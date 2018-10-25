Hơn cả trinh tiết, đây là những tâm thế phụ nữ đừng bao giờ đánh mất

Phụ nữ yêu 25/10/2018 11:01

Nếu giữ vững những tâm thế này cuộc đời của bạn sẽ hạnh phúc, an yên, không phải sợ bị người khác làm tổn thương hay phụ bạc.

Cuộc đời phụ nữ đừng đặt nặng chuyện có kiếm được nhiều tiền hay không mà hãy cố gắng giữ gìn những điều này cho mình. Khi có những tâm thế đó, bạn sẽ không còn phải khổ đau hay buồn phiền vì bất cứ điều gì.

Hơn cả trinh tiết, đây là những tâm thế phụ nữ đừng bao giờ đánh mất - Ảnh 1
Phụ nữ đừng đánh mất những thứ này - Ảnh minh họa: Internet

Thoải mái, tự do: Cuộc đời có bao nhiêu lâu mà cứ chọn cho mình những điều khó khăn? Đôi khi bạn phải chọn cho mình cuộc sống đơn giản một chút để thoải mái, tự do. Người luôn mang tâm thế thoải mái sẽ tìm được nhiều cơ hội tốt. 

Trẻ trung: Phụ nữ nhất định phải xinh đẹp và trẻ trung. Dù tuổi tác có tăng nhưng tâm hồn vẫn mãi tuổi đôi mươi là được. Tâm hồn càng trẻ trung, bạn sẽ càng yêu đời, không còn vướng bận những điều đau buồn.

Hơn cả trinh tiết, đây là những tâm thế phụ nữ đừng bao giờ đánh mất - Ảnh 2
Là phụ nữ nhất định phải trẻ trung xinh đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Mộng mơ: Phụ nữ đừng quá khắt khe với bản thân, đừng ép mình phải sống theo thực tại. Đôi khi mơ mộng một chút, cuộc đời của bạn sẽ nhẹ nhàng, dễ thở hơn.

Vì thực tế đã quá khắc nghiệt, bạn cần một chút lãng mạn, một chút mơ mộng để tô điểm cho cuộc sống thêm phần thú vị. Mơ mộng chẳng có gì là xấu, chỉ cần bạn sống tốt, sống đúng với những cảm xúc của mình là được.

Hơn cả trinh tiết, đây là những tâm thế phụ nữ đừng bao giờ đánh mất - Ảnh 3
Đừng quá cứng nhắc, hãy mơ mộng một chút để sống nhẹ nhõm hơn - Ảnh minh họa: Internet

Trầm tư: Bạn đừng cố hướng bản thân theo nhịp sống vội vã, ồn ào ngoài kia. Hãy dành cho mình một khoảng lặng để suy tư về những điều đã qua. Khi đó bạn sẽ nhận ra bản thân mình sai hoặc đúng ở những điểm nào. Khi sống quá vội vã, bạn sẽ dần đánh mất đi những giá trị vốn có của mình. 

Hơn cả trinh tiết, đây là những tâm thế phụ nữ đừng bao giờ đánh mất - Ảnh 4
Đừng vui quá mức, hãy dành cho mình khoảng không gian riêng - Ảnh minh họa: Internet

Thế nên ai cũng cần một phút giây ngồi lại trầm tư về những điều đã qua để biết được những giá trị đích thực của cuộc sống.

Đơn thuần: Xã hội ngày nay, nếu nói phải giữ được sự ngây thơ, thuần khiết thì có hơi khiên cưỡng. Bởi khi bước vào đời, ai cũng sẽ bị vẩn đục vì một điều gì đó. Và điều đó khiến bạn thay đổi những suy nghĩ, thế giới quan của bản thân.

Chẳng hạn trước đây, bạn luôn tin tưởng người khác. Nhưng khi bị lừa dối, bạn sẽ nhận ra bản thân không được tin bất cứ ai nữa. Khi đó bạn sẽ càng mạnh mẽ và trưởng thành hơn.

