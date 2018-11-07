Những câu nói của đàn ông phụ nữ chỉ nên nghe chứ đừng tin kẻo tiền mất tình tan

Phụ nữ yêu 07/11/2018 11:14

Có những điều đàn ông nói ra, phụ nữ đừng vội tin mà hãy cân nhắc thật kỹ kẻo rước đau khổ vào người.

Trong tình yêu, đàn ông thích hứa, còn phụ nữ lại tin đó là sự thật. Kết quả là không ít người cảm thấy đau khổ và vô cùng thất vọng khi đàn ông thất hứa hoặc giẫm đạp lên niềm tin của họ. Thế nên khi yêu, phụ nữ đừng trở thành người mù quáng tin mọi thứ mà đàn ông nói.

“Anh yêu em”

Những câu nói của đàn ông phụ nữ chỉ nên nghe chứ đừng tin kẻo tiền mất tình tan - Ảnh 1
Đàn ông nói câu này quá thường xuyên, phụ nữ hãy xem lại - Ảnh minh họa: Internet

Chỉ cần nghe “anh yêu em”, nhiều chị em đã nguyện mang hết những gì mình có trao cho người đó. Chỉ cần một lời nói, họ sẵn sàng đánh đổi hết cả tuổi thanh xuân của mình. Nhưng rồi đến cuối cùng, hạnh phúc đâu không thấy, chỉ thấy toàn những điều đắng cay.

Nếu người đàn ông của bạn thường rất ít nói, nhưng bây giờ lại hay nói "anh yêu em", bạn nên cân nhắc thật kỹ. Đừng tự biến mình trở thành kẻ ngốc khi nghe những lời ngọt ngào đó từ anh ấy. Rất có thể anh ta đang mắc sai lầm lớn nào đó và đang muốn bạn tha thứ.

Những câu nói của đàn ông phụ nữ chỉ nên nghe chứ đừng tin kẻo tiền mất tình tan - Ảnh 2
Người đàn ông thường nói những lời sến súa dễ thay lòng - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ nên nhớ, đàn ông nói câu này quá dễ dàng và thường xuyên là người dễ dãi trong chuyện tình cảm. Anh ấy có thể nói với bạn, tất nhiên cũng sẽ thủ thỉ bên tai người khác hàng vạn lần như vậy.

“Anh và cô ấy chỉ là bạn”

Phụ nữ nên nhớ, mối quan hệ giữa phái yếu và phái mạnh không tồn tại tình bạn. Nếu bạn bắt gặp anh ấy đi với người phụ nữ khác, có thể tình cảm giữa họ đã hơn mức đồng nghiệp, bạn bè. Khi đó bạn đừng nên tin lời nói này của anh ấy mà tự chuốc khổ đau vào mình.

Những câu nói của đàn ông phụ nữ chỉ nên nghe chứ đừng tin kẻo tiền mất tình tan - Ảnh 3
Mối quan hệ của đàn ông và phụ nữ không tồn tại tình bạn - Ảnh minh họa: Internet

Anh ấy càng giải thích về mối quan hệ đó, càng chứng tỏ có nhiều điều mờ ám phía sau. Vì anh ấy có tình cảm đặc biệt với người đó nên mới có những cuộc hẹn riêng. Vì có tình cảm với nhau mới giải thích nhiều như vậy. Thế nên bạn chỉ nên tin những gì mình thấy, còn lời anh ấy nói đừng vội tin.

“Anh bận lắm”

Đàn ông không bận như lời anh ấy nói. Nếu bận, đơn giản là anh ấy có quá nhiều mối quan hệ khác cần vun vén mà thôi.

Những câu nói của đàn ông phụ nữ chỉ nên nghe chứ đừng tin kẻo tiền mất tình tan - Ảnh 4
Nếu anh ấy nói bận, bạn chỉ nên tin một nửa - Ảnh minh họa: Internet

Chẳng qua anh ấy không muốn ở bên bạn hoặc cảm thấy áp lực khi ở gần bạn mà thôi.  Phụ nữ chỉ nên trân trọng người dù bận bịu vẫn muốn dành chút thời gian ít ỏi của mình để ở bên cạnh bạn. Đừng đặt niềm tin vào người suốt ngày viện cớ bận và thờ ơ với cảm xúc của bạn.

“Anh chỉ có mình em”

Đàn ông khi tán gái, ai cũng nói câu này. Nhưng phụ nữ nên nhớ, trên đời này không có gì là mãi mãi và lòng người là thứ dễ thay đổi nhất. 

Những câu nói của đàn ông phụ nữ chỉ nên nghe chứ đừng tin kẻo tiền mất tình tan - Ảnh 5
Cuộc đời này không ai chung thủy mãi mãi - Ảnh minh họa: Internet

Khi đàn ông nói cuộc đời này chỉ có mình bạn, bạn chỉ nên nghe cho vui, đừng nên nuôi hi vọng quá nhiều. Họ nói những lời đó để lấy lòng bạn, còn sau này câu nói đó chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

“Anh không lừa dối em”

Bất cứ ai cũng đã ít nhất một lần nói dối. Thế nên khi yêu, phụ nữ đừng nghĩ người yêu của mình chân thành tuyệt đối. Vì biết đâu đằng sau câu nói “anh không lừa dối em” lại là một chuỗi câu chuyện dối gian.

Những câu nói của đàn ông phụ nữ chỉ nên nghe chứ đừng tin kẻo tiền mất tình tan - Ảnh 6
Đàn ông là người giỏi nói dối nhất - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ nên nhớ đàn ông nào cũng ngoại tình, chẳng qua là họ giấu giếm khéo léo hay vụng về mà thôi. Và người thường xuyên khẳng định "anh không lừa dối em", chắc chắn là người tinh ranh, bạn khó có thể lường được lòng dạ của anh ấy.

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