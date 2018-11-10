Cuộc đời phụ nữ và những cái ‘đừng’ để sống thảnh thơi, không vướng bận

Con người sống ở đời không thể tránh khỏi những cảm xúc tiêu cực. Dù muốn dù không chúng ta cũng bị những thứ đó chi phối. Thế nên muốn sống một cuộc đời vô tư vô lo, phụ nữ hãy nhớ thật rõ những chữ "đừng" này.

Nếu được hãy hành thiện tích đức để có cuộc sống an nhàn, thảnh thơi hơn. Vì con người sinh ra là để mất đi, tiền vốn dĩ chỉ là vật tùy thân, khi chết đi cũng chẳng mang theo được.

Tiền rất quan trọng. Nhưng tiền chỉ làm cho bạn hạnh phúc nhất thời. Nếu quá coi trọng nó, bạn sẽ chẳng thể hạnh phúc. Thế nên con người sống ở đời đừng quá đặt nặng vấn đề tiền bạc. Có tiền đừng quá keo kiệt, nếu được hãy san sẻ với mọi người xung quanh.

Đừng tin vào lời hứa của ai đó mà chờ đợi

Thứ quan trọng nhất của một người phụ nữ là thanh xuân. Tuổi trẻ, nhan sắc đều có thời, không thể tồn tại mãi mãi. Vì vậy đừng vì một câu nói của người khác mà chờ đợi. Chờ đợi chưa bao giờ là hạnh phúc mà chỉ khiến bản thân sống chậm đi so với nhiều người.

Đừng vì một lời nói mà mãi chờ đợi một người - Ảnh minh họa: Internet

Cuộc sống này vốn ngắn ngủi, đừng để bản thân phải chờ đợi một người mà hãy tìm cho mình một hạnh phúc mới. Có câu “chờ đợi có khi là cả một đời người”, khi đó bạn có dám chắc là đủ niềm tin và sức lực để mãi ngóng trông?

Đừng buông bỏ

Trong tình yêu, nếu đã cảm nhận được sự chân thành của đối phương, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra bạn cũng đừng để mất người đó. Trong công việc, dù khó khăn đến đâu cũng đừng từ bỏ trước khi đã cố gắng hết sức.

Phụ nữ hãy giữ cho mình những điều tốt đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Trong cuộc sống, nếu đã thích một thứ gì đó thì hãy tìm cách có được nó. Hãy sống hết mình ở kiếp này thôi, đừng hẹn kiếp sau.

Đừng giận dữ

Cuộc đời phụ nữ có hai cảm xúc nên kiềm chế đó là giận dữ và đố kỵ. Khi tức giận, bạn sẽ hoàn toàn biến mình thành một con người khác, đáng sợ và khiến mọi người phải dè chừng. Khi đố kỵ, bạn sẽ mãi chỉ giậm chân tại chỗ và thua thiệt người khác.

Phụ nữ đừng nổi giận vô cớ - Ảnh minh họa: Internet

Vì vậy hãy buông bỏ những cảm xúc tiêu cực này để bản thân sống một đời thảnh thơi, chẳng lo nghĩ. Hoặc nếu tức giận, hãy bộc phát một lần thay vì giữ mãi trong lòng. Đừng giữ những điều tiêu cực, vì điều đó sẽ khiến bạn không thể sống yên ổn.

Đừng thù hận

Đừng xem người khác là kẻ thù. Cùng là con người, tại sao không đối đãi với nhau bằng tấm lòng chân thành và thiện lương nhất?

Hãy sống một cuộc đời không thù hận - Ảnh minh họa: Internet

Đời người chỉ một lần sống, bạn có muốn dùng cả cuộc đời này để hận thù ai đó không? Nếu câu trả lời là có, hãy sống theo ý bạn muốn nhưng khi buồn phiền, khổ đau đừng than vãn. Còn nếu không, hãy nhẹ nhàng buông bỏ để sống thanh thản.