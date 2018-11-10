Cuộc sống hôn nhân không phải màu hồng, phụ nữ nên biết những điều này trước khi lấy chồng

Phụ nữ yêu 10/11/2018 10:50

Phụ nữ trước khi lấy chồng nên biết những điều này để lỡ có chuyện gì xảy ra, bạn cũng không quá ngỡ ngàng.

Yêu và về sống chung một nhà vốn dĩ là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Có nhiều cặp đôi rất yêu nhau nhưng khi kết hôn rồi vẫn không tránh khỏi những cuộc cãi vã. Tuy nhiên, có nhiều cặp đến với nhau chỉ nhờ mai mối nhưng khi về sống chung lại tâm đầu ý hợp. Thế nên bạn phải biết và cân nhắc thật kỹ về những sự thật này trước khi về chung một nhà, nhất là phụ nữ.

Mâu thuẫn, cãi vã sẽ xảy ra thường xuyên

Có nhiều cặp đôi khi yêu nhau rất ít cãi vã. Nhưng khi về chung một nhà rồi,  cả hai lại xung đột thường xuyên. Có biết bao nhiêu chuyện dẫn đến mâu thuẫn như cách dạy con, chi tiêu trong gia đình, chồng lăng nhăng, vợ hay càm ràm…

Cuộc sống hôn nhân không phải màu hồng, phụ nữ nên biết những điều này trước khi lấy chồng - Ảnh 1
Cuộc sống hôn nhân sẽ có những cãi vã thường xuyên - Ảnh minh họa: Internet

Cuộc sống hôn nhân vốn không đơn giản như nhiều người thường nghĩ. Người ngoài cuộc nghĩ tới một viễn cảnh màu hồng, nhưng người trong cuộc lại cảm thấy ngao ngán chỉ muốn thoát ra.

Vì vậy, phụ nữ hãy chuẩn bị tâm lý để đối mặt với những cuộc cãi vã với chồng. Khi đó bạn hãy biết hạ thấp cái tôi của mình một chút để gia đình êm ấm, hôn nhân hạnh phúc viên mãn.

Không đem chuyện vợ chồng ra bàn tán với bạn bè

Có nhiều phụ nữ vô tư kể lể vấn đề vợ chồng của mình cho người khác biết. Họ nghĩ đó là cách để giải tỏa những áp lực trong lòng. Tuy nhiên đây cũng là cách giết chết hôn nhân nhanh nhất.

Cuộc sống hôn nhân không phải màu hồng, phụ nữ nên biết những điều này trước khi lấy chồng - Ảnh 2
Phụ nữ không nên mang chuyện gia đình ra bàn tán - Ảnh minh họa: Internet

Thử nghĩ nếu chồng bạn nghe được những lời đó, anh ấy sẽ nghĩ như thế nào? Đàn ông vốn rất ghét chuyện nhà mình chưa rõ, ngoài ngõ đã biết hết. Thế nên một người vợ khôn khéo sẽ không mang chuyện vợ chồng của mình ra cho bàn dân thiên hạ biết. Khi gặp lại bạn cũ, có thể nói hết những chuyện trên trời dưới đất nhưng đừng nhắc đến những chuyện không hay về gia đình, chồng con.

Đừng dồn hết tâm trí cho con cái

Phụ nữ sau khi sinh con thường xem con là số một, chồng chỉ là thứ hai. Có nhiều người cuồng con đến nỗi bỏ rơi người chồng của mình không chăm sóc. Điều này khiến cánh mày râu vô cùng khó chịu và tủi thân. Tuy không nói ra nhưng họ cảm thấy vợ không còn tôn trọng và quan tâm đến mình nữa. Khi đó có rất nhiều vấn đề sẽ xảy ra, chẳng hạn như chồng ngoại tình…

Cuộc sống hôn nhân không phải màu hồng, phụ nữ nên biết những điều này trước khi lấy chồng - Ảnh 3
Phụ nữ hãy cân bằng giữa chồng và con để gia đình đầm ấm hơn - Ảnh minh họa: Internet

Vì vậy phụ nữ hãy biết cân bằng mối quan hệ của mình, có con rồi nhưng vẫn phải quan tâm đến chồng. Đàn ông vốn dĩ là những đứa trẻ to xác, cần được yêu thương và chiều chuộng. Đừng để anh ấy cảm thấy tủi thân và cô đơn trong chính căn nhà của mình.

Khi mâu thuẫn, đừng im lặng

Đừng giải quyết vấn đề bằng sự im lặng. Dù có chuyện gì xảy ra cũng nên nói rõ ràng với nhau, đừng để mọi chuyện rơi vào bế tắc. Có nhiều người nghĩ chỉ cần im lặng, đối phương sẽ không được nước làm tới.

Cuộc sống hôn nhân không phải màu hồng, phụ nữ nên biết những điều này trước khi lấy chồng - Ảnh 4
Đừng giết chết hôn nhân của mình bằng sự im lặng - Ảnh minh họa: Internet

Họ nghĩ chỉ cần im lặng, mọi chuyện sẽ nhẹ nhàng hơn. Tuy nhiên đây là suy nghĩ hoàn toàn sai lầm. Khi im lặng bạn đã tự đánh mất cơ hội giải thích cho đối phương hiểu nỗi lòng của mình. Vả lại im lặng có thể sẽ giết chết hôn nhân của bạn bất cứ lúc nào.

Đừng cố gắng thay đổi tính xấu của đối phương

Cuộc sống hôn nhân không phải màu hồng, phụ nữ nên biết những điều này trước khi lấy chồng - Ảnh 5
Hãy chấp nhận những tính tốt và xấu của đối phương - Ảnh minh họa: Internet

Bạn đừng nghĩ mình là thiên thần có thể biến tất cả những điều xấu xa trên thế giới này thành tốt đẹp. Điều bạn nên làm là chấp nhận hết những thói hư tật xấu của người ấy. Bởi đàn ông cần vợ giúp mình trưởng thành hơn. Thế nên đừng mãi cằn nhằn về những thói xấu của chồng. Hãy giúp anh ấy sửa lỗi bằng những cách tinh tế hơn.

Khi đàn bà nói ‘em không còn tin anh nữa’, đàn ông nên chuẩn bị tinh thần

Khi đàn bà nói ‘em không còn tin anh nữa’, đàn ông nên chuẩn bị tinh thần

Trong hôn nhân, người phụ nữ đặt hết niềm tin cho người bạn đời của mình. Vì vậy khi đàn bà nói câu “em không còn tin anh nữa” đồng nghĩa với việc đàn ông sắp nhận “bản án tử”.

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