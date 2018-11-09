Không có người đàn ông nào vô tâm khi biết được những giá trị này của vợ

Tôi ưỡn ngực, hất mặt lên tự hào nói mình có gương mặt, có ngoại hình, chẳng phải đàn ông ai cũng thích những điểm này hay sao. Sau khi tôi dứt lời, cậu ấy cười phá lên: “không ngờ phụ nữ chỉ nghĩ về đàn ông chúng tôi như những kẻ thực dụng như thế này”.

Tôi có một cậu bạn thân thời cấp ba. Chúng tôi lớn lên cùng nhau nên hiểu hết những tính cách cả tốt lẫn xấu của đối phương. Lần đó, tôi hẹn cậu ấy ra than vãn chuyện chồng sao cứ thờ ơ với vợ. Cậu ấy cười rồi nói “bà tự nhận xét bản thân mình có điểm gì hấp dẫn không?”.

Vả lại không có người đàn ông vô tâm , chẳng qua là cách yêu thương của họ đã có phần đổi khác. Đừng vì họ không khen vợ đẹp, không hỏi han quan tâm đến vợ mà quy chụp tội phản bội cho họ.

Cậu ấy dùng ngón tay chỉ vào đầu: “thứ đàn ông thích không phải là vòng 1 khủng mà là cái này". Đàn ông không phải ai cũng mê nhan sắc lộng lẫy. Điều họ mong muốn là có một người vợ đủ thông minh, đủ tinh tế, có đầu óc biết suy nghĩ một chút.

Chẳng qua họ xem cuộc hôn nhân của mình như món đồ chơi, chán rồi thì đặt một xó, không đá động đến mà thôi. Vì thế, nếu đàn ông đã xem bạn chỉ là món đồ chơi thì hãy biến mình thành thứ mà một khi đã cầm lên thì không bỏ xuống được.

Đàn ông thường xem hôn nhân như trò chơi - Ảnh minh họa: Internet

Trước hết, hãy học cách tự lập, không phụ thuộc quá nhiều vào chồng. Bởi đàn ông có những gánh nặng riêng, bạn đừng tạo thêm áp lực cho họ. Có những chuyện bạn phải tự giải quyết, không thể cứ mãi dựa vào chồng. Hôn nhân là của chung, chứ không phải của riêng ai. Thế nên cả hai phải cùng nhau cố gắng, chứ không thể giao phó hết trách nhiệm cho một người.

Đừng tính toán xem mình đã cho đi bao nhiêu và đợi chờ người đàn ông đó phải đáp lại tương xứng. Đừng phân chia rạch ròi việc ai phải nuôi con mà hãy cùng nhau dạy dỗ con trở thành một người tốt.

Biết được giá trị của vợ, chồng tự khắc sẽ mê mệt - Ảnh minh họa: Internet

Khi kết hôn, đàn ông muốn vợ cùng mình cáng đáng mọi việc. Khi khó khăn có người động viên, an ủi chứ không phải rước về một người “chẳng biết gì”. Vì vậy phụ nữ hãy khẳng định giá trị của mình để chồng thấy bạn không phải là “cỗ máy đẻ”.

Hãy chứng minh bạn không phải là người vô dụng, chỉ biết đến tiền như những gì đàn ông suy nghĩ. Bạn cũng là một người có tri thức, có sự nghiệp riêng chứ không phải một kẻ ngồi không chờ chồng đem tiền về hàng tháng.

Đàn bà phải mạnh mẽ khi cần, yếu đuối khi có dịp - Ảnh minh họa: Internet

Nếu phụ nữ biết được những giá trị của mình, đàn ông cũng sẽ không bao giờ bỏ vợ ở nhà một mình. Bởi vì làm sao cánh mày râu có thể ngó lơ người phụ nữ hấp dẫn, đầy cuốn hút như vợ được?

Suy cho cùng phụ nữ hơn nhau không phải ở ngoại hình hay tấm chồng mà là đầu óc. Cách bạn nghĩ sẽ quyết định và thay đổi con người của bạn. Đàn ông cũng sẽ không bao giờ vô tâm với một người phụ nữ biết suy nghĩ, biết điều như bạn.