Vợ chồng muốn ăn đời ở kiếp với nhau thì hãy giấu giếm những điều này

Tuy đã là vợ chồng nhưng bạn phải giấu nhau những điều này để đảm bảo hạnh phúc hôn nhân. Nếu không, cả hai sẽ cảm thấy khó chịu, thậm chí không thể chấp nhận được những điều đó.

Vả lại khi càng biết nhiều bí mật về bạn đời, bạn càng tự chuốc thêm nhiều buồn phiền cho mình. Cách tốt nhất để giữ lửa hôn nhân là trân trọng hiện tại, hướng đến tương lai, đừng bới móc chuyện quá khứ mà làm phiền lòng nhau. Đừng để những mối tình cũ trong quá khứ làm bạn mất ăn mất ngủ.

Đừng hỏi, đừng tò mò về việc bạn đời có bao nhiêu người yêu cũ . Vì khi biết được, bạn có dám chắc là bản thân không khó chịu, ghen tuông không?

Người đang tán tỉnh bạn

Dù có bao nhiêu người đang muốn theo đuổi mình, bạn cũng nên giữ kín. Đừng dại “khoe mẽ” những chuyện đó trước mặt nhau. Vì chuyện này không có gì hay ho cả, nếu biết bạn đời của bạn sẽ càng khó chịu hơn mà thôi.

Nếu có ai đó đang tán tỉnh bạn, hãy giữ bí mật - Ảnh minh họa: Internet

Có nhiều người nghĩ, nói ra để vợ/chồng của mình cảm thấy ghen và tìm cách níu giữ. Nhưng điều này hoàn toàn sai, bởi có nhiều trường hợp “ông ăn chả bà ăn nem”. Vợ có nhiều người theo đuổi, chồng cũng muốn tán tỉnh nhiều cô để chứng tỏ bản lĩnh của mình. Thế nên chuyện gì cũng phải cân nhắc trước khi nói, đừng vạ miệng mà rước họa vào thân.

Không có thiện cảm với người nhà nội/ngoại

Dù có nhiều hiềm khích hay không mấy thiện cảm với gia đình vợ/chồng, bạn cũng đừng thể hiện quá rõ ràng. Đừng suốt ngày than vãn hay bày tỏ những quan điểm không đồng tình với gia đình bên nội, ngoại. Bởi điều này có thể sẽ khiến bạn gặp rất nhiều rắc rối.

Nếu không muốn gia đình rạn vỡ, vợ chồng đừng nói những lời không hay về gia đình của nhau - Ảnh minh họa: Internet

Ai cũng muốn bảo vệ cha mẹ, anh chị em, dòng họ của mình, không ai thích nghe những điều không hay về họ. Thế nên vợ chồng hãy biết điều này để giữ ý tứ trong cách cư xử. Có ghét gia đình chồng/vợ đến mấy cũng nên giữ kín. Bạn hãy giữ thái độ đúng mực, làm đúng vai trò của một người con dâu, con rể là được.

Cảm nắng người khác

Đây là điều tối kỵ nhất trong hôn nhân. Nếu nói ra tình cảm vợ chồng có thể sẽ sớm ngày đổ vỡ. Khi nói chuyện mình đang say nắng một ai đó cho vợ/chồng biết, đối phương sẽ cảm thấy bị phản bội. Và sau đó là một chuỗi sự việc đáng sợ có thể diễn ra như mâu thuẫn, cãi vã, gia đình đổ vỡ.

Nếu đang say nắng người khác, hãy dập tắt tình cảm đó ngay nếu muốn giữ gìn gia đình - Ảnh minh họa: Internet

Khi biết bạn đời của mình đang cảm nắng ai đó, đàn ông sẽ khó lòng tha thứ, đàn bà cũng sẽ không cao thượng đến mức bao dung cho chồng. Do đó, bạn cần giữ im lặng rồi tìm cách dập tắt tình cảm đó nếu muốn kéo dài hôn nhân.

Muốn có con trai đầu lòng

Đa số đàn ông thích có con trai đầu lòng để nối dõi tông đường. Điều này khiến phụ nữ cảm thấy áp lực. Có rất nhiều trường hợp, phụ nữ mất mạng hoặc mất gia đình chỉ vì không thể sinh được con trai.

Việc có con trai hay gái đầu lòng không quan trọng - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông nếu thương vợ thì đừng nói những điều này. Con nào cũng là con, con nào cũng là món quà quý giá nhất mà ông trời ban cho vợ chồng bạn. Vì vậy hãy biết trân trọng, đừng khiến vợ phải cảm thấy áp lực và lo lắng về chuyện sinh đẻ.