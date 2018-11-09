Những việc làm ‘hư nhưng không hỏng’ của phụ nữ khiến đàn ông nhớ mãi, chị em nên thử một lần trong đời

Nhưng trên thực tế, phụ nữ ngoan chỉ là “món ăn” nhàm chán mà đàn ông thử qua một lần sẽ quên ngay. Còn những kiểu hư này của phụ nữ khiến đàn ông cả đời không quên.

Đàn ông vốn thích những điều mới lạ, nhất là sự khác biệt của người phụ nữ. Từ xưa đến nay, phụ nữ đều được dạy là công dung ngôn hạnh, ngoan hiền, chăm chỉ. Vì thế phái nữ luôn đặt nặng tư tưởng là phải ngoan, phải biết nghe lời, mấy ai lại sống khác đi đâu.

Phụ nữ ăn mặc hở hang một chút không có nghĩa là lăng loàn, trắc nết. Đây chỉ là cách để bạn khoe những nét đẹp vốn có của mình. Dù bạn có đẹp, thân hình có thon thả đến mấy nhưng lại bị giấu sau lớp áo dày đó thì cũng không ai biết.

Vợ có biết vì sao chồng lại mê đắm nhân tình không? Đó là vì cô ta biết khoe những nét đẹp của mình, trong khi vợ suốt ngày giấu đi cái đẹp sau bộ đồ luộm thuộm.

Giỏi "chuyện ấy"

Đa số nhân tình thường giàu kinh nghiệm về chuyện giường chiếu. Họ luôn khiến đàn ông cảm thấy thích thú trên giường. Cho nên khi trở về bên vợ, chồng vẫn nhớ mãi những cảm giác đặc biệt mà nhân tình mang lại.

Phụ nữ đừng ngại làm mới chuyện chăn gối - Ảnh minh họa: Internet

Kỹ năng giường chiếu cũng là một trong yếu tố khiến đàn ông mê đắm cả đời. Người phụ nữ có kỹ năng chăn gối tốt không phải là hư. Trên thực tế, đây là cách để giữ gìn hạnh phúc. Bởi đàn ông thường đặt nặng vấn đề tình dục.

Có nhiều trường hợp đàn ông ngoại tình mê mệt bồ nhí vì cô ta giỏi "chuyện ấy" hơn vợ. Thế nên vợ hãy đặc biệt quan tâm đến vấn đề này thay vì cứ mãi chăm chuyện bếp núc, cơm nước.

Thủ thỉ vào tai chồng những lời ngọt ngào

Đàn ông vốn rất thích nghe những lời ngọt ngào từ người phụ nữ mình yêu. Sau những giờ làm mệt mỏi, đàn ông luôn khao khát có một giọng nói nhẹ nhàng giúp xoa dịu những áp lực đó. Phụ nữ đừng nghĩ suốt ngày rỉ tai chồng những lời sến súa là hư.

Dành cho đàn ông những lời 'có cánh' là cách khôn ngoan - Ảnh minh họa: Internet

Đây chính là cách giúp cuộc hôn nhân của bạn thêm bền vững hơn. Hãy cho anh ấy biết bạn cũng dịu dàng, có giọng nói ngọt ngào như bao cô nhân tình khác.

Uống một chút rượu bia

Phụ nữ nên thử một chút rượu bia thay vì bài xích hoàn toàn. Khi đó, bạn sẽ hiểu tại sao đàn ông lại thích tụ tập bạn bè để chè chén như vậy.

Biết uống rượu bia một chút chưa hẳn là điều xấu - Ảnh minh họa: Internet

Nếu được, hãy một lần thử uống rượu bia như anh ấy để hiểu nhau nhiều hơn. Tuy nhiên, bạn chỉ nên uống một chút vì uống nhiều không tốt cho sức khỏe. Hơn nữa, uống quá mức cho phép có thể gây ra nhiều tai nạn đáng tiếc.