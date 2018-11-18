Vợ chồng không tự dưng mà tìm thấy nhau giữa thế giới 7 tỷ người

Phụ nữ yêu 18/11/2018 11:05

Có câu “tu trăm năm mới đi chung thuyền, tu ngàn năm mới nên duyên vợ chồng”, vì vậy duyên nợ kiếp này không tự dưng mà có được. Hai con người xa lạ không tự dưng mà gặp được nhau giữa thế giới 7 tỷ người.

Nếu bạn hỏi nhân duyên có thật không, tôi sẽ trả lời một cách chắn chắn rằng “có”. Khi đi ngoài đường, chúng ta vô tình đụng trúng một người, đó cũng gọi là duyên. Nhưng duyên đó chỉ tồn tại ngắn ngủi, lướt qua đời nhau rồi nhẹ nhàng biến mất.

Hoặc những mối tình mà bạn đã trải qua thời son trẻ. Mối tình đó có thể kéo dài 2, 3 năm hoặc chỉ vỏn vẹn vài tháng rồi đường ai nấy đi. Đây cũng được gọi là duyên phận. Có lẽ hai người đã quay đầu nhìn nhau vào kiếp trước nên kiếp này ông trời mới cho gặp lại. Nhưng mối nhân duyên chỉ dừng ở đó, không thể tiến xa hơn.

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Nhân duyên vợ chồng không phải tự dưng mà có được - Ảnh minh họa: Internet

Còn vợ chồng là vừa duyên vừa nợ. Gặp nhau là duyên, mang nợ mới có thể kết đôi. Thế nên bạn hãy biết trân trọng mối quan hệ này, vì không tự dưng mà gặp được nhau ở cuộc đời này rồi nên duyên vợ chồng.

Mối nhân duyên vợ chồng rất kỳ diệu. Từ hai con người hoàn toàn xa lạ, tìm thấy nhau giữa thế giới đông đúc rồi đem lòng yêu thương và kết đôi. Từ hai tính cách hoàn toàn không có điểm chung mà chấp nhận về sống chung một nhà và dần thay đổi vì nhau.

Vợ chồng không tự dưng mà tìm thấy nhau giữa thế giới 7 tỷ người - Ảnh 2
Vợ chồng gặp nhau trên thế giới 7 tỷ người này vừa là duyên vừa là nợ - Ảnh minh họa: Internet

Vợ chồng không giống như những mối quan hệ khác, không đủ hiểu nhau như tri kỷ, không đủ mạnh mẽ, gắn kết như anh em ruột. Đây là thứ duyên rất kỳ lạ, giận không buông, đuổi không đi, chặt không đứt. Dù có cãi nhau long trời lở đất, tối đến cũng ngủ chung một giường, ăn chung một mâm và sống chung một mái nhà.

Vợ chồng không tự dưng mà tìm thấy nhau giữa thế giới 7 tỷ người - Ảnh 3
Bạn hãy trân quý người bạn đời của mình nhiều hơn - Ảnh minh họa: Internet

Anh chị em, ba mẹ ruột thịt có thể một thời gian không gặp gỡ, nhưng chỉ dừng ở chữ “nhớ”. Còn vợ chồng thì lại vượt qua giới hạn nhớ nhung. Đó là một cảm giác rất bứt rứt, chỉ muốn chạy ngay về nhà để nhìn thấy mặt người kia, chỉ muốn ôm người đó vào lòng.

Anh tìm thấy em, em tìm thấy anh giữa thế giới đông đúc 7 tỷ người là một điều vô cùng may mắn. Vì vậy bạn hãy biết trân trọng mối quan hệ này nhiều hơn. Khi đã quyết định về chung một nhà, hãy sống có trách nhiệm, đừng làm cho bạn đời của mình phải tổn thương.

Vợ chồng không tự dưng mà tìm thấy nhau giữa thế giới 7 tỷ người - Ảnh 4
Hãy cùng nắm tay nhau đi đến cuối con đường - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông đừng làm vợ khóc, đàn bà đừng làm chồng cảm thấy áp lực. Vì cuộc sống hôn nhân có vô vàn những sóng gió không thể lường trước được và không phải lúc nào cũng ấm êm, hạnh phúc. Thế nên hãy sống vì nhau một chút, dẹp bỏ cái tôi để biết tôn trọng đối phương nhiều hơn.

Đã gọi nhau hai tiếng vợ chồng thì hãy gọi cho thật tâm. Hãy cùng nhau hạnh phúc, chứ đừng tự tìm hạnh phúc riêng. Những ai đang, đã và sắp bước vào hôn nhân, hãy nhẹ nhàng buông bỏ những oán hận, thị phi để cùng người bạn đời của mình sống một cuộc đời trọn vẹn.

Vợ chồng không tự dưng mà tìm thấy nhau giữa thế giới 7 tỷ người - Ảnh 5
Đã là vợ chồng thì đừng phản bội, dối lừa nhau - Ảnh minh họa: Internet

Trân trọng mối nhân duyên tiền định, tôn trọng bạn đời, tôn trọng hạnh phúc của cả hai. Hãy hứa với nhau dù sau này có ra sao cũng sẽ không bao giờ bỏ rơi đối phương, hứa với nhau dù có mệt mỏi đến mấy cũng sẽ cùng nhau vượt qua. 

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