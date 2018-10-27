Đàn bà trong hôn nhân hi sinh đến mù quáng và thường quên đi những điều nhỏ nhặt này

Trong hôn nhân, bạn cống hiến cả thể xác lẫn tâm hồn của mình để có một gia đình trọn vẹn, đủ đầy. Khi dấn thân vào con đường hôn nhân, phụ nữ thường yêu mù quáng và quên đi những điều này.

Cuộc đời phụ nữ, bao lâu nữa mới thuộc về bản thân trọn vẹn? Đó là câu hỏi mà tôi nhận được nhiều nhất từ chị em. Vì khi lấy chồng, thân xác, nhận thức và cả suy nghĩ của bạn đều thuộc về một người đàn ông. Buồn, vui, phẫn nộ hay hạnh phúc đều do người đó quyết định.

Mải mê tận tụy vì một người đàn ông, phụ nữ dần quên đi thanh xuân và tuổi trẻ của chính mình. Có người còn gạt sang một bên sự nghiệp, sở thích, đam mê để đuổi theo tình yêu của một người.

Quên đi tuổi trẻ của bản thân mà mãi chạy theo một người - Ảnh minh họa: Internet

Đến khi nhìn lại, trong thâm tâm mỗi người chỉ còn lại sự tiếc nuối. Tiếc vì không thể sống một cuộc đời trọn vẹn đúng như mình mong muốn. Tiếc vì không đủ mạnh mẽ để nuôi dưỡng đam mê và ước mơ của mình.

Phụ nữ thường rũ bỏ những điều mình thích để toàn tâm toàn ý sống vì người mình yêu thương. Khi đã thành gia lập thất, họ mặc định cho mình một nhiệm vụ đó là cống hiến hết mình cho chồng con.

Đánh mất đi những sở thích và đam mê của bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Dù có khổ đau đến mấy, họ cũng đặt lợi ích của gia đình lên hàng đầu. Có nhiều người cặm cụi tận tụy suốt khoảng thời gian dài, để rồi giật mình nhận ra tuổi trẻ của mình trôi qua thật uổng phí. Khi đó có muốn quay lại cũng chẳng thể được.

Quên đi những mối quan hệ thân thiết

Phụ nữ có chồng, không còn màng đến bạn bè, những mối quan hệ khác của mình như thế nào. Thay vì nghĩ đến chuyện cùng bạn đi xem phim, ăn uống như hồi độc thân thì giờ đây khi tan làm, trong đầu họ chỉ nghĩ đến việc nhanh chóng về nhà nấu ăn cho chồng con.

Họ gạt bỏ những mối quan hệ của mình để tận tụy vì một người - Ảnh minh họa: Internet

Chồng dường như là nguồn sống duy nhất của họ. Tôi có cô bạn thân thời cấp hai, sau khi lấy chồng thì cô ấy không còn liên lạc với tôi nữa. Những lần tôi chủ động nhắn tin hỏi han nhưng rồi chỉ nhận được vài câu nói xã giao, sau đó thì im lặng.

Chúng tôi đã từng rất thân, nhưng giờ không khác gì hai người xa lạ. Quả thật khi phụ nữ lấy chồng, điều thay đổi lớn nhất đó là bỏ quên những mối quan hệ của mình. Có lẽ họ nghĩ những điều đó không còn cần thiết, không còn quan trọng bằng người đầu ấp tay gối với mình.

Quên đi mình đã từng rất xinh đẹp, trẻ trung

Có người còn quên đi mình đã từng rất đẹp...

Trước khi làm một người mẹ với thân hình sồ sề, xấu xí thì phụ nữ ai cũng là một đóa hoa mà hàng vạn người mê mẩn muốn có được. Nhưng rồi khi có gia đình, sinh con, họ dần quên đi mình đã từng là một người rất xinh đẹp và trẻ trung.

Không ít chị em ghen tuông với nhân tình của chồng và đánh mất đi nhân phẩm, lòng tự tôn của bản thân. Có nhiều người còn tự ti về thân hình và gương mặt của mình nên không dám đối diện với kẻ thứ ba.

... vì vậy họ mải mê tranh giành đấu đá với nhân tình - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ ơi, bạn từng là một đóa hoa sắc nước hương trời, vậy hà cớ gì phải đánh ghen, tranh giành, hạ thấp nhân phẩm của mình vì một gã đàn ông ích kỷ, tham lam?