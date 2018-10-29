Không phải vợ xấu xí, đây mới là nguyên nhân khiến đàn ông mải mê 'ăn vụng' quên lối về

Nhiều người nghĩ đàn ông có nhân tình chỉ vì cô ấy xinh tươi hơn vợ. Tuy nhiên, đó chỉ là một trong số những lý do khiến cánh mày râu ngoại tình. Ngoài chuyện vợ không xinh đẹp bằng nhân tình, có nhiều nguyên nhân khiến đàn ông nhẫn tâm ruồng bỏ nghĩa phu thê. Vợ đọc xong đừng khóc quá nhiều mà hãy tìm cách thay đổi nếu còn muốn níu giữ cuộc hôn nhân của mình.

Con người luôn thích những điều mới mẻ và lạ lẫm hơn. Không ít đàn ông cảm thấy chán ghét vì vợ chăm sóc mình như con. Vì vậy họ luôn muốn thoát khỏi "nhà tù êm ái" đó.

Phụ nữ càng chiều chuộng càng khiến chồng ỷ lại và xem thường tình cảm của vợ. Vì được chăm sóc quá mức, đàn ông có xu hướng muốn tự “ngược đãi” bản thân một chút. Họ muốn tìm những mối quan hệ khác thử thách và bí ẩn hơn.

Thế nên phụ nữ đừng mãi chiều chuộng chồng, đừng chuyện gì cũng nghe theo lời chồng. Đôi khi bạn phải biết cự tuyệt những điều chồng muốn.

Hãy bỏ mặc chồng một chút để anh ấy biết được rời xa vòng tay bạn là bão tố. Để chồng biết khi không có bạn bên cạnh, anh ấy sẽ cảm thấy thiếu thốn, trống trải đến dường nào.

Vợ chồng không hòa hợp chuyện chăn gối

Đàn ông không thích vợ kém cỏi trong chuyện chăn gối - Ảnh minh họa: Internet

Vợ dù có xinh xắn đến mấy mà không hòa hợp trong chuyện chăn gối cũng khiến đàn ông chán ghét. Đàn ông luôn đặt nặng vấn đề tình dục nên họ khó chấp nhận việc vợ không giỏi "chuyện ấy". Thế nên họ sẽ đi tìm mối quan hệ khác để thỏa mãn nhu cầu.

Phụ nữ luôn nghĩ mình không thể chủ động trong "chuyện ấy" vì sợ bị cho là "gái hư". Tuy nhiên quan điểm bảo thủ này khiến họ dần đánh mất đi người chồng của mình. Hãy nhớ, giỏi chuyện chăn gối không phải là “gái hư” mà là tuyệt chiêu khôn ngoan để giữ chồng.

Đàn ông thích vợ chủ động trong 'chuyện ấy' - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông có thể cáng đáng mọi việc, nhưng khi ở trên giường, anh ấy muốn vợ chủ động hơn. Điều này sẽ giúp cuộc sống hôn nhân của bạn bớt nhàm chán và giảm nguy cơ chồng ra ngoài "ăn vụng".

Vợ không có thói quen lắng nghe

Đàn ông luôn khao khát được sự cảm thông, chia sẻ từ vợ. Trong hôn nhân, đàn ông hay phụ nữ đều có những áp lực riêng. Nếu đã gọi nhau hai tiếng vợ chồng thì hãy chịu khó lắng nghe những nỗi niềm của bạn đời.

Vợ mạnh mẽ không có thói quen lắng nghe khiến chồng chán ghét - Ảnh minh họa: Internet

Đừng thờ ơ, vô tâm để rồi phải hối hận về sau. Vợ hãy tập thói quen nói ít lại một chút, lắng nghe nhiều hơn. Khi đó, bạn sẽ giảm bớt cho chồng nhiều gánh nặng.

Có nhiều cô vợ có thói quen càm ràm chồng vì những điều nhỏ nhặt khiến anh ấy cảm thấy mình vô dụng. Từ đó, đàn ông muốn thoát khỏi ngôi nhà của mình để khám phá bầu trời bao la bên ngoài.

Vợ hãy tập lắng nghe để chồng cảm thấy thoải mái hơn - Ảnh minh họa: Internet

Họ muốn tìm một người ít nói, biết lắng nghe những tâm sự của mình. Thế nên vợ hãy tập thói quen ngồi xuống an ủi, chia sẻ những buồn phiền trong lòng của chồng.