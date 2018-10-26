Trước khi đặt bút ký vào đơn ly hôn, vợ chồng hãy một lần nghĩ đến những điều này

Cuộc hôn nhân của vợ chồng cô kết thúc sau 4 năm mặn nồng. Không phải vì anh ngoại tình, cũng chẳng phải vì cô thay lòng đổi dạ. Mà vì cả hai đã không còn tiếng nói chung trong cuộc hôn nhân này.

“Chúng ta ly hôn rồi, có điều gì khiến anh hối hận không?”. Cô hỏi anh, giọng lạc đi. Anh ngồi trước mặt cô, ánh mắt buồn bã dán theo cô con gái nhỏ đang hồn nhiên chạy nhảy khắp nơi trong quán cà phê.

Thế nên, những cặp vợ chồng sắp cưới, mới cưới hay đang trong cuộc sống hôn nhân, hãy nghĩ đến những điều này trước khi quyết định ly hôn.

Ngày cô nói ly hôn, anh cũng không cản, cứ mãi im lặng đến khi mọi chuyện đã xong xuôi rồi mới tiếc nuối. Tiếc ở chỗ anh đã không nghĩ cho đứa con gái nhỏ của mình. Tiếc ở chỗ, anh đã không quan tâm đến những cảm xúc của vợ. Và tiếc ở chỗ, anh chưa từng cố gắng vun vén cho cuộc hôn nhân này.

Nghĩ đến con

Hãy nghĩ đến sự phát triển của con thơ - Ảnh minh họa: Internet

Khi một gia đình đổ vỡ, người đáng thương nhất không phải là chồng hay vợ mà là những đứa con thơ. Chúng vốn không có tội, lỗi hoàn toàn của người lớn. Vì những tranh cãi, bất đồng của cha mẹ mà khiến chúng phải sống thiếu thốn tình cảm.

Vì người lớn mà chúng phải chịu cảnh gia đình ly tán, anh em không còn sống chung dưới một mái nhà. Thế nên trước khi quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân của mình, vợ chồng nên suy nghĩ đến hạnh phúc của con cái.

Đừng để con cái phải gánh chịu những tổn thương do người lớn mang lại - Ảnh minh họa: Internet

Hãy nghĩ, khi ba mẹ không còn sống với nhau nữa, chúng sẽ như thế nào? Liệu có ảnh hưởng đến sự phát triển, nhận thức của chúng không? Đừng vì một phút nóng giận của bản thân mà khiến con trẻ lớn lên trong sự thiếu thốn tình cảm.

Nghĩ đến gia đình hai bên

Ly hôn là việc hệ trọng, không chỉ ảnh hưởng đến hai vợ chồng bạn mà còn cả gia đình nội ngoại. Ít có cha mẹ nào chấp nhận được cuộc sống hôn nhân của con cái mình đổ vỡ.

Đừng để bố mẹ phải đau lòng vì những quyết định của bạn - Ảnh minh họa: Internet

Ngày xưa, dù có cãi nhau, mâu thuẫn lớn đến mấy ông bà, cha mẹ bạn cũng không bỏ nhau. Họ luôn nhẫn nhịn nhau mà sống. Thế nên họ luôn tự hỏi giới trẻ ngày nay sao lại không được như xưa?

Chuyện con cái có hôn nhân đổ vỡ như một cú sốc khiến họ không chấp nhận được. Suy cho cùng, trước khi quyết định ly hôn, hãy hỏi ý kiến của cha mẹ. Đôi khi những ý kiến, quan điểm của họ sẽ khiến bạn suy nghĩ lại mọi chuyện.

Nghĩ lại cả hai đã bắt đầu như thế nào

Trước khi quyết định ly hôn, hãy nghĩ đến cả hai đã bắt đầu như thế nào - Ảnh minh họa: Internet

Vợ chồng là mối nhân duyên tiền định, không duyên không gặp, không nợ không kết đôi. Vì vậy không thể nói bỏ là bỏ nhau được. Bạn phải nghĩ đến cả hai đã từng cố gắng vun vén như thế nào, đã từng trải qua khoảng thời gian ra sao mới đến được với nhau.

Với những cặp đôi bị gia đình ngăn cản, cả hai càng phải suy nghĩ chín chắn hơn về việc ly hôn. Vì khi đã trải qua những chuỗi ngày sóng gió, bạn còn vượt qua được, vậy hà cớ gì chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ mà quyết định buông bỏ cuộc hôn nhân này?

Nghĩ đến tương lai sau này

Hãy suy nghĩ đến tương lai của mình khi không còn người ấy bên cạnh - Ảnh minh họa: Internet

Nếu trong thâm tâm bạn vẫn còn tồn tại suy nghĩ “không thể sống thiếu nhau" thì hãy tiếp tục cố gắng. Chỉ cần còn chút tình cảm, đó sẽ là ngọn lửa giúp sưởi ấm cuộc hôn nhân đang lạnh lẽo của bạn. Hãy nghĩ rằng liệu không có người đó, tương lai của bạn có ổn hay không? Bạn có thật sự sống tốt khi không còn chồng/vợ bên cạnh? Đừng vì một phút bồng bột ở hiện tại mà tương lai phải hối hận.