Khi đàn bà tuyệt tình: Chữ nghĩa không đáng giá một xu!

Vì đàn ông suy cho cùng, ai rồi cũng ngoại tình ít nhất một lần trong đời. Thế nên muốn hạnh phúc, phụ nữ chỉ có thể dựa vào bản thân và phải biết tuyệt tình.

Có ai dám đứng ra vỗ ngực tự hào rằng chồng mình không lăng nhăng? Có ai dám ngẩng cao đầu cho thiên hạ biết chồng mình là người hoàn hảo nhất? Chẳng một ai cả.

Chị là nhân viên của một công ty dệt may. Anh là cấp trên của chị, cả hai cưới nhau hơn 5 năm và đã có ba đứa con xinh xắn. Trong công việc, cả hai công tư phân minh, không vì chuyện cá nhân mà ảnh hưởng đến người khác. Thậm chí anh đi làm còn không đeo nhẫn cưới, vì vậy mà có nhiều cô nhân viên mới không biết đều tìm cách ve vãn lấy lòng.

"Phụ nữ khi đã có bến đỗ, họ luôn muốn dừng chân thật lâu thật dài", đó là quan niệm của chị nhưng giờ đây khó mà làm được.

Trong số đó có Huệ, cô gái xinh xắn mới vào thử việc được 2 tháng. Nhờ ngoại hình và cách ăn nói của mình, cô dễ dàng vượt qua 2 tháng thử việc và trở thành nhân viên chính thức do anh quản lý.

Chị tin anh là người có trách nhiệm và chung thủy - Ảnh minh họa: Internet

Có thể nói anh và cô ta như tình nhân, đi đâu, làm gì cũng có nhau. Chị nhiều lần cảnh báo chồng về chuyện này, nhưng anh lại dửng dưng nói sẽ không có chuyện gì xảy ra. Chị cũng cho rằng chồng là người chín chắn biết suy nghĩ nên sẽ không làm ra những chuyện đáng xấu hổ.

Có lần, Huệ vào công ty khóc rưng rức như vừa mới bị ai ức hiếp. Đồng nghiệp hỏi, cô ấy cũng không trả lời, chỉ nói là chuyện cá nhân. Chị cũng không quan tâm đến chuyện riêng của người khác nên không hỏi sâu.

Đến một ngày chị phải chấp nhận anh bội bạc - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng nào ngờ đến giờ trưa, cô ta chủ động nhắn tin cho chị. Cô ta nói bản thân đã có thai và người đàn ông kia không muốn chịu trách nhiệm. Chị cũng khá bất ngờ vì không nghĩ cô ta lại tâm sự chuyện này với mình, vì cả hai không thân thiết cho mấy.

Khi đó, chị vẫn thấy tội nghiệp cho Huệ và còn ân cần cho cô ta lời khuyên. Thậm chí chị còn nói sẽ đưa cô ta đến bệnh viện kiểm tra xem có đúng sự thật hay không.

Thời gian Huệ mang thai, chị vẫn thường xuyên nấu canh cho cô ta tẩm bổ. Chị nghĩ cô một thân một mình ở đất Sài Gòn, là đồng nghiệp nên quan tâm nhau một chút mới phải đạo.

Không ngờ một ngày chị lại ngu ngốc đến nỗi chăm sóc cho nhân tình của chồng - Ảnh minh họa: Internet

Cùng thời điểm đó, chị nhận được một tin chấn động. Anh nói anh đã làm cho một người phụ nữ có thai. Và anh muốn hỏi ý kiến của chị nên xử trí như thế nào.

Chị câm nín, nước mắt cứ thế tuôn trào không dứt. Đáng lẽ giờ đây chị phải đánh phải mắng, phải làm gì đó để trừng phạt gã đàn ông tồi này. Thế nhưng đầu óc chị trống rỗng, chẳng nghĩ được gì.

Vợ chồng chị ngồi đối diện nhau, cả hai không nói lời nào. Chị vẫn khóc, anh thì vẫn im lặng. Đến khi chị lau nước mắt, anh mới nói tiếp.

- Người phụ nữ đó là Huệ, đồng nghiệp cùng công ty với mình.

Huệ tâm sự với chị về chủ nhân của cái thai trong bụng mình và chị còn cho cô ta lời khuyên - Ảnh minh họa: Internet

Chưa kịp hoàn hồn chị lại nhận thêm một gáo nước lạnh từ anh. Hóa ra thời gian vừa qua chị đã chăm sóc tận tình nhân tình của chồng. Hóa ra thời gian qua chị như con ngốc chạy tới chạy lui hết cơm nước rồi đưa ả ta đi bệnh viện kiểm tra. Chị còn nghĩ mình cao thượng lắm, vĩ đại lắm, nhưng hóa ra chỉ là con ngốc để người khác lợi dụng.

- Nếu anh muốn thì ly hôn. Con cái em có thể nuôi, tài sản phân chia rõ ràng, em sẽ không đi với hai bàn tay trắng. Còn về gia đình anh, anh tự mình mà đi giãi bày.

- Chúng ta không tình thì còn nghĩa, sao em có thể tuyệt tình như vậy? - Anh nói.

- Bây giờ chữ nghĩa tôi dành cho anh không đáng giá một xu!

Đàn bà tuyệt tình, đáng sợ hơn bao giờ hết - Ảnh minh họa: Internet

Sự thẳng thắn của chị khiến anh giật mình thon thót. Anh không nghĩ chị sẽ hạ quyết tâm nhanh như vậy. Với anh, chị là người thương chồng con hết lòng. Anh nghĩ chị sẽ chấp nhận tha thứ. Thế nhưng với chị, một khi niềm tin đã bị bội bạc, đừng hòng mà hàn gắn hay níu kéo.

Chị vốn không mạnh mẽ nhưng cũng sẽ không yếu đuối để người khác chà đạp. Bị lừa gạt một lần đã quá đủ, chị không muốn bản thân trở nên ngốc nghếch như thời gian vừa qua nữa.