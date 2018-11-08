Đây là những điều đàn ông thích hơn cả ngoại tình, đa số các cô vợ đều hiểu lầm

Phụ nữ yêu 08/11/2018 10:48

Ai cũng nghĩ đàn ông thích nhất là lên giường với đàn bà khác. Tuy nhiên trên thực tế, thứ họ khao khát muốn có là những điều này.

Có nhiều nguyên nhân khiến đàn ông ngoại tình và không phải ông chồng nào cũng muốn "mèo mả gà đồng". Đôi khi đàn ông chỉ mong muốn những điều đơn giản này.

Thích chơi và ôm con ngủ

Sau những giờ làm việc mệt mỏi, đàn ông chỉ muốn về nhà chơi với con. Vì bên ngoài đã có quá nhiều áp lực, họ muốn trở về căn nhà ấm áp của mình để ôm những đứa con vào lòng, nghe chúng thủ thỉ.

Đây là những điều đàn ông thích hơn cả ngoại tình, đa số các cô vợ đều hiểu lầm - Ảnh 1
Đàn ông sau khi tan làm chỉ muốn về nhà ở bên vợ con - Ảnh minh họa: Internet

Đa số phụ nữ nghĩ sau những giờ tan làm, đàn ông thích gặp gỡ người khác, chủ yếu là đàn bà. Nhưng không đúng, bởi đàn ông cũng biết mệt. Sau khi tan làm, họ chỉ muốn chạy ngay về nhà, nghe tiếng nói cười của con thơ.  

Giống phụ nữ, đàn ông luôn thích những khoảnh khắc hạnh phúc bên gia đình. Chơi mãi rồi cũng chán, điều mà họ khao khát là khoảng thời gian được chơi đùa, đọc truyện cho con nghe.

Thăng chức, nhận thưởng trong công việc

Đây là những điều đàn ông thích hơn cả ngoại tình, đa số các cô vợ đều hiểu lầm - Ảnh 2
Điều họ thích thú nhất là được tăng lương, thăng chức - Ảnh minh họa: Internet

Đối với đàn ông công việc là quan trọng nhất. Họ có thể dành hết thời gian, thanh xuân của mình cho công việc và gầy dựng sự nghiệp. Chuyện gái gú, nhậu nhẹt chỉ là cách giải tỏa stress nhất thời còn công việc mới là thứ họ theo đuổi cả đời.

Khi những công sức của mình được công nhận, đó là điều mà họ yêu thích nhất. Đàn ông có lòng tự trọng cao. Muốn gì, họ phải tìm cách đạt cho bằng được.

Đây là những điều đàn ông thích hơn cả ngoại tình, đa số các cô vợ đều hiểu lầm - Ảnh 3
Vợ hãy ủng hộ những điều chồng làm để gia đình hạnh phúc hơn - Ảnh minh họa: Internet

Thế nên vợ hãy biết điều này để động viên chồng cố gắng phấn đấu nhiều hơn. Đừng để anh ấy phải loay hoay một mình chịu đựng những áp lực. Điều bạn nên làm là cùng chồng kề vai sát cánh trên mọi mặt trận.

Thích xem một trận bóng đá hay

Đây là sở thích đa số đàn ông nào cũng có. Khi chứng kiến một trận bóng hay, cảm giác của họ còn phấn khích hơn cả ngoại tình. Cánh mày râu đôi khi chỉ có những sở thích đơn giản như thế này thôi, phụ nữ đừng suy diễn quá nhiều mà phiền lòng.

Đây là những điều đàn ông thích hơn cả ngoại tình, đa số các cô vợ đều hiểu lầm - Ảnh 4
Phụ nữ hãy tôn trọng sở thích của chồng - Ảnh minh họa: Internet

Thay vào đó bạn hãy ủng hộ việc chồng xem bóng đá, dù xem ở nhà hay ngoài quán. Đừng ngăn cản hay càm ràm về việc chồng mê bóng bỏ rơi vợ con.

Thích được vợ tán thưởng, khen ngợi

Khi phấn đấu làm một việc gì đó và đạt kết quả tốt, đàn ông luôn muốn nhận được lời khen từ vợ. Vì vậy vợ hãy tập lắng nghe và dành cho chồng nhiều lời tán thưởng, khen ngợi. Khi nhận được những lời ngọt ngào này từ vợ, đàn ông sẽ cảm thấy có thêm động lực và cố gắng hết mình cho gia đình.

Đây là những điều đàn ông thích hơn cả ngoại tình, đa số các cô vợ đều hiểu lầm - Ảnh 5
Vợ phải dành cho chồng những lời khen để anh ấy làm động lực cố gắng - Ảnh minh họa: Internet

Không chỉ có phụ nữ, đàn ông cũng thích được tán thưởng. Thế nên nếu có cơ hội, vợ hãy dành những lời "có cánh" cho chồng khi nói chuyện với bạn bè, người thân. Tuy nhiên đừng bao giờ tâng bốc chồng quá mức mà khiến anh ấy tự huyễn hoặc về bản thân mình.

Anh ấy làm sai, bạn hãy khuyên nhủ chân thành, đừng bao biện cho lỗi lầm của chồng. Còn khi anh ấy làm đúng, bạn hãy nói “anh giỏi lắm, anh đã vất vả rồi”. Khi nhận được lời công nhận của vợ, đàn ông ai cũng sẽ cảm thấy bản thân mình có giá trị.

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