Có vợ lắm lời, chuyện gì cũng càm ràm, đàn ông nên cảm thấy may mắn và vui mừng

Trong hôn nhân, dù người đàn ông có giàu có, giỏi giang hay thành đạt đến đâu cũng không tránh được sự than phiền của vợ. Ví dụ, chồng không chịu để giày dép, quần áo đúng nơi quy định. Hoặc cứ suốt ngày cứ cắm đầu vào chiếc máy tính, điện thoại chơi game online.

Dù có vô duyên đến đâu, phụ nữ cũng sẽ không đi gây sự với chồng nếu anh ấy không làm chuyện gì sai. Đàn ông nên nhớ có lửa mới có khói, chỉ khi các anh làm chuyện gì đó trái khoáy, vợ mới nhiều lời như vậy.

Chị dâu tôi là người phụ nữ rất kỹ tính. Không chỉ chăm con từng chút một, chị còn lo cho chồng không thiếu thốn bất cứ thứ gì. Có thể nói ngày nào tôi cũng phải nghe những lời càm ràm, phàn nàn của chị về việc anh cứ đi nhậu suốt, về nhà lại ôm điện thoại chơi game. Nhưng than thì cứ than, lo thì vẫn cứ lo không thiếu ngày nào.

Trong gia đình, có rất nhiều chuyện vợ nhìn sao cũng không thấy thuận mắt. Có lẽ vì họ cầu toàn, có lẽ vì thương chồng quá nhiều nên chỉ muốn những điều tốt đẹp đến với người đàn ông của mình.

Đàn ông đừng than phiền sao vợ nói quá nhiều - Ảnh minh họa: Internet

Có lần tôi chọc chị, anh lười biếng lại hay nhậu như vậy sao không bỏ quách đi rồi kiếm người khác? Chị cười nói sao mà bỏ được. Dù anh có như thế nào thì cũng là chồng mình.

Anh lười biếng, chị có thể khuyên bảo mỗi ngày để anh thay đổi. Anh nhậu nhẹt, chị cũng sẽ nói đến khi anh từ bỏ mới thôi. Phụ nữ nói nhiều là còn thương, chứ khi đã cạn tình, có cạy miệng họ cũng không muốn nói.

Vợ còn nói tức là còn thương - Ảnh minh họa: Internet

Có nhiều lần, chị muốn bỏ mặc anh luôn nhưng rồi qua ngày hôm sau vẫn càm ràm, vẫn phàn nàn. Chị thường ví “đặc sản” trong mỗi cuộc hôn nhân đó là tiếng cằn nhằn của vợ. Nếu gia đình nào không tồn tại thứ này, chẳng phải là quá tẻ nhạt sao?

Phụ nữ nói nhiều không vì chán ghét mà vì quá thương chồng. Họ luôn muốn chồng thay đổi, muốn chồng quan tâm đến gia đình hơn. Nhưng lại có nhiều người chồng lại không hiểu được những lo lắng mà phụ nữ đang phải gánh chịu.

Tiếng càm ràm của vợ có thể khiến chồng khó chịu nhưng lại vô cùng hữu ích - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông luôn nghĩ bản thân đã quá áp lực với công việc, tại sao phải chịu đựng những lời phàn nàn không dứt từ vợ? Họ nghĩ sao vợ không hiền lành, nhu mì như những người vợ khác. Tuy nhiên đàn ông nên nhớ khi vợ không càm ràm nữa, đồng nghĩa với các anh chẳng còn chút giá trị gì trong lòng họ.

Thay vì than phiền vợ cứ nói suốt ngày làm các anh không muốn về nhà, hãy thử thay đổi theo ý cô ấy. Khi đó, vợ sẽ không còn lý do gì để cằn nhằn nữa.

Đàn ông hãy một lần nghĩ đến người vợ của mình, đừng khiến cô ấy tổn thương - Ảnh minh họa: Internet

Khi chồng bỏ chiếc điện thoại sang một bên, cùng vợ nấu nướng, dọn dẹp, chơi với con thì mọi chuyện đã khác. Khi chồng bớt nhậu nhẹt, về nhà đúng giờ, vợ không phải mệt mỏi chờ cơm rồi than phiền “không ăn thì nói để tôi khỏi đợi”.

Khi lấy chồng, phụ nữ đã gạt bỏ những sở thích thời còn son rỗi. Đàn ông cũng hãy một lần từ bỏ những mối quan hệ không cần thiết mà về ăn cơm với vợ. Hãy cùng vợ vun vén, xây dựng một gia đình hạnh phúc. Đừng mãi chạy theo những phù phiếm để rồi khi quay về, muốn nghe tiếng vợ càm ràm cũng không được.