Khi đàn bà tuyệt tình: Chữ nghĩa không đáng giá một xu!

Tâm sự gia đình 02/11/2018 11:49

Một khi đã tuyệt tình, đạo nghĩa vợ chồng với chị không đáng giá một xu. Dù anh có cố gắng níu kéo, chị cũng một mực ly hôn.

Có ai dám đứng ra vỗ ngực tự hào rằng chồng mình không lăng nhăng? Có ai dám ngẩng cao đầu cho thiên hạ biết chồng mình là người hoàn hảo nhất? Chẳng một ai cả.

Vì đàn ông suy cho cùng, ai rồi cũng ngoại tình ít nhất một lần trong đời. Thế nên muốn hạnh phúc, phụ nữ chỉ có thể dựa vào bản thân và phải biết tuyệt tình.

"Phụ nữ khi đã có bến đỗ, họ luôn muốn dừng chân thật lâu thật dài", đó là quan niệm của chị nhưng giờ đây khó mà làm được.

Khi đàn bà tuyệt tình: Chữ nghĩa không đáng giá một xu! - Ảnh 1
Chị luôn tin tưởng người chồng của mình - Ảnh minh họa: Internet

Chị là nhân viên của một công ty dệt may. Anh là cấp trên của chị, cả hai cưới nhau hơn 5 năm và đã có ba đứa con xinh xắn. Trong công việc, cả hai công tư phân minh, không vì chuyện cá nhân mà ảnh hưởng đến người khác. Thậm chí anh đi làm còn không đeo nhẫn cưới, vì vậy mà có nhiều cô nhân viên mới không biết đều tìm cách ve vãn lấy lòng.

Trong số đó có Huệ, cô gái xinh xắn mới vào thử việc được 2 tháng. Nhờ ngoại hình và cách ăn nói của mình, cô dễ dàng vượt qua 2 tháng thử việc và trở thành nhân viên chính thức do anh quản lý.

Khi đàn bà tuyệt tình: Chữ nghĩa không đáng giá một xu! - Ảnh 2
Chị tin anh là người có trách nhiệm và chung thủy - Ảnh minh họa: Internet

Có thể nói anh và cô ta như tình nhân, đi đâu, làm gì cũng có nhau. Chị nhiều lần cảnh báo chồng về chuyện này, nhưng anh lại dửng dưng nói sẽ không có chuyện gì xảy ra. Chị cũng cho rằng chồng là người chín chắn biết suy nghĩ nên sẽ không làm ra những chuyện đáng xấu hổ.

Có lần, Huệ vào công ty khóc rưng rức như vừa mới bị ai ức hiếp. Đồng nghiệp hỏi, cô ấy cũng không trả lời, chỉ nói là chuyện cá nhân. Chị cũng không quan tâm đến chuyện riêng của người khác nên không hỏi sâu.

Khi đàn bà tuyệt tình: Chữ nghĩa không đáng giá một xu! - Ảnh 3
Đến một ngày chị phải chấp nhận anh bội bạc - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng nào ngờ đến giờ trưa, cô ta chủ động nhắn tin cho chị. Cô ta nói bản thân đã có thai và người đàn ông kia không muốn chịu trách nhiệm. Chị cũng khá bất ngờ vì không nghĩ cô ta lại tâm sự chuyện này với mình, vì cả hai không thân thiết cho mấy.

Khi đó, chị vẫn thấy tội nghiệp cho Huệ và còn ân cần cho cô ta lời khuyên. Thậm chí chị còn nói sẽ đưa cô ta đến bệnh viện kiểm tra xem có đúng sự thật hay không.

Thời gian Huệ mang thai, chị vẫn thường xuyên nấu canh cho cô ta tẩm bổ. Chị nghĩ cô một thân một mình ở đất Sài Gòn, là đồng nghiệp nên quan tâm nhau một chút mới phải đạo.

Khi đàn bà tuyệt tình: Chữ nghĩa không đáng giá một xu! - Ảnh 4
Không ngờ một ngày chị lại ngu ngốc đến nỗi chăm sóc cho nhân tình của chồng - Ảnh minh họa: Internet

Cùng thời điểm đó, chị nhận được một tin chấn động. Anh nói anh đã làm cho một người phụ nữ có thai. Và anh muốn hỏi ý kiến của chị nên xử trí như thế nào.

Chị câm nín, nước mắt cứ thế tuôn trào không dứt. Đáng lẽ giờ đây chị phải đánh phải mắng, phải làm gì đó để trừng phạt gã đàn ông tồi này. Thế nhưng đầu óc chị trống rỗng, chẳng nghĩ được gì.

Vợ chồng chị ngồi đối diện nhau, cả hai không nói lời nào. Chị vẫn khóc, anh thì vẫn im lặng. Đến khi chị lau nước mắt, anh mới nói tiếp.

- Người phụ nữ đó là Huệ, đồng nghiệp cùng công ty với mình.

