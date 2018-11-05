Những lý do khiến phụ nữ dù đau khổ đến mấy cũng tha thứ cho chồng ngoại tình

Phụ nữ yêu 05/11/2018 11:06

Đàn bà có chồng ngoại tình, ai rồi cũng sẽ một lần nghĩ đến những lý do này mà “cắn răng” tha thứ cho người đã từng phản bội mình. Dù có đau đớn đến mấy, họ cũng phải tự mình chịu đựng.

- Tao có nên tha thứ cho anh ấy không?

Huyền ngồi đối diện với tôi, tay siết chặt chiếc cốc trên bàn. Tôi biết cô ấy đã có câu trả lời và đáp án, chẳng qua nói ra để nhẹ lòng hơn. Tôi chỉ nói với cô ấy một câu “nếu còn cảm thấy người đàn ông đó xứng đáng thì tha thứ”.

- Tao không muốn mất gia đình này nên sẽ bỏ qua cho anh ấy. Với lại con tao còn nhỏ quá, nếu có chuyện gì người tổn thương nhất chỉ có chúng mà thôi.

Những lý do khiến phụ nữ dù đau khổ đến mấy cũng tha thứ cho chồng ngoại tình - Ảnh 1
Phụ nữ rất đau khổ khi tha thứ cho chồng ngoại tình - Ảnh minh họa: Internet

Tôi gật đầu chẳng nói gì thêm. Có nói thêm cũng chẳng được gì vì quyền quyết định là của cô ấy. Chúng tôi chơi chung đã hơn 10 năm nên rất hiểu tính khí của nhau.

Tôi nghĩ phụ nữ có chồng rồi ai cũng như nhau thôi. Họ sợ hôn nhân đổ vỡ nên sẽ không dễ dàng từ bỏ. Họ sợ con cái bơ vơ nên dù có đau khổ đến mấy cũng sẽ nuốt nước mắt vào trong và chịu đựng.

Những lý do khiến phụ nữ dù đau khổ đến mấy cũng tha thứ cho chồng ngoại tình - Ảnh 2
Họ bao dung cho những lỗi lầm của chồng vì những lý do này - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông khi phát hiện vợ ngoại tình thì chỉ muốn tìm cách đẩy người phụ nữ đó ra khỏi cuộc đời mình. Họ không vấn vương, không níu kéo. Còn phụ nữ thì khác, họ luôn bao dung cho lỗi lầm của chồng chỉ vì những điều này.

Con cái

Con cái là món quà thiêng liêng nhất mà ông trời ban tặng cho các cặp vợ chồng. Trong gia đình, mẹ là người gần gũi và thương con nhất. Họ thương con bằng tất cả trái tim. Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, họ vẫn bảo vệ những đứa con của mình vô điều kiện.

Những lý do khiến phụ nữ dù đau khổ đến mấy cũng tha thứ cho chồng ngoại tình - Ảnh 3
Phụ nữ luôn nghĩ đến con của mình đầu tiên - Ảnh minh họa: Internet

Khi chồng ngoại tình, phụ nữ sẽ nghĩ đến con đầu tiên. Họ trăn trở liệu không tha thứ cho chồng, hôn nhân chấm dứt thì con cái sẽ như thế nào? Chúng còn quá nhỏ để phải chịu đựng nỗi đau này. Thế nên họ chấp nhận tha thứ cho người chồng tệ bạc để bảo vệ mái ấm của mình.

Danh tiếng của bản thân

Ai cũng sợ mang tiếng “người đàn bà cũ”. Ai cũng sợ phải nghe những lời cay đắng, miệt thị của người đời. Có lẽ định kiến xã hội ngày xưa còn ảnh hưởng rất nhiều đến tư tưởng và cách sống của phụ nữ ngày nay. 

