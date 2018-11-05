Huyền ngồi đối diện với tôi, tay siết chặt chiếc cốc trên bàn. Tôi biết cô ấy đã có câu trả lời và đáp án, chẳng qua nói ra để nhẹ lòng hơn. Tôi chỉ nói với cô ấy một câu “nếu còn cảm thấy người đàn ông đó xứng đáng thì tha thứ”.

Tôi gật đầu chẳng nói gì thêm. Có nói thêm cũng chẳng được gì vì quyền quyết định là của cô ấy. Chúng tôi chơi chung đã hơn 10 năm nên rất hiểu tính khí của nhau.

- Tao không muốn mất gia đình này nên sẽ bỏ qua cho anh ấy. Với lại con tao còn nhỏ quá, nếu có chuyện gì người tổn thương nhất chỉ có chúng mà thôi.

Tôi nghĩ phụ nữ có chồng rồi ai cũng như nhau thôi. Họ sợ hôn nhân đổ vỡ nên sẽ không dễ dàng từ bỏ. Họ sợ con cái bơ vơ nên dù có đau khổ đến mấy cũng sẽ nuốt nước mắt vào trong và chịu đựng.

Họ bao dung cho những lỗi lầm của chồng vì những lý do này - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông khi phát hiện vợ ngoại tình thì chỉ muốn tìm cách đẩy người phụ nữ đó ra khỏi cuộc đời mình. Họ không vấn vương, không níu kéo. Còn phụ nữ thì khác, họ luôn bao dung cho lỗi lầm của chồng chỉ vì những điều này.

Con cái

Con cái là món quà thiêng liêng nhất mà ông trời ban tặng cho các cặp vợ chồng. Trong gia đình, mẹ là người gần gũi và thương con nhất. Họ thương con bằng tất cả trái tim. Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, họ vẫn bảo vệ những đứa con của mình vô điều kiện.

Phụ nữ luôn nghĩ đến con của mình đầu tiên - Ảnh minh họa: Internet

Khi chồng ngoại tình, phụ nữ sẽ nghĩ đến con đầu tiên. Họ trăn trở liệu không tha thứ cho chồng, hôn nhân chấm dứt thì con cái sẽ như thế nào? Chúng còn quá nhỏ để phải chịu đựng nỗi đau này. Thế nên họ chấp nhận tha thứ cho người chồng tệ bạc để bảo vệ mái ấm của mình.

Danh tiếng của bản thân

Ai cũng sợ mang tiếng “người đàn bà cũ”. Ai cũng sợ phải nghe những lời cay đắng, miệt thị của người đời. Có lẽ định kiến xã hội ngày xưa còn ảnh hưởng rất nhiều đến tư tưởng và cách sống của phụ nữ ngày nay.

Phụ nữ bỏ chồng sợ mang tiếng đàn bà cũ - Ảnh minh họa: Internet

Sau khi lấy chồng, phụ nữ phải làm tròn trách nhiệm của người mẹ, người vợ. Họ nghe lời, chiều chuộng chồng. Thậm chí khi chồng mắc lỗi, họ còn nhắm mắt cho qua và bao dung mọi thứ. Họ không muốn hôn nhân đổ vỡ để bị thiên hạ chê bai, gièm pha. Thế nên phụ nữ thường cắn răng bỏ qua những lỗi lầm của chồng.

Danh tiếng của gia đình

Phụ nữ một khi đã có chồng, dù có khổ cũng không còn mặt mũi quay về nhà - Ảnh minh họa: Internet

Người ta vẫn nói, con gái gả đi đã là con người ta. Dù có khó khăn, tủi hờn đến mấy cũng phải cam chịu. Khi đi làm dâu, họ phải cư xử cho khéo. Nếu không thì cha mẹ bị mang tiếng là không biết dạy con.

Dù giận chồng cũng không được bỏ về nhà vì sợ cha mẹ mất mặt với bà con hàng xóm. Khi chồng ngoại tình, chị em cũng phải cân nhắc đến mặt mũi của gia đình trước khi nghĩ đến chuyện ly hôn.