Bước sang độ tuổi 30, phụ nữ phải biết nói ‘không’ với những điều này

Phụ nữ yêu 23/10/2018 15:35

Phụ nữ 30 chưa gọi là già nhưng cũng không còn nhỏ, thế nên hãy luôn nhắc nhở bản thân nhất định phải nói “không” với những điều này để chẳng ai có cơ hội làm tổn thương bạn nữa.

20 tuổi, bạn bước vào đời với trái tim nhiệt huyết và đầy kiêu hãnh. Trong giai đoạn này, bắt đầu va vấp với cuộ đời, bạn học cách xù lông để bảo vệ bản thân mình trước những sóng gió.

Đến tuổi 30, bạn tự biết thu lại những chiếc gai nhọn đó để tránh làm tổn thương người khác cũng như bản thân mình. Và bạn cũng nên biết nói “không” với những điều này để có thể sống thoải mái, hạnh phúc hơn.

Bước sang độ tuổi 30, phụ nữ phải biết nói ‘không’ với những điều này - Ảnh 1
Phụ nữ 30 chưa trải đời nhiều nhưng không còn nhỏ nữa - Ảnh minh họa: Internet

Không rượu bia, thức khuya

Lúc còn đôi mươi, bạn sẽ có những nỗi buồn và cách giải khuây khác nhau. Khi bước sang độ tuổi 30, nỗi buồn của bạn sẽ đong đầy hơn một chút. Lúc này, bạn buồn về công việc không như ý, cuộc sống hôn nhân chẳng như mơ... Có rất nhiều vấn đề mà phụ nữ khi bước sang độ tuổi 30 mới cảm nhận được.

Bước sang độ tuổi 30, phụ nữ phải biết nói ‘không’ với những điều này - Ảnh 2
Bạn nên biết cách bảo vệ sức khỏe của bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Vì vậy nhiều người thường tìm đến rượu bia để giải sầu. Tuy nhiên cách giải tỏa buồn phiền này không hề tốt cho sức khỏe của bạn. Bạn hãy từ bỏ những chất kích thích có hại cho sức khỏe và đừng thức quá khuya. Có những chuyện suy nghĩ đơn giản một chút, bạn sẽ thẩy cuộc sống dễ thở hơn là cứ mãi mệt mỏi, đắn đo.

Bước sang độ tuổi 30, phụ nữ phải biết nói ‘không’ với những điều này - Ảnh 3
Đừng vì chuyện không vui mà uống rượu bia rồi thức khuya - Ảnh minh họa: Internet

Đừng vì những chuyện buồn mà đày đọa, hành hạ bản thân. Đến khi đổ bệnh, bạn mới nhận ra sức khỏe còn quan trọng hơn cả chồng và công việc.

Không sống vì người khác

Đã để lúc bạn phải sống cho bản thân mình, làm những điều mình thích. Đừng mãi chạy theo những gì người khác muốn. Đến độ tuổi này, hãy suy nghĩ xem bạn đã làm được những gì cho bản thân.

Bạn đã đối xử tốt với chính mình hay chưa, hay là vẫn còn dùng dằng giữa ngã ba đường chẳng biết tiến, lui như thế nào? Cuộc đời phụ nữ nếu cứ mãi sống vì người khác, uổng phí lắm! Thanh xuân, tuổi trẻ cũng sẽ không thể mãi chờ đợi bạn được.

Bước sang độ tuổi 30, phụ nữ phải biết nói ‘không’ với những điều này - Ảnh 4
Phụ nữ 30 đã đến lúc biết lo nghĩ cho bản thân mình - Ảnh minh họa: Internet

Sẽ đến một lúc nào đó bạn sẽ cảm thấy tiếc nuối vì chưa làm gì cho chính mình. Vì vậy hãy yêu bản thân mình nhiều hơn một chút. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là tỏ thái độ bất cần với những người xung quanh.

Bạn nên giữ thái độ tôn trọng và quan tâm đến họ, nhưng hãy yêu bản thân hơn. Đôi khi điều này sẽ khiến cuộc sống của bạn thoải mái hơn rất nhiều.

Không vì một chuyện mà đau khổ quằn quại

Bước sang độ tuổi 30, phụ nữ phải biết nói ‘không’ với những điều này - Ảnh 5
Đừng vì những chuyện không vui mà đau khổ mãi - Ảnh minh họa: Internet

Hãy suy nghĩ thoáng hơn một chút, cuộc sống của bạn sẽ dễ dàng hơn. Đừng ám ảnh mãi vì 1 chuyện gì đó, cũng đừng vì một người mà đau khổ cả đời không dứt. Ở độ tuổi này, bạn không còn nhỏ để dùng nước mắt giải quyết vấn đề, cũng như không thể mãi u sầu.

Điều bạn nên làm là sống vui vẻ, cười tươi mỗi ngày để trẻ trung và xinh đẹp hơn. Có vậy bạn mới không uổng phí một đời.

Bạn nên nhớ, con người không thể tránh khỏi những chuyện bất hạnh. Điều bạn nên làm là chấp nhận rồi đương đầu với khó khăn chứ không phải chìm đắm vào sự bi thương không thoát ra được.

Những điều tưởng chừng không có gì nhưng lại là yếu tố hủy hoại hôn nhân nhanh nhất

Những điều tưởng chừng không có gì nhưng lại là yếu tố hủy hoại hôn nhân nhanh nhất

Vợ chồng nếu cứ mãi vô tư làm những điều này thì sớm muộn gì hôn nhân cũng rơi vào vực thẳm, người trong cuộc mệt mỏi chỉ muốn buông tay nhau ngay lập tức.

Xem thêm
Từ khóa:   phụ nữ 30 những điều phụ nữ không nên làm bí quyết hạnh phúc cách để phụ nữ hạnh phúc

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 17 phút trước
Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 35 phút trước
Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Sao quốc tế 36 phút trước
Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Rộ tin Đàm Tùng Vận nhận cát xê gần gấp đôi Lưu Học Nghĩa ở 'Lan Hương Như Cố'

Rộ tin Đàm Tùng Vận nhận cát xê gần gấp đôi Lưu Học Nghĩa ở 'Lan Hương Như Cố'

Sao quốc tế 1 giờ 4 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi vô tình thấy lại nhân tình cũ của chồng và khung cảnh trớ trêu phía sau

Nỗi lòng người vợ khi vô tình thấy lại nhân tình cũ của chồng và khung cảnh trớ trêu phía sau

Tâm sự Eva 1 giờ 5 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Sau ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này