Không cần phải theo sát 24/24 mà cũng phát hiện được chồng ngoại tình nhờ những tuyệt chiêu này

Phụ nữ yêu 31/10/2018 15:17

Đàn ông ngoại tình đều có những điểm đáng ngờ. Vợ chỉ cần dùng những tuyệt chiêu này, đảm bảo sẽ không sợ bị phản bội mà không hay biết.

Đàn ông vốn không thích bị người khác kìm kẹp hay xen vào cuộc sống riêng quá nhiều. Vì vậy những cô vợ thường không có cơ hội kiểm tra điện thoại, ví hoặc vật dụng cá nhân của chồng.

Họ hoang mang không biết chồng có phản bội hay cắm sừng mình hay không. Họ cảm thấy mệt mỏi vì cứ hoài nghi và tưởng tượng những điều tệ  nhất sẽ xảy ra với cuộc hôn nhân của mình.

Không cần phải theo sát 24/24 mà cũng phát hiện được chồng ngoại tình nhờ những tuyệt chiêu này - Ảnh 1
Đàn ông ngoại tình thường để lộ nhiều điểm khả nghi - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên đừng quá lo lắng. Chỉ cần dùng những tuyệt chiêu này, không cần “đánh rắn động cỏ”, vợ cũng biết tỏng những việc chồng làm sau lưng mình.

Chú ý tính tình của chồng

Đàn ông ngoại tình giống như chàng trai mới biết yêu, biết nhớ nhung, biết ngại ngùng, tâm sinh lý đều thay đổi. Vì thế vợ chỉ cần chú ý đến tính tình của chồng, đảm bảo sẽ phát hiện ra nhiều điều không ngờ.

Không cần phải theo sát 24/24 mà cũng phát hiện được chồng ngoại tình nhờ những tuyệt chiêu này - Ảnh 2
Hãy cẩn trọng nếu chồng thay đổi tính tình - Ảnh minh họa: Internet

Ví dụ, anh ấy có thường xuyên cáu gắt với bạn hay không. Nếu có, rất có thể anh ấy đang dành sự dịu dàng của mình cho người khác, còn vợ thì như cái gai trong mắt chỉ muốn nhổ đi.

Hoặc ngược lại, anh ấy luôn tỏ ra quan tâm, ân cần với bạn hơn mức bình thường, hãy cẩn thận. Có thể anh ấy đang muốn lấy lòng, bù đắp những sai lầm của mình đã gây ra.

Không cần phải theo sát 24/24 mà cũng phát hiện được chồng ngoại tình nhờ những tuyệt chiêu này - Ảnh 3
Không cần phải theo sát, bạn cũng có thể biết chồng ngoại tình - Ảnh minh họa: Internet

Không cần phải theo dõi chồng quá sát, bạn chỉ cần để ý những thay đổi nhỏ nhặt của anh ấy. Đàn ông ngoại tình dù có khéo léo đến mấy cũng sẽ không tránh khỏi để lộ những điều đáng ngờ. 

Thay đổi về nhu cầu sinh lý 

Nếu chồng bạn là người có nhu cầu sinh lý cao, nhưng giờ đây lại không muốn thân mật với bạn, chắc chắn có vấn đề. Nếu không phải vì bệnh, có thể anh ấy đã tìm được chỗ giải quyết nhu cầu của mình bên ngoài. 

Không cần phải theo sát 24/24 mà cũng phát hiện được chồng ngoại tình nhờ những tuyệt chiêu này - Ảnh 4
Nhu cầu sinh lý thay đổi, có thể anh ấy đang ăn vụng - Ảnh minh họa: Internet

Hoặc chỉ cần vợ để ý đến thái độ của chồng khi làm "chuyện ấy". Nếu bạn không cảm nhận được sự nhiệt tình của chồng, hãy cẩn thận. Một là bạn không còn đủ hấp dẫn với chồng, hai là anh ấy đã tìm được mối quan hệ khác thú vị hơn.

Ấp úng, có hành động mờ ám trong chuyện lương bổng

Không cần phải theo sát 24/24 mà cũng phát hiện được chồng ngoại tình nhờ những tuyệt chiêu này - Ảnh 5
Nếu chồng không thành thật trong chuyện tiền nong, vợ nên dè chừng - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông thường lập quỹ đen cho mình dù tiền lương hàng tháng vẫn đưa đều đặn cho vợ. Họ dùng số tiền đó vào những việc cá nhân mà không muốn vợ biết. Thế nên vợ hãy để ý thái độ của chồng mỗi khi đưa lương cho bạn hàng tháng.

Xem anh ấy có đủ chân thành, rạch ròi trong chuyện tiền nong hay không, hay ấp úng và vòng vo tam quốc khi vợ vô tình hỏi đến chuyện lương bổng. Phụ nữ nên nhớ, đàn ông có quỹ riêng, đồng nghĩa với việc anh ấy có nhiều thứ phải lo.

Không cần phải theo sát 24/24 mà cũng phát hiện được chồng ngoại tình nhờ những tuyệt chiêu này - Ảnh 6
Đàn ông ai cũng có quỹ riêng để dùng cho việc cá nhân - Ảnh minh họa: Internet

Có tài khoản xã hội và hoạt động thường xuyên

Đàn ông ít bị nghiện mạng xã hội. Thế nên khi chồng chủ động tạo nhiều tài khoản, có thể anh ấy đang có một mối quan hệ nào đó cần được “nuôi dưỡng”.

Không cần phải theo sát 24/24 mà cũng phát hiện được chồng ngoại tình nhờ những tuyệt chiêu này - Ảnh 7
Nếu chồng lập nhiều tài khoản, có thể anh ấy đang 'nuôi dưỡng' một mối quan hệ khác - Ảnh minh họa: Internet

Nếu thấy chồng ngày nào cũng hoạt động hăng hái trên mạng, đừng bất ngờ khi biết chồng đang "thả thính" ai đó. Nghe có vẻ hơi đau lòng nhưng vợ hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận những điều tồi tệ nhất có thể xảy ra.

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