Đàn ông say giấc bên nhân tình, đàn bà ngủ quên trong cuộc hôn nhân của mình

Tâm sự gia đình 15/11/2018 15:25

Đàn ông ngoại tình ru ngủ vợ bằng những lời ngọt ngào, hứa hẹn rằng dù có chuyện gì vợ cũng là nhất, vợ vẫn nằm ở vị trí quan trọng trong tim. Cũng vì vậy mà đàn bà thường “ngủ quên” trên chiếc giường hôn nhân êm ái của mình.

Chị là người phụ nữ thành đạt, chuyện gì cũng giỏi giang. Nhưng chị lại quá tin tưởng chồng. Vì vậy chị bị anh “ru ngủ” suốt 5 năm qua mà không một lần dám mạnh mẽ buông tay.

Ở nhà, anh là người chồng có trách nhiệm. Bên ngoài, anh lại là người đa tình, hết cặp cô này đến tán tỉnh cô khác. Nhưng chuyện này chị không hề hay biết, chị vẫn luôn tin anh là người chồng chung thủy, không bao giờ phản bội vợ con.

Đàn ông say giấc bên nhân tình, đàn bà ngủ quên trong cuộc hôn nhân của mình - Ảnh 1
Chồng chị là người có trách nhiệm - Ảnh minh họa: Internet

Thời điểm đó gia đình ở quê của chị gặp khá nhiều biến cố. Ba mất nên chị phải bỏ việc về quê lo hậu sự. Anh cũng về cùng nhưng được hai hôm thì viện cớ bận rồi lên Sài Gòn trước. Nhà neo đơn, không có nhiều anh em nên chị một mình đứng ra lo toan mọi thứ.

Chạy ngược chạy xuôi, chị không còn sức để rơi giọt nước mắt nào dù chị thương ba nhất trên đời. Mọi chuyện xong xuôi, chị bắt chuyến xe muộn nhất để lên thành phố cho kịp giờ làm sáng mai.

Đàn ông say giấc bên nhân tình, đàn bà ngủ quên trong cuộc hôn nhân của mình - Ảnh 2
Chị luôn tin tưởng chồng mình tuyệt đối - Ảnh minh họa: Internet

Tới nhà, có chìa khóa riêng nên chị không gọi anh. Chị tự mở cửa và nhẹ nhàng vào trong nhà. Bỗng chị chợt nhận thấy trước bậc thềm có một đôi giày cao gót nữ màu hồng nhạt. Đây không phải là giày của chị.

Bán tín bán nghi, chị nhẹ nhàng đi vào nhà. Mở cửa phòng ngủ ra, chị như chết đứng. Anh đang ôm một người phụ nữ lạ và cả hai đang say giấc. Chị cố giữ bình tĩnh mở hết đèn trong phòng và kéo chiếc chăn vứt xuống đất.

Đàn ông say giấc bên nhân tình, đàn bà ngủ quên trong cuộc hôn nhân của mình - Ảnh 3
Đến khi thấy cảnh tượng đó, chị mới giật mình nhận ra mình đã sai - Ảnh minh họa: Internet

Anh giật mình, ả nhân tình cũng thức giấc. Ả ta xấu hổ nép sau lưng anh. Mặc anh ngăn cản chị vẫn lao vào túm tóc, lôi ả ta ra ngoài sân rồi đóng cửa lại.

- Em có chuyện gì từ từ nói.

Anh ôm chân chị van xin. Đổi lại là ánh mắt lạnh lùng như muốn ăn tươi nuốt sống của chị. Chị vừa khóc vừa cười như điên dại.

Đàn ông say giấc bên nhân tình, đàn bà ngủ quên trong cuộc hôn nhân của mình - Ảnh 4
Anh ăn nằm với người phụ nữ khác trên chính chiếc giường của chị - Ảnh minh họa: Internet

Sự thật đã bày ra trước mắt, bây giờ chị có muốn tin chồng cũng không được. Chị dùng hết sức đẩy anh ra rồi đi lên phòng. Chị gom mền gối, quần áo của anh và ả đàn bà kia vứt hết không để lại thứ gì. Lần này chị không để chồng giải thích, không còn muốn nghe những lời nói ngọt ngào từ anh nữa.

Đàn ông say giấc bên nhân tình, đàn bà ngủ quên trong cuộc hôn nhân của mình - Ảnh 5
Đàn ông say giấc với nhân tình còn đàn bà thì say lời mật ngọt - Ảnh minh họa: Internet

Nhớ lại hình ảnh anh ôm chặt ả nhân tình ngủ say giấc trên chiếc giường của mình, chị hận thấu tim gan. Chị hận không thể trừng trị cả hai nhiều hơn, hận bản thân vì đã quá tin anh. Chị hận anh vì đã mang nhân tình về và ngủ trên chiếc giường của chị.

Đàn bà ơi! Từ nay hãy tỉnh giấc mộng xuân, đừng mãi ngủ quên để chồng dắt mũi lúc nào không hay. Trong hôn nhân phải thật tỉnh táo và sáng suốt để không bị đàn ông lừa gạt. Biết đâu khi bạn đang say ngủ trên chiếc giường hôn nhân êm ái của mình, chồng bạn đã ôm người ta và mộng giấc khác.

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