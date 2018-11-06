Muốn ‘nắm thóp’ đàn ông, phụ nữ hãy trở thành người như thế này

Phụ nữ yêu 06/11/2018 14:58

Phụ nữ đủ tốt, đủ thông minh và đủ tâm lý, đàn ông sẽ tự khắc ở bên mà chẳng cần phải đi đâu tìm kiếm xa xôi. Khi trở thành người như thế này, chắc chắn bạn có thể “điều khiển" bất cứ người đàn ông nào.

Muốn có được trái tim của người đàn ông mình yêu, phụ nữ hãy phấn đấu trở thành người như thế này trước mặt anh ấy.

Thông minh

Có hai loại người: phụ nữ ngốc nghếch và phụ nữ khôn ngoan. Hãy cố gắng trở thành người thông minh, giỏi giang để người khác không có quyền xem thường bạn.

Muốn ‘nắm thóp’ đàn ông, phụ nữ hãy trở thành người như thế này - Ảnh 1
Phụ nữ thông minh sẽ giữ được chân đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Ông trời có thể không ưu ái cho bạn một gương mặt xinh đẹp như những người khác, nhưng nhất định phải có đầu óc. Làm chuyện gì cũng phải dùng cái đầu để suy nghĩ. Đừng mãi nghe lời đàn ông, đừng trở thành con rối trong trò chơi của người khác.

Phụ nữ phải thông minh để bảo vệ mình. Phải thông minh để “điều khiển” được người đàn ông mà mình yêu. Hãy để đàn ông xem trọng, đối xử bình đẳng với bạn, chứ đừng để họ mãi xem bạn là chiếc bóng sau lưng.

Tốt, chân thành

Muốn ‘nắm thóp’ đàn ông, phụ nữ hãy trở thành người như thế này - Ảnh 2
Phụ nữ đủ chân thành sẽ khiến đàn ông rung động - Ảnh minh họa: Internet

Khi yêu đừng toan tính, cũng đừng quá đặt nặng vấn đề vật chất. Hãy đối xử với người đàn ông mà mình yêu một cách chân thành nhất, chắc chắn sẽ khiến chàng vừa nể vừa yêu. Hãy để cho đàn ông thấm nhuần một điều, dù thế giới ngoài kia có quay lưng với anh ấy, ít nhất cũng còn một người phụ nữ tốt bụng bên cạnh.

Phụ nữ không chỉ xinh đẹp mà còn phải là người có tấm lòng lương thiện, đối đãi với người khác thật tốt. Khi thấy được hình ảnh này của bạn, chàng sẽ tự đổ không cần phải tán.

Dễ tính, không cằn nhằn

Muốn ‘nắm thóp’ đàn ông, phụ nữ hãy trở thành người như thế này - Ảnh 3
Phụ nữ nói ít sẽ giúp đàn ông giảm bớt áp lực - Ảnh minh họa: Internet

Đừng quá khắt khe với người đàn ông của mình. Bạn nên nhớ ai cũng mắc sai lầm, điều quan trọng là biết cách sửa sai và thay đổi. Vì vậy đừng mãi cằn nhằn về những khuyết điểm của chàng mà hãy động viên, an ủi anh ấy phấn đấu nhiều hơn.

Sống ở đời đừng quá xem trọng tiểu tiết hay xét nét. Hãy suy nghĩ đơn giản và thoáng một chút, chắc chắn bạn sẽ được yêu thích hơn. Đừng trở thành những bà cô già khó tính, luôn càm ràm những chuyện vặt vãnh khiến đàn ông chỉ muốn chạy dài.

Muốn ‘nắm thóp’ đàn ông, phụ nữ hãy trở thành người như thế này - Ảnh 4
Phụ nữ không cằn nhằn là điều đàn ông luôn mong mỏi - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên dễ tính ở đây không có nghĩa là đáp ứng hết mọi yêu cầu của đàn ông. Dễ tính trong chuyện nhỏ nhặt, chứ không phải cứ mù quáng tha thứ cho chàng hết lần này đến lần khác.

Biết làm nũng

Phụ nữ đừng quá cứng nhắc, đừng tạo cho mình một vỏ bọc mạnh mẽ. Đôi khi bạn cũng phải biết mè nheo, làm nũng và đòi hỏi từ người đàn ông của mình. Đừng mãi cho đi, đừng mãi hi sinh mà hãy tạo cơ hội để đàn ông bộc lộ bản lĩnh.

Muốn ‘nắm thóp’ đàn ông, phụ nữ hãy trở thành người như thế này - Ảnh 5
Là phái yếu, bạn cũng cần những lúc mềm mỏng, nũng nịu - Ảnh minh họa: Internet

Đó cũng là cách thể hiện sự tôn trọng của bạn dành cho chàng. Khi làm được điều này, xin chúc mừng bạn đã trở thành một người phụ nữ thành công trong việc “điều khiển” đàn ông.

Biết buông bỏ đúng lúc

Phụ nữ dù yêu đến mấy cũng phải có những lúc tuyệt tình. Bạn đừng mãi tha thứ cho người làm mình đau. Người thông minh là người biết buông bỏ đúng thời điểm, chứ không phải biết khó, biết đau mà vẫn lao vào không biết điểm dừng.

Muốn ‘nắm thóp’ đàn ông, phụ nữ hãy trở thành người như thế này - Ảnh 6
Yêu được buông được cũng là chiêu nắm thóp đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông sẽ tôn trọng người phụ nữ yêu được buông được. Thế nên khi yêu hãy dùng cái đầu lạnh và trái tim nóng để cảm nhận, thời điểm nên buông thì buông, đừng níu giữ.

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Dưới đây là những kiểu phụ nữ mà đàn ông tồi rất thích ve vãn, chị em nên biết để bảo vệ bản thân kẻo hối hận.

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