Điều gì 'tàn phá' phụ nữ trong hôn nhân, đàn ông có biết?

Khi đó họ tự hỏi, có chồng để làm gì, chồng đang ở đâu mà chỉ một mình họ gánh chịu những điều đó? Những chuyện đó vô tình trở thành áp lực vô hình khiến phụ nữ ngày càng cạn sức. Họ mệt mỏi, cảm thấy lo lắng và chán chường vì cứ phải đối mặt với những điều đáng sợ như thế này.

Phụ nữ lấy chồng chẳng ai muốn rước khổ vào người, nhưng ngặt nỗi hôn nhân không như ý muốn thì phải làm sao? Có người phải tự mình gánh cả gia đình, có người một mình vun vén hạnh phúc, có người lại tự tay chăm con.

Con cái là điều thiêng liêng nhất mà ông trời ban tặng cho mỗi cặp vợ chồng. Tuy nhiên đây cũng là điều khiến cho phụ nữ cảm thấy đau đớn và nhọc lòng nhất. Mang thai chín tháng mười ngày, phụ nữ phải đối mặt với nhiều điều như thai hành, lo sợ con thiếu chất, con không phát triển...

Việc sinh con gây nhiều áp lực cho phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet

Đi đứng phải nhẹ nhàng sợ sẽ ảnh hưởng đến con. Không được đánh son, trang điểm hay làm đẹp vì sợ con sau này sẽ không xinh. Không được mắng chửi, hay giận hờn ai vì sợ sinh con ra sẽ nhăn nhó, khó chịu. Bà bầu phải vui vẻ, cười nói, không được ủ dột, mặt nặng mày nhẹ.

Phải ăn nhiều để con được khỏe mạnh, không được suy nghĩ nhiều vì sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của con. Quả thật có vô số chuyện để nói khi phụ nữ mang thai, từ hạnh phúc đến đắng cay.

Có người còn lâm vào tình trạng trầm cảm khi mang thai - Ảnh minh họa: Internet

Rồi đến ngày sinh, phụ nữ phải nằm trên bàn đẻ đối mặt với nguy hiểm cận kề. Thế nhưng, tâm trí hoàn toàn dồn hết cho đứa con sắp chào đời. Chỉ khi nghe được tiếng con khóc nức nở, họ mới thở phào nhẹ nhõm, nước mắt không biết ở đâu tuôn ra rồi lịm dần chẳng còn chút sức nào.

Sau khi sinh, họ phải đối mặt với chiếc bụng đầy vết rạn, sần sùi và thô ráp. Họ không còn dám diện những bộ quần áo sành điệu như ngày xưa. Thay vào đó là những chiếc áo, cái quần rộng rãi để che lấp đi những khuyết điểm của mình.

Phụ nữ áp lực về chuyện nuôi con - Ảnh minh họa: Internet

Bây giờ, nhìn vào gương, họ giật mình vì không còn nhận ra bản thân nữa. Việc sinh con đã tàn phá đi ngoại hình, sức khỏe và tinh thần của phụ nữ như vậy đó. Họ cảm thấy cơ thể không còn chút sức sống, lúc nào cũng mệt rã rời không biết than vãn cùng ai. Tuy nhiên đây là lại sự tàn phá “đáng yêu” vì có con, được làm mẹ là một điều thiêng liêng nhất cuộc đời này.

Công việc nhà

Đàn ông thường nghĩ công việc chính của phụ nữ là nội trợ. Và không ít ông chồng sẽ cười nói rằng việc nhà thôi mà, có gì nặng nhọc. Thế nhưng, với đàn ông có thể chỉ là chuyện nhỏ nhưng với phụ nữ đó là cả một gánh nặng oằn lưng, buông không được, giữ cũng chẳng xong.

Đàn ông đâu biết làm việc nhà là chuyện vô cùng mệt mỏi với phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ lấy chồng tận tụy chăm lo gia đình. Họ chấp nhận ở nhà nội trợ để chồng yên tâm vùng vẫy biển khơi. Họ chấp nhận đứng lùi về sau một bước để chồng thỏa mãn những đam mê, ước mơ của bản thân.

Đàn ông nghĩ công việc nhà là chuyện gì đó rất tầm thường như nấu bữa cơm, rửa cái bát, lau cái nhà… Nhưng họ không biết để có được bữa cơm ngon, vợ đã đắn đo, lựa lựa chọn chọn hàng giờ ngoài chợ. Để có được căn nhà sạch sẽ, vợ đã phải chịu đựng cơn đau lưng của mình để lau dọn.

Phụ nữ cạn sức trong hôn nhân của chính mình - Ảnh minh họa: Internet

Có rất nhiều điều đàn ông tưởng chừng bình thường nhưng lại là nỗi đau và áp lực đè lên đôi vai phụ nữ. Chính sự vô tâm và dửng dưng của đàn ông là yếu tố khiến phụ nữ cảm thấy stress, áp lực và dẫn đến những việc làm dại dột.

Không hiểu đến bao giờ, đàn ông mới nhận ra chính mình là nguyên nhân khiến phụ nữ trở thành những “kẻ tâm thần đáng thương”?