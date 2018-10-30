Nếu cuộc sống hôn nhân của cặp vợ chồng nào có những dấu hiệu này sớm muộn gì cũng kéo nhau ra tòa, không chồng phản bội thì vợ cũng chán nản mà đâm đơn ly hôn.

Vì vậy khi không còn cảm xúc trong chuyện chăn gối, đồng nghĩa tình cảm của bạn dành cho đối phương đã nguội lạnh. Đây là điềm báo cho một cuộc hôn nhân đổ vỡ.

Nếu một ngày bạn chợt nhận ra không còn chút cảm xúc khi làm chuyện đó với bạn đời của mình, chắc chắn cuộc hôn nhân đã đến hồi kết. Bởi tình dục là yếu tố quyết định một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Những cảm xúc trong chuyện ấy có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về đối phương.

... khiến cho tình cảm vợ chồng ngày càng rạn nứt - Ảnh minh họa: Internet

Mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu quá lớn

Không chỉ có xung đột giữa vợ chồng mới khiến hôn nhân tan vỡ, mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu không tốt cũng khiến tình cảm vợ chồng rạn nứt.

Mâu thuẫn giữa mẹ chồng nàng dâu là nguyên nhân khiến hôn nhân đổ vỡ - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông vốn rất tôn trọng mẹ và yêu thương vợ mình. Họ không thể chấp nhận được khi phải đứng giữa "2 làn đạn". Mẹ có quan điểm riêng, vợ cũng có những lý lẽ của mình khiến đàn ông vô cùng đau đầu không biết bênh vực ai. Bênh mẹ thì vợ buồn, bênh vợ thì lại mang tội bất hiếu.

Có nhiều trường hợp, chỉ vì xung đột giữa mẹ chồng nàng dâu mà khiến cho tình cảm vợ chồng rạn nứt. Vì vợ bảo chồng không có chính kiến, không đứng ra nói đỡ vợ vài câu. Còn mẹ thì nói con không biết dạy vợ để vợ trả treo với người lớn.

Chồng cảm thấy áp lực vì phải đứng giữa làm sứ giả hòa bình - Ảnh minh họa: Internet

Những điều này khiến cho đàn ông cảm thấy chán nản, mệt mỏi với cuộc hôn nhân của mình. Họ cảm thấy bản thân đã quá áp lực với công việc, không thể chịu đựng thêm những cuộc cãi vã này.

Nếu là một cô vợ tâm lý, bạn nên biết giữ hòa khí trong gia đình. Nhường nhịn mẹ chồng một chút không khiến bạn chịu thiệt thòi mà còn mang lại nhiều điều tốt đẹp. Đừng cứ suốt ngày cãi cọ, phán xét mẹ chồng không hiểu chuyện. Bạn hãy là người khôn khéo để không tự tay giết chết hôn nhân của mình.

Không còn quan điểm chung

Vợ chồng không có tiếng nói chung...

Vợ chồng là vì tâm đầu ý hợp mà kết đôi, thế nên khi không còn tiếng nói chung, chắc chắn hôn nhân sẽ đổ vỡ. Không còn những quan điểm, sở thích và ý kiến chung sẽ rất dễ dẫn đến cãi nhau.

Trong cuộc sống hôn nhân, đàn ông hay phụ nữ, ai cũng có lòng tự trọng cao ngất ngưỡng. Ai cũng muốn đối phương tôn trọng những ý kiến của mình, vì thế không người nào chịu nhường nhau. Việc này khiến cho tình cảm vợ chồng sớm đến hồi kết thúc.

... đồng nghĩa với việc hôn nhân sẽ dần đổ vỡ - Ảnh minh họa: Internet

Trong hôn nhân, vợ chồng cần có điểm chung dù ít hay nhiều. Nếu quá khác nhau về quan điểm sống, nhận thức thì khó mà dung hòa được. Khi vợ chồng cãi nhau vì “anh không hiểu em, em không hiểu anh”, đây là cơ hội tốt cho kẻ thứ ba chen vào.

Đàn ông sẽ tìm đến người thứ ba để giải tỏa những áp lực trong lòng. Phụ nữ sẽ tìm kiếm một người mới thấu hiểu mình hơn. Khi đó quả thật có muốn cứu vãn hôn nhân cũng không thể.

Không còn tin tưởng lẫn nhau

Trong hôn nhân, niềm tin là yếu tố quan trọng. Có niềm tin vợ chồng mới sống chung thoải mái, không nghi ngờ lẫn nhau. Có niềm tin, vợ chồng mới dành cho nhau sự tôn trọng nhất định.

Vợ chồng không còn tin tưởng lẫn nhau khiến hôn nhân đến hồi kết - Ảnh minh họa: Internet

Thế nên nếu vợ chồng bạn đang dần mất đi niềm tin đồng nghĩa tình cảm cũng sẽ cạn dần. Khi mất đi sự tin tưởng, bạn sẽ sống trong những chuỗi ngày hoài nghi. Hoài nghi đối phương làm chuyện gì đó mờ ám sau lưng, hoài nghi bản thân sẽ bị cắm sừng... Khi đó, cuộc hôn nhân của bạn sẽ đứng trên bờ vực.