Những lý do khiến phụ nữ dù đau khổ đến mấy cũng tha thứ cho chồng ngoại tình - Ảnh 4
Phụ nữ bỏ chồng sợ mang tiếng đàn bà cũ - Ảnh minh họa: Internet

Sau khi lấy chồng, phụ nữ phải làm tròn trách nhiệm của người mẹ, người vợ. Họ nghe lời, chiều chuộng chồng. Thậm chí khi chồng mắc lỗi, họ còn nhắm mắt cho qua và bao dung mọi thứ. Họ không muốn hôn nhân đổ vỡ để bị thiên hạ chê bai, gièm pha. Thế nên phụ nữ thường cắn răng bỏ qua những lỗi lầm của chồng.

Danh tiếng của gia đình

Những lý do khiến phụ nữ dù đau khổ đến mấy cũng tha thứ cho chồng ngoại tình - Ảnh 5
Phụ nữ một khi đã có chồng, dù có khổ cũng không còn mặt mũi quay về nhà - Ảnh minh họa: Internet

Người ta vẫn nói, con gái gả đi đã là con người ta. Dù có khó khăn, tủi hờn đến mấy cũng phải cam chịu. Khi đi làm dâu, họ phải cư xử cho khéo. Nếu không thì cha mẹ bị mang tiếng là không biết dạy con.

Dù giận chồng cũng không được bỏ về nhà vì sợ cha mẹ mất mặt với bà con hàng xóm. Khi chồng ngoại tình, chị em cũng phải cân nhắc đến mặt mũi của gia đình trước khi nghĩ đến chuyện ly hôn.

Thư gửi chồng: Lấy anh là niềm hạnh phúc nhưng cũng là nỗi bất hạnh lớn nhất cuộc đời em

Thư gửi chồng: Lấy anh là niềm hạnh phúc nhưng cũng là nỗi bất hạnh lớn nhất cuộc đời em

Em đã từng nghĩ lấy anh, cuộc đời em sẽ sang một trang mới hạnh phúc hơn. Đúng vậy, khi về chung một nhà, em cảm thấy rất vui nhưng lòng cũng không thôi dậy sóng.

Xem thêm
Từ khóa:   chồng ngoại tình có nên tha thứ cho chồng ngoại tình làm gì khi chồng ngoại tình

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau chiếc bụng thon gọn ở tháng thứ 7 thai kỳ và quyết định bất ngờ nơi phòng khám

Sự thật đằng sau chiếc bụng thon gọn ở tháng thứ 7 thai kỳ và quyết định bất ngờ nơi phòng khám

Tâm sự 49 phút trước
Từ ngày 15/10 đến 25/10/2026, 3 con giáp mưa thuận gió hòa, đón Thần Tài vào nhà, CỦA CẢI đếm mỏi cả tay, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc

Từ ngày 15/10 đến 25/10/2026, 3 con giáp mưa thuận gió hòa, đón Thần Tài vào nhà, CỦA CẢI đếm mỏi cả tay, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Tâm sự gia đình 1 giờ 49 phút trước
Từ ngày 5/9 đến 15/9 âm lịch, 3 con giáp phúc vận đầy mình, tiền vàng rủng rỉnh, cuộc sống an nhàn mặc kệ thị phi, làm gì cũng thắng lợi

Từ ngày 5/9 đến 15/9 âm lịch, 3 con giáp phúc vận đầy mình, tiền vàng rủng rỉnh, cuộc sống an nhàn mặc kệ thị phi, làm gì cũng thắng lợi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Màn đụng độ trớ trêu ngoài hành lang và khoảnh khắc đứng hình khi nhận ra người tình của chị hàng xóm

Màn đụng độ trớ trêu ngoài hành lang và khoảnh khắc đứng hình khi nhận ra người tình của chị hàng xóm

Ngoại tình 2 giờ 49 phút trước
Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 19 phút trước
Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Tâm sự gia đình 3 giờ 49 phút trước
Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 19 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 23 phút trước
Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này