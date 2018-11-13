Phụ nữ có hạnh phúc hay không là nhờ vào thái độ của đàn ông. Còn đàn ông có ngoan ngoãn hay không còn tùy thuộc những việc này của phụ nữ.

Vì vậy phụ nữ nên kiềm chế cảm xúc của mình một chút. Chồng đi làm về mệt, hãy để anh ấy nghỉ ngơi. Nếu được hãy xoa bóp vai, nấu cho anh ấy bữa ăn thật ngon. Hãy để ý xem chồng có tâm sự gì và gợi mở để anh ấy nói ra những điều trong lòng. Khi cảm nhận được sự chân thành và cảm thông của bạn, anh ấy sẽ yêu thương, tôn trọng vợ nhiều hơn.

Phụ nữ thường nói rất nhiều. Họ không thể kiềm chế được những điều trong lòng. Họ luôn muốn người đàn ông thấu hiểu nỗi lòng của mình. Tuy nhiên điều này vô tình khiến cho đàn ông càng trở nên mệt mỏi và chỉ muốn đề nghị vợ phải im lặng ngay lập tức.

Cuộc sống hôn nhân không tránh khỏi những xích mích, đụng chạm. Vì vậy vợ hãy nói chuyện với chồng nhẹ nhàng một chút. Còn chồng hãy quan tâm đến cảm xúc của vợ nhiều hơn. Khi làm được những điều đó, chắc chắn vợ chồng bạn sẽ sống với nhau đến đầu bạc răng long.

Biết chăm sóc bản thân

Biết cách chăm sóc bản thân cũng là bí quyết để hôn nhân hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông yêu bằng mắt là câu nói chưa bao giờ sai. Khi đàn ông nói anh không thích em son phấn lòe loẹt, hay ăn mặc quá cầu kỳ, phụ nữ đừng nên tin. Không có người đàn ông nào có thể thờ ơ với việc người phụ nữ hôm nay mặc gì, tô màu son gì. Tuy không nói ra nhưng đó là những điều mà đàn ông để ý nhất.

Đàn bà sau khi lấy chồng thường bỏ rơi chính bản thân mình. Họ không còn quan tâm đến bản thân mặc gì, có trang điểm hay không. Điều này vô tình khiến cho đàn ông cảm thấy sợ hãi khi chứng kiến nhan sắc ngày càng xuống cấp của vợ. Đa số cuộc ngoại tình đều xuất phát từ nguyên nhân vợ quá xấu xí, không biết chăm sóc bản thân.

Phụ nữ hãy tự biết thương mình trước khi thương người khác - Ảnh minh họa: Internet

Vì vậy phụ nữ hãy thương mình một chút. Khi đẹp hơn, bạn sẽ dễ dàng nắm bắt được trái tim đàn ông mà không cần phải tốn quá nhiều công sức. Dù chồng có thích ngoại tình đến mấy cũng sẽ ngoan ngoãn ở nhà với vợ.

Tự lập tài chính

Đàn ông luôn muốn chăm sóc cho người phụ nữ mình yêu. Tuy nhiên, thâm tâm họ khao khát người vợ của mình có thể tự lập tài chính. Vì họ không thể có đủ sức khỏe để nuôi ai cả đời. Cũng có lúc họ mệt mỏi, bệnh tật. Khi đó họ cần một người vợ mạnh mẽ có thể thay họ gánh vác chuyện cơm áo gạo tiền.

Tự lập tài chính là điều khiến phụ nữ mạnh mẽ hơn - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, phụ nữ mạnh mẽ, tự lập trong chuyện tiền bạc sẽ không bao giờ bị chồng khinh thường. Khi tự đi làm và tiêu xài những đồng tiền mình kiếm ra, bạn sẽ không sợ đến một ngày chồng phản bội. Vì khi đó dù có ly hôn, bạn cũng đủ kinh tế để lo cho con và bản thân mình.

Không phải chuyện gì cũng nghe lời chồng

Tuyệt chiêu giữ chân chồng mà chị em nên nhớ đó là không phải lúc nào cũng nghe lời chồng. Anh ấy nói mười, bạn chỉ nghe theo năm hoặc sáu. Còn lại nên suy nghĩ thật kỹ và làm theo những gì mình mong muốn.

Hãy biết chọn lọc những lời chồng nói - Ảnh minh họa: Internet

Bởi đàn ông thích phụ nữ nghe lời nhưng cũng rất ghét người quá dễ dãi cứ nghe theo sự sắp đặt của người khác. Anh ấy muốn người phụ nữ của mình phải có chính kiến, lập trường riêng, chứ không phải ai nói gì cũng nghe. Thế nên phụ nữ hãy mạnh mẽ bảo vệ quan điểm của mình, đừng để chồng có cơ hội bắt nạt bạn.