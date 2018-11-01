Đàn ông ngoại tình có rất nhiều lý do. Chẳng hạn như vợ không còn đủ hấp dẫn, vợ nói nhiều, vợ chồng bất đồng quan điểm. Vì vậy phụ nữ khôn ngoan phải biết đâu là nguyên nhân khiến cho chồng mình phải đi "ăn vụng".

Phụ nữ lấy chồng rồi thì hãy sống hạnh phúc. Nếu chẳng may chồng ngoại tình, đừng bao giờ đánh ghen ầm ĩ. Khi lòng dạ đàn ông đã không còn chung thủy, đàn bà có cắt tóc, xé áo tình địch cũng chẳng thể níu giữ cuộc hôn nhân này.

Tuy chỉ là những câu nói trong lúc mệt mỏi nhưng dần dần sẽ trở thành gánh nặng vô hình của đàn ông. Thế nên phụ nữ đừng biến bản thân trở thành áp lực khiến đàn ông chỉ muốn trút bỏ.

Có rất nhiều trường hợp chị em phụ nữ bức chồng phải đi ra ngoài kiếm một mối quan hệ mới. Chẳng hạn, bạn suốt ngày than vãn chồng lười biếng, “tiền lương mỗi tháng anh đưa xài không đủ”, “mọi việc trong nhà chỉ một mình em gánh vác”...

Bên cạnh đó hãy quan sát bản thân mình có thay đổi quá nhiều hay không. Phụ nữ hãy xem lại vóc dáng của mình khi độc thân và có chồng khác như thế nào. Đừng suốt ngày cặm cụi lo công việc, lo chồng con mà bỏ rơi chính mình.

Bạn nên xem xét lại bản thân mình có làm điều gì sai không - Ảnh minh họa: Internet

Có trường hợp đàn ông ngoại tình vì vợ không đáp ứng được nhu cầu sinh lý. Hoặc vợ không còn đủ sức hấp dẫn với chồng. Vợ nên bình tĩnh xem lại nguyên nhân khiến chồng phản bội để tìm ra giải pháp.

Nếu còn muốn níu giữ cuộc hôn nhân này, bạn đừng vội vàng đi đánh ghen kẻo "xấu chàng, hổ thiếp". Thay vào đó, hãy dùng cách "lạt mềm buộc chặt". Nếu được hãy dành kỳ nghỉ phép của mình cùng chồng con đi du lịch để cả nhà gần gũi, khắng khít nhau hơn. Những ngày thứ bảy, chủ nhật rảnh rỗi hãy vào bếp nấu nướng rồi cùng nhau quây quần ăn uống, trò chuyện.

Hãy biết cách vun vén hôn nhân để tình cảm vợ chồng thêm gắn kết - Ảnh minh họa: Internet

Đôi khi chỉ cần những điều nhỏ nhặt như vậy cũng khiến cho hôn nhân của bạn hạnh phúc và bình yên hơn rất nhiều. Khi cảm nhận được đủ đầy sự bình yên ở gia đình mình, đàn ông sẽ không có bất cứ lý do gì mà ra ngoài tìm kiếm mối quan hệ mới.

Người vợ thông minh và hiện đại nên biết hôn nhân phải cùng nhau vun vén, cùng nhau xây dựng. Chứ không phải đẩy hết mọi trách nhiệm cho đàn ông. Bạn phải biết cách kiếm tiền để đỡ đần chi phí sinh hoạt cho chồng.

Đôi khi bạn nên dành cho nhau nhiều cuộc hẹn hò để hâm nóng tình cảm - Ảnh minh họa: Internet

Muốn gia đình trong ấm ngoài êm, không có sự xuất hiện của người thứ ba, vợ hãy nói ít một chút, làm nhiều hơn. Phụ nữ hiện đại phải cùng chồng kiếm tiền, cùng chồng xây dựng gia đình chứ không nhất thiết phải ở trong gian bếp đầy dầu mỡ.

Xã hội hiện đại, đàn bà phải có trách nhiệm ngang ngửa với đàn ông chứ không phải như ngày xưa. Vợ cũng phải hiểu công việc của chồng như thế nào để có thể tâm sự, san sẻ cùng chồng.

Vợ phải gánh vác những nỗi vất vả cùng chồng - Ảnh minh họa: Internet

Đừng đứng ngoài những nỗi lo toan của chồng. Đừng tỏ thái độ "việc anh, anh lo" khi chồng đề cập với những vất vả của mình. Chỉ cần bạn hiểu những điều chồng đã phải chịu đựng, anh ấy sẽ không cần đi tìm người khác để chia sẻ.

Suy cho cùng, phụ nữ hiện đại cần gì phải đánh ghen. Cần gì phải làm lớn chuyện, lôi nhau ra đường đánh đập để thiên hạ bàn tán. Cách khôn ngoan nhất chính là xử lý nội bộ trong gia đình của mình trước.