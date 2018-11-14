Không phải chân dài eo thon, đây mới là điều khiến đàn ông một lòng tôn thờ ở phụ nữ

Thứ quan trọng nhất của một người phụ nữ không phải là mặc quần áo hàng hiệu, dùng cây son hay chiếc túi đắt tiền. Trên thực tế, chỉ cần làm những điều này, bạn sẽ tự động tỏa sáng. Không cần tìm cách níu giữ, đàn ông cũng sẽ dính như sam, có chết cũng không buông.

Nếu không thể san sẻ gánh nặng với chồng thì đừng khiến anh ấy phải khổ sở vì tính nói nhiều của bạn. Nếu không thể thấu hiểu hết những nỗi khổ của anh ấy, bạn đừng biến mình trở thành người vợ đáng sợ khiến chồng chỉ muốn tránh xa.

Sau một ngày làm việc vất vả, điều đàn ông cần là một ngôi nhà đủ yên bình để trở về. Chứ không phải một người vợ suốt ngày càm ràm những chuyện không đâu. Chỉ cần bạn nói ít một chút đã là không làm khổ chồng rồi.

Anh ấy lên tiếng, bạn có đủ khả năng để giúp

Vai trò của phụ nữ không chỉ ở trong gian bếp chật hẹp - Ảnh minh họa: Internet

Muốn gia đình hạnh phúc, cả vợ và chồng phải cùng nhau vun vén. Vai trò của vợ không chỉ ở nhà bếp, cũng chẳng phải chỉ là chăm con, chăm chồng. Bạn phải có thể cùng chồng vượt qua những sóng gió đang ập đến. Nếu anh ấy đã lên tiếng, bạn phải có đủ khả năng để giúp sức, cùng chồng đương đầu với khó khăn đó.

Phụ nữ cũng phải có khả năng cùng chồng gánh vác khó khăn - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ không cần phải quá xinh đẹp, chỉ cần có đầu óc. Bởi nhan sắc rồi cũng sẽ phai tàn, chỉ có trí tuệ là không bao giờ mất đi được. Vì vậy, phụ nữ hãy chăm chỉ đọc sách, bổ sung kiến thức để khi nói chuyện với chồng, bạn không trở thành con lật đật chỉ biết gật gù cho qua chuyện.

Gọn gàng, tươi tắn trước mặt chàng

Không cần ăn mặc quá cầu kỳ, chỉ cần gọn gàng và tươi tắn - Ảnh minh họa: Internet

Chỉ cần phụ nữ biết chăm sóc bản thân, đàn ông sẽ cái nhìn hoàn toàn khác về bạn. Không cần phải diện những bộ quần áo đắt tiền, hay xài chiếc túi hàng hiệu, chỉ cần bạn ăn mặc gọn gàng nhất là được. Đàn ông trân trọng người phụ nữ biết giữ túi tiền cho anh ấy, chứ không phải một người suốt ngày chưng diện.

Chỉ cần bạn có những suy nghĩ tích cực, gương mặt của bạn sẽ trở nên tươi tắn và đó là cách thu hút đàn ông dễ dàng, đơn giản nhất.

Biết cách nói chuyện

Phụ nữ phải biết cách đối nhân xử thế để đàn ông nể phục - Ảnh minh họa: Internet

Trong cuộc sống hôn nhân, phụ nữ phải rất khéo léo trong cách nói chuyện để chiếm được trái tim của chồng. Hãy cư xử khôn ngoan một chút, đừng nghĩ đã là vợ chồng muốn nói sao cũng được. Bạn hãy nhận thức một điều, càng là vợ chồng, những lời bạn nói ra càng có tính sát thương cao.

Ông trời ban cho phụ nữ sự dịu dàng và mềm mỏng. Đặc biệt là cách ăn nói được lòng nhiều người, thế nên hãy sử dụng lợi thế này để giúp cuộc hôn nhân của mình thêm hạnh phúc hơn.

Đừng mãi cằn nhằn chồng sao cứ nhậu nhẹt, về trễ. Đừng mãi than vãn chồng lười biếng, không chịu làm việc nhà. Bạn cần học cách nói chuyện khéo léo để chồng không tổn thương và tự thay đổi.