Khi đàn bà tuyệt tình: Chữ nghĩa không đáng giá một xu! - Ảnh 5
Huệ tâm sự với chị về chủ nhân của cái thai trong bụng mình và chị còn cho cô ta lời khuyên - Ảnh minh họa: Internet

Chưa kịp hoàn hồn chị lại nhận thêm một gáo nước lạnh từ anh. Hóa ra thời gian vừa qua chị đã chăm sóc tận tình nhân tình của chồng. Hóa ra thời gian qua chị như con ngốc chạy tới chạy lui hết cơm nước rồi đưa ả ta đi bệnh viện kiểm tra. Chị còn nghĩ mình cao thượng lắm, vĩ đại lắm, nhưng hóa ra chỉ là con ngốc để người khác lợi dụng.

- Nếu anh muốn thì ly hôn. Con cái em có thể nuôi, tài sản phân chia rõ ràng, em sẽ không đi với hai bàn tay trắng. Còn về gia đình anh, anh tự mình mà đi giãi bày.

- Chúng ta không tình thì còn nghĩa, sao em có thể tuyệt tình như vậy? - Anh nói.

- Bây giờ chữ nghĩa tôi dành cho anh không đáng giá một xu!

Khi đàn bà tuyệt tình: Chữ nghĩa không đáng giá một xu! - Ảnh 6
Đàn bà tuyệt tình, đáng sợ hơn bao giờ hết - Ảnh minh họa: Internet

Sự thẳng thắn của chị khiến anh giật mình thon thót. Anh không nghĩ chị sẽ hạ quyết tâm nhanh như vậy. Với anh, chị là người thương chồng con hết lòng. Anh nghĩ chị sẽ chấp nhận tha thứ. Thế nhưng với chị, một khi niềm tin đã bị bội bạc, đừng hòng mà hàn gắn hay níu kéo.

Chị vốn không mạnh mẽ nhưng cũng sẽ không yếu đuối để người khác chà đạp. Bị lừa gạt một lần đã quá đủ, chị không muốn bản thân trở nên ngốc nghếch như thời gian vừa qua nữa.

Những quả báo đàn ông phải gánh chịu sau khi trở về từ cuộc tình vụng trộm

Những quả báo đàn ông phải gánh chịu sau khi trở về từ cuộc tình vụng trộm

Dù có hối lỗi quay về, đàn ông ngoại tình nhất định phải gánh chịu những quả báo đau đớn này.

Xem thêm
Từ khóa:   đàn bà tuyệt tình tâm sự đàn bà chồng ngoại tình đàn bà mạnh mẽ

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 12 phút trước
Rộ tin Đàm Tùng Vận nhận cát xê gần gấp đôi Lưu Học Nghĩa ở 'Lan Hương Như Cố'

Rộ tin Đàm Tùng Vận nhận cát xê gần gấp đôi Lưu Học Nghĩa ở 'Lan Hương Như Cố'

Sao quốc tế 15 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi vô tình thấy lại nhân tình cũ của chồng và khung cảnh trớ trêu phía sau

Nỗi lòng người vợ khi vô tình thấy lại nhân tình cũ của chồng và khung cảnh trớ trêu phía sau

Tâm sự Eva 16 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Sau ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 18 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 20 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp vận đỏ như son, đi đến đâu VẬN MAY BÁM GÓT đến đó, TIỀN VÀNG đổ ập xuống đầu trong 3 tuần tới

Chúc mừng 3 con giáp vận đỏ như son, đi đến đâu VẬN MAY BÁM GÓT đến đó, TIỀN VÀNG đổ ập xuống đầu trong 3 tuần tới

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
Sự thật đằng sau chiếc bụng thon gọn ở tháng thứ 7 thai kỳ và quyết định bất ngờ nơi phòng khám

Sự thật đằng sau chiếc bụng thon gọn ở tháng thứ 7 thai kỳ và quyết định bất ngờ nơi phòng khám

Tâm sự 1 giờ 16 phút trước
Từ ngày 15/10 đến 25/10/2026, 3 con giáp mưa thuận gió hòa, đón Thần Tài vào nhà, CỦA CẢI đếm mỏi cả tay, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc

Từ ngày 15/10 đến 25/10/2026, 3 con giáp mưa thuận gió hòa, đón Thần Tài vào nhà, CỦA CẢI đếm mỏi cả tay, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Tâm sự gia đình 2 giờ 16 phút trước
Từ ngày 5/9 đến 15/9 âm lịch, 3 con giáp phúc vận đầy mình, tiền vàng rủng rỉnh, cuộc sống an nhàn mặc kệ thị phi, làm gì cũng thắng lợi

Từ ngày 5/9 đến 15/9 âm lịch, 3 con giáp phúc vận đầy mình, tiền vàng rủng rỉnh, cuộc sống an nhàn mặc kệ thị phi, làm gì cũng thắng lợi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm