bạn đã tâm sự được những điều thầm kín trong lòng.

Còn với bạn bè thân thiết thì khác. Bạn có thể ngồi hàng giờ để nói những chuyện trên trời dưới đất và người đó vẫn lắng nghe bạn. Sau khi bị tổn thương, chỉ có bạn bè tình nguyện ở lại bên bạn, cùng bạn đối mặt với những nỗi buồn.

Những điều quý hơn vàng bạc châu báu mà phụ nữ học được sau những lần đổ vỡ - Ảnh 3
Khi tổn thương, bạn bè sẽ ở bên chấp nhận nghe những lời than vãn của bạn - Ảnh minh họa: Internet

Bạn bè tuy không ở bên cạnh chúng ta mỗi ngày như người yêu hoặc chồng, nhưng chỉ cần bạn lên tiếng họ sẽ đến ngay. Vì vậy sau những vấp ngã, hãy trân trọng những người bạn còn ở lại bên cạnh mình.

Người ấy có thể từng là thế giới của bạn, nhưng có thể sau này không là gì cả

Mọi thứ trên đời đều sẽ đến thời điểm đổ vỡ và chia ly. Bạn không thể chắc chắn tình yêu của mình có thể chống chọi với hết thảy sóng gió ngoài kia. Người ấy có thể từng là cả bầu trời, cả thế giới với bạn nhưng sau này chưa chắc họ còn sẽ ở bên cạnh.

Những điều quý hơn vàng bạc châu báu mà phụ nữ học được sau những lần đổ vỡ - Ảnh 4
Phụ nữ sẽ nhận ra không ai là cả thế giới của ai cả - Ảnh minh họa: Internet

Vì thế khi yêu, đừng bao giờ tin tưởng hay dựa dẫm quá nhiều vào đàn ông mà hãy tự đứng trên đôi chân của mình. Hãy luôn tâm niệm một điều người đến người đi, không thể lường trước.

Hối tiếc là điều vô nghĩa nhất trên đời này

Nếu đã quyết định làm chuyện gì hoặc yêu ai đó thì đừng hối tiếc. Dù bạn có yêu sai người thì cũng đừng hối hận. Bởi đó là những trải nghiệm tuổi trẻ của bạn. Nhờ đó, bạn mới thật sự trưởng thành và kiên cường hơn.

Những điều quý hơn vàng bạc châu báu mà phụ nữ học được sau những lần đổ vỡ - Ảnh 5
Tiếc nuối vốn vô nghĩa trong cuộc sống này - Ảnh minh họa: Internet

Chắc chắn ai cũng đã từng nói câu “giá như”, nhưng điều này là vô nghĩa. Thay vì hối tiếc những điều đã qua, hãy sống tốt ở hiện tại và tương lai. Hoặc khi bắt đầu làm chuyện gì đó hãy suy nghĩ thật kỹ, đừng mù quáng để rồi sau này sống trong hối tiếc.

Bản thân mạnh mẽ đến dường nào

Sau những lần đổ vỡ, bạn sẽ nhận ra bản thân đã mạnh mẽ và kiên cường biết dường nào. Không ai vừa sinh ra đã mạnh mẽ, chỉ khi trải qua khó khăn, họ mới có được điều đó.

Những điều quý hơn vàng bạc châu báu mà phụ nữ học được sau những lần đổ vỡ - Ảnh 6
Sau những đổ vỡ, bạn sẽ cảm thấy bản thân mạnh mẽ - Ảnh minh họa: Internet

Chỉ khi bạn cảm thấy cả thế giới sụp đổ dưới chân, bạn mới nhận ra không mạnh mẽ sẽ không thể tiếp tục sống trên cuộc đời này.

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