Biết chồng ngoại tình, phụ nữ khôn ngoan nói ngay những câu này để cứu vãn hôn nhân sắp đổ vỡ

Phụ nữ yêu 05/11/2018 15:04

Sau đây là những câu nói của một người vợ thông minh khi biết chồng ngoại tình. Khi đó, chồng sẽ ngoan ngoãn quay về, cứu vãn hôn nhân trên bờ vực đổ vỡ.

Phụ nữ hiện đại không dùng bạo lực để đối phó với người chồng ngoại tình. Thay vào đó, chị em hãy dùng đến những câu nói tưởng chừng đơn giản nhưng thâm thúy này nếu còn muốn hàn gắn hôn nhân.

“Anh có biết quả báo của ngoại tình là gì không?”

Khi đang trong men say tình ái, đàn ông sẽ không nhận ra hậu quả của việc phản bội. Họ chỉ nghĩ chơi đã rồi về, vợ sẽ bao dung tha thứ và gia đình lại vui vẻ như xưa.

Biết chồng ngoại tình, phụ nữ khôn ngoan nói ngay những câu này để cứu vãn hôn nhân sắp đổ vỡ - Ảnh 1
Vợ phải cảnh báo cho chồng biết những hậu quả sau khi anh ấy ngoại tình - Ảnh minh họa: Internet

Cũng vì những suy nghĩ đơn giản đó mà họ lầm lỗi hết lần này đến lần khác. Thế nên trách nhiệm của một người vợ khôn ngoan là phải nhắc nhở chồng. Lời nói của bạn như một sự thức tỉnh khiến anh ấy suy nghĩ về những việc mình đã làm.

Bạn hãy nói cho chồng biết về quả báo mà người đàn ông phải gánh chịu nếu cứ ngoại tình. Chẳng hạn như mất vợ con, mất luôn gia đình đầm ấm của mình. Hãy cho anh ấy biết rằng bạn không đủ sức để mãi chờ đợi một người ham chơi.

Biết chồng ngoại tình, phụ nữ khôn ngoan nói ngay những câu này để cứu vãn hôn nhân sắp đổ vỡ - Ảnh 2
Hãy nói cho anh ấy biết bạn không thể chờ đợi và bao dung mãi - Ảnh minh họa: Internet

Bạn cũng là con người, cũng có trái tim biết đau buồn và tổn thương. Bạn không phải vật vô tri vô giác chỉ giương mắt nhìn chồng mình tay trong tay với người lạ.

Đây cũng như là một câu nói “cảnh báo” giúp chồng bạn nhận ra ngoài vòng tay vợ là bão tố. Và quả báo luôn đến với những việc làm sai trái của mỗi người.

“Anh nghĩ con sẽ như thế nào khi biết cha chúng là người như vậy?”

Đàn ông dù có xấu xa, tệ bạc đến mấy nhưng vẫn muốn trở thành một người cha đúng mực trước mặt con. Họ sợ con không tôn trọng, sợ con phải thấy những mặt không tốt của mình. Thế nên nếu vợ hỏi câu này, đàn ông sẽ nghiêm túc suy nghĩ về những việc mình đã làm.

Biết chồng ngoại tình, phụ nữ khôn ngoan nói ngay những câu này để cứu vãn hôn nhân sắp đổ vỡ - Ảnh 3
Hãy đánh vào lòng tự tôn của chồng bằng vấn đề con cái - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông vốn có lòng tự trọng cao. Họ không thể chấp nhận được những lời như “cha con là người đàn ông đã đối xử tệ với mẹ”, “cha con đã bỏ rơi mẹ con mình đi theo người khác”...

Hãy nhớ, một khi đã sinh con rồi thì hãy sống có trách nhiệm. Đừng để trẻ con phải chịu đựng cảnh nhà tan cửa nát chỉ vì cha ngoại tình. 

“Nếu anh cứ tiếp tục mối quan hệ đó, em sẽ nói với cha mẹ, bạn bè, anh chị em để xin họ ý kiến giải quyết như thế nào”

Biết chồng ngoại tình, phụ nữ khôn ngoan nói ngay những câu này để cứu vãn hôn nhân sắp đổ vỡ - Ảnh 4
Phụ nữ có một thứ vũ khí lợi hại là cha mẹ, anh chị em nhà chồng - Ảnh minh họa: Internet

Một khi đụng đến những người thân của mình, chắc chắn anh ấy sẽ “xù lông” và phản kháng lại ngay. Chuyện ngoại tình chẳng có gì vẻ vang. Vì thế, anh ấy sẽ e sợ và cân nhắc có nên chấm dứt mối quan hệ kia không. 

Biết chồng ngoại tình, phụ nữ khôn ngoan nói ngay những câu này để cứu vãn hôn nhân sắp đổ vỡ - Ảnh 5
Bạn hãy nhờ gia đình chồng để trị chồng tệ bạc - Ảnh minh họa: Internet

Đây cũng là câu nói khôn ngoan để “hù dọa” chồng. Nếu anh ấy biết sai mà quay về, bạn có thể giữ bí mật về chuyện này. Nhưng nếu anh ấy vẫn "ngựa quen đường cũ", bạn hãy nhờ gia đình chồng ra tay.

“Anh chọn vợ hay bồ?”

Biết chồng ngoại tình, phụ nữ khôn ngoan nói ngay những câu này để cứu vãn hôn nhân sắp đổ vỡ - Ảnh 6
Hãy cho anh ấy được lựa chọn giữa bồ và vợ - Ảnh minh họa: Internet

Không có người đàn ông nào dại dột đến mức vỗ ngực nói “anh chọn bồ”. Trong thâm tâm họ biết rõ nhân tình chỉ là thú vui nhất thời, vợ mới là người ở bên cạnh cả đời. Trong 10 cuộc ngoại tình thì đến 9 cuộc đàn ông chọn trở về với vợ.

Đàn ông vui chơi nhưng vẫn biết điểm dừng nếu muốn giữ gìn gia đình. Thế nên, khi bắt anh ấy lựa chọn giữa cả hai, chồng bạn sẽ biết đâu là người đem lại hạnh phúc cho mình.

Những lý do khiến phụ nữ dù đau khổ đến mấy cũng tha thứ cho chồng ngoại tình

Những lý do khiến phụ nữ dù đau khổ đến mấy cũng tha thứ cho chồng ngoại tình

Đàn bà có chồng ngoại tình, ai rồi cũng sẽ một lần nghĩ đến những lý do này mà “cắn răng” tha thứ cho người đã từng phản bội mình. Dù có đau đớn đến mấy, họ cũng phải tự mình chịu đựng.

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