Hơn cả trinh tiết, đây là những tâm thế phụ nữ đừng bao giờ đánh mất - Ảnh 5
Suy nghĩ đơn giản là một điều quan trọng - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, đừng vì bị lừa lọc, phản bội mà có cái nhìn bi quan về cuộc sống. Hãy giữ cho tâm hồn của mình một chút đơn thuần để hạnh phúc hơn. Đừng chuyện gì cũng suy nghĩ tiêu cực rồi bản thân mệt mỏi không yên.

Dũng cảm, mạnh mẽ: Cuộc đời phụ nữ nếu không có người đàn ông để dựa vào những lúc yếu lòng, mệt mỏi thì hãy tự đứng trên đôi chân của mình. Hoặc mỏi chân thì tìm một chiếc ghế để ngồi xuống chứ đừng trông chờ vào ai. Dũng cảm là yếu tố giúp bạn sống hạnh phúc hơn mỗi ngày.

Trong xã hội ngày nay, bạn không được phép yếu đuối, cũng không được quyền khóc lóc, van xin trước mặt người khác. Điều bạn nên làm đó là mạnh mẽ, kiên cường để người khác vừa nể vừa yêu.

Hơn cả trinh tiết, đây là những tâm thế phụ nữ đừng bao giờ đánh mất - Ảnh 6
Phụ nữ hãy mạnh mẽ để không bị tổn thương - Ảnh minh họa: Internet

Thanh lịch: Dù có chuyện gì xảy ra, dù ai có chọc giận bạn cũng không được ăn to nói lớn hoặc nặng lời với người khác. Bởi khi tức giận, bạn sẽ đánh mất đi nhân phẩm, khiến người khác càng xem thường và sợ hãi. Suy cho cùng, phụ nữ phải thanh lịch, tao nhã, giữ đúng phẩm chất của mình.

Đáng yêu: Sau tất cả, đáng yêu, dễ thương, dịu dàng vẫn là bản chất vốn có của phụ nữ. Có những khoảnh khắc, bạn phải trở nên thật mạnh mẽ để không ai xem thường. Nhưng cũng có nhưng giây phút bạn phải thật đáng yêu và dễ thương để được lòng mọi người hơn. Đừng quá cứng nhắc, khô khan. Bạn phải biết cách thể hiện nét dịu dàng của mình để chiếm được trái tim của người khác.

Đàn ông ngoại tình dù khéo giấu giếm đến mấy cũng không thể qua mặt vợ những điều này

Đàn ông ngoại tình dù khéo giấu giếm đến mấy cũng không thể qua mặt vợ những điều này

Phụ nữ có giác quan thứ 6 rất nhạy bén. Chỉ với một sự thay đổi nhỏ của chồng, họ cũng biết anh ấy đang gặp phải vấn đề gì và có ngoại tình hay không.

Xem thêm
Từ khóa:   cách để phụ nữ hạnh phúc bí quyết hạnh phúc

TIN MỚI NHẤT

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 19 phút trước
Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Sao quốc tế 20 phút trước
Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 27 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 39 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 45 phút trước
Rộ tin Đàm Tùng Vận nhận cát xê gần gấp đôi Lưu Học Nghĩa ở 'Lan Hương Như Cố'

Rộ tin Đàm Tùng Vận nhận cát xê gần gấp đôi Lưu Học Nghĩa ở 'Lan Hương Như Cố'

Sao quốc tế 48 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi vô tình thấy lại nhân tình cũ của chồng và khung cảnh trớ trêu phía sau

Nỗi lòng người vợ khi vô tình thấy lại nhân tình cũ của chồng và khung cảnh trớ trêu phía sau

Tâm sự Eva 49 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Sau ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp vận đỏ như son, đi đến đâu VẬN MAY BÁM GÓT đến đó, TIỀN VÀNG đổ ập xuống đầu trong 3 tuần tới

Chúc mừng 3 con giáp vận đỏ như son, đi đến đâu VẬN MAY BÁM GÓT đến đó, TIỀN VÀNG đổ ập xuống đầu trong 3 tuần tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này