Những điều đàn ông luôn khao khát ở nhân tình, đáng tiếc vợ lại không có

Họ xem vợ là đồ cũ, còn nhân tình là đóa hoa nở rộ rực rỡ. Đàn ông luôn mong mỏi những điều này từ nhân tình, nhưng đáng tiếc vợ lại không có.

Đàn ông thường "có mới nới cũ". Hôm nay có thể nói yêu bạn, nhưng ngày mai đã vội thay lòng. Họ luôn khao khát tìm kiếm những điều mới mẻ ở những người phụ nữ mà họ gặp gỡ.

Những chiêu trò của nhân tình, chắc chắn vợ khó lòng mà qua mặt được. Vì cô ta biết làm nũng, hạ thấp lòng tự tôn của mình để quyến rũ, khiến đàn ông say đắm. Mà ngặt nỗi đàn ông lại thích nghe những lời ngọt ngào thay vì câu càm ràm, khó chịu của vợ.

Đàn ông muốn bảo bọc phái yếu. Họ muốn có cảm giác được làm đàn ông thật sự, nhưng vợ đã quá hiểu con người của họ nên không tiện thể hiện. Còn nhân tình thì luôn ca tụng sự giỏi giang, tài năng của họ, vì vậy mà cánh mày râu vô cùng thích thú.

... còn vợ thì luôn mạnh mẽ, khô khan - Ảnh minh họa: Internet

Có nhiều trường hợp vợ mạnh mẽ đến nỗi cáng đáng hết công việc trong nhà. Họ không thích mè nheo, làm nũng hay vòi vĩnh bất cứ điều gì từ chồng. Điều này khiến đàn ông bị tổn thương và cảm thấy bản thân quá thừa thãi.

Biết chiều chuộng đàn ông vô điều kiện

Có thể nói nhân tình sẽ làm tất cả chỉ vì tiền. Chỉ cần đàn ông chu cấp tiền bạc, họ sẵn sàng bán mạng của mình để đáp ứng những yêu cầu của đàn ông. Tuy không phải ai đến với nhau cũng vì tiền nhưng cứ 10 cuộc ngoại tình thì đã có 9 liên quan đến tiền.

Nhân tình biết chiều đàn ông vô điều kiện - Ảnh minh họa: Internet

Những ả nhân tình chỉ lựa chọn người đàn ông lắm tiền nhiều của để ngã vào, chứ không ai dại dột tựa vào một người chẳng có gì. Suy cho cùng, nhân tình đến với đàn ông vì tiền và sẽ chiều lòng họ bất kể chuyện gì, thậm chí đánh đổi cả thể xác, danh dự của mình.

Xinh đẹp, nóng bỏng khi sánh bước bên đàn ông

Vợ vì nhiều áp lực mà trở nên già nua...

Có nhiều cô vợ khi đi ra đường với chồng, có gì mặc nấy, không quan tâm đến ngoại hình. Còn nhân tình thì không, ả ta biết cách chưng diện sao cho thu hút sự chú ý. Và tất nhiên đàn ông sẽ cảm thấy vô cùng tự hào khi kề vai sát cánh bên người đẹp chân dài, eo thon.

Không phải vợ không xinh đẹp mà áp lực, gánh nặng cơm áo khiến họ dần xao nhãng việc làm đẹp. Hoặc sau khi sinh nở, thân hình của họ trở nên thô kệch, xấu xí nhưng lại không có thời gian đi tập thể dục.

... còn nhân tình luôn nóng bỏng, hấp dẫn - Ảnh minh họa: Internet

Có rất nhiều nguyên nhân khiến vợ không còn xinh đẹp, hấp dẫn như xưa khiến chồng chán ngán. Vì vậy anh ấy sẽ tìm kiếm một người đẹp và quyến rũ hơn vợ.

Biết lấy lòng tất cả những mối quan hệ xung quanh đàn ông

Có thể nói nhân tình là người khéo ăn khéo nói, biết cách lấy lòng hết bạn bè, người thân cận của đàn ông. Còn vợ thường không thích những mối quan hệ đó của chồng. Đa số các cô vợ thường có cái nhìn không tốt về bạn bè của chồng.

Nhân tình khéo ăn nói nên lấy lòng được mọi người xung quanh - Ảnh minh họa: Internet

Họ nghĩ chồng và bạn bè gặp nhau chỉ có nhậu nhẹt hại sức khỏe. Thế nên những cô vợ không thích tiếp xúc và nói chuyện với bạn của chồng.

Còn nhân tình thì luôn biết cách ‘”thảo mai”. Nếu đàn ông dẫn họ ra mắt bạn bè, ả ta sẽ biết cách lả lơi và lấy lòng những người đó. Điều này khiến đàn ông cảm thấy tự hào và vui vẻ vì có một người phụ nữ hiểu chuyện bên cạnh.