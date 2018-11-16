Phụ nữ khôn ngoan không cần chồng vì đã có thứ này ‘bầu bạn’

Tâm sự gia đình 16/11/2018 10:55

“Không có chồng cũng chẳng sao. Thời buổi hiện đại chỉ cần đủ ăn, đủ mặc, đủ tiền phụng dưỡng cha mẹ và đi du lịch là được”, đó là những lời chia sẻ của người phụ nữ khôn ngoan.

Nếu thấy lấy chồng khổ quá thì “dẹp đi”, đừng nghĩ đến nữa. Xã hội ngày nay không còn như xưa, không còn việc phụ nữ sinh ra, lớn lên và lấy chồng. Mà bây giờ phải là phụ nữ sinh ra, ăn học, đi làm kiếm tiền và hưởng thụ.

Phụ nữ có rất nhiều chuyện phải làm, phải nghĩ ngoài việc lấy chồng. Chẳng hạn như nghĩ đến hôm nay ăn gì, đi đâu, gặp gỡ những ai hoặc mua cho cha mẹ món quà gì. Chứ không phải chồng con ăn gì, chồng hôm nay có nhậu không hay nhà cửa có gọn gàng không.

Phụ nữ khôn ngoan không cần chồng vì đã có thứ này ‘bầu bạn’ - Ảnh 1
Phụ nữ hiện đại không xem việc lấy chồng làm niềm vui lớn nhất cuộc đời...

Tôi đã từng trải qua rất nhiều cuộc mai mối. Người đàn ông đầu tiên tôi gặp là người gia trưởng và thích nghe lời mẹ. Tiếp xúc vài lần, anh đưa tôi về nhà ra mắt gia đình nhưng tôi kiếm cớ “đánh bài chuồn” rồi biến mất không một lời từ biệt. Sở dĩ tôi làm vậy vì mẹ anh là người phụ nữ thuộc tuýp người truyền thống, cách ăn nói rất hà khắc.

Còn tôi là người phóng khoáng, nghĩ gì nói đó nên sợ sẽ phật lòng bà. Vả lại anh là người cực kỳ nghe lời mẹ, bà bảo chuyện gì anh không bao giờ dám làm sai. Tôi nghĩ nếu một mai về làm dâu gia đình như thế này, kêu trời trời không thấu, gọi đất đất cũng chẳng hay. Vậy là tôi quyết định rút lui và không còn liên lạc với anh nữa.

Phụ nữ khôn ngoan không cần chồng vì đã có thứ này ‘bầu bạn’ - Ảnh 2
...mà sẽ kiếm tiền đi du lịch và tận hưởng cuộc sống - Ảnh minh họa: Internet

Không lâu sau đó, tôi lại đi xem mắt một người đàn ông khác. Anh ấy là giám đốc một công ty dệt may lớn nhất nhì thành phố. Vì là bạn bè thân thiết mai mối nên tôi không dám từ chối. Lần đầu gặp anh, tôi cảm nhận được sự dịu dàng và ấm áp.

Vài lần gặp mặt và ăn uống, chúng tôi chính thức hẹn hò. Một thời gian thì tôi phát hiện anh không thiết tha gì với mối quan hệ này. Anh chỉ dùng chuyện yêu đương với tôi để làm gia đình yên lòng vì anh còn quá ham mê công việc. Mang tiếng hẹn hò nhưng mỗi tuần chúng tôi gặp mặt nói chuyện không quá 2 lần.

Phụ nữ khôn ngoan không cần chồng vì đã có thứ này ‘bầu bạn’ - Ảnh 3
Phụ nữ muốn hạnh phúc hãy làm những điều mình muốn - Ảnh minh họa: Internet

Trong mối quan hệ này tôi luôn là người chủ động, nhắn tin, điện thoại, lên lịch hẹn hò, quà cáp lễ Tết, tôi đều lo hết. Anh giống như người đứng ngoài cuộc.

Không chịu được tính vô tâm của anh, tôi chủ động chia tay. Lần này có hơi buồn nhưng tôi biết quyết định của mình không hề sai. Bởi nếu có nhắm mắt mà kết hôn, sau này người khổ cực chỉ có tôi mà thôi.

Nhiều người nói tôi chảnh chọe, tôi lại nghĩ cuộc đời phụ nữ chọn sai chồng giống như đi sai cả ngàn dặm, muốn quay đầu lại cũng khó khăn. Trong công việc, sai có thể sửa, nhưng trong chuyện hôn nhân, sai rồi chưa chắc đã sửa được.

Phụ nữ khôn ngoan không cần chồng vì đã có thứ này ‘bầu bạn’ - Ảnh 4
Bạn đừng nghĩ phụ nữ sinh ra là nhất định phải lấy chồng - Ảnh minh họa: Internet

Chia tay hai mối tình chóng vánh ở độ tuổi quá 30, nhiều người nghĩ tôi kén chọn. Họ còn nói xấu sau lưng tôi là “ế mà chảnh”. Nhưng những điều đó không khiến tôi bực dọc. Ngược lại tôi còn cảm thấy may mắn vì mình đủ sáng suốt để nói lời chia tay. Thay vì chìm đắm trong những cảm xúc buồn bã, tôi chọn cách kiếm tiền làm niềm vui.

Mỗi ngày tôi ăn mặc thật đẹp, tô thêm chút son, dặm thêm chút phấn rồi đi làm. Chiều tan ca rảnh rỗi chọn uống một tách trà chiều, tối về nhà ăn cơm với cha mẹ. Vậy là hết một ngày bình yên, chẳng lo toan.

Phụ nữ khôn ngoan không cần chồng vì đã có thứ này ‘bầu bạn’ - Ảnh 5
Chỉ có tiền mới mang lại niềm vui cho phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet

Ở xã hội ngày nay, phụ nữ sợ lấy chồng rất phổ biến vì họ sợ phải tự “đeo gông” vào cổ. Họ sợ phải chịu đựng cuộc sống như bà và mẹ của họ ngày trước. Hơn nữa, họ có khả năng tự kiếm tiền lo cho bản thân.

Họ nghĩ tìm niềm vui trong việc kiếm tiền còn đáng giá hơn việc lấy chồng đầy may rủi. Đàn ông sẽ làm mờ màu son môi của bạn nhưng tiền sẽ giúp bờ môi đó thêm quyến rũ, tươi tắn hơn. Đàn ông có thể phản bội bạn bất cứ lúc nào, còn tiền đi rồi sẽ về lại nằm ngay ngắn trong ví.

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