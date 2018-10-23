Bước sang độ tuổi 30, phụ nữ phải biết nói ‘không’ với những điều này

Đến tuổi 30, bạn tự biết thu lại những chiếc gai nhọn đó để tránh làm tổn thương người khác cũng như bản thân mình. Và bạn cũng nên biết nói “không” với những điều này để có thể sống thoải mái, hạnh phúc hơn.

20 tuổi, bạn bước vào đời với trái tim nhiệt huyết và đầy kiêu hãnh. Trong giai đoạn này, bắt đầu va vấp với cuộ đời, bạn học cách xù lông để bảo vệ bản thân mình trước những sóng gió.

Lúc còn đôi mươi, bạn sẽ có những nỗi buồn và cách giải khuây khác nhau. Khi bước sang độ tuổi 30, nỗi buồn của bạn sẽ đong đầy hơn một chút. Lúc này, bạn buồn về công việc không như ý, cuộc sống hôn nhân chẳng như mơ... Có rất nhiều vấn đề mà phụ nữ khi bước sang độ tuổi 30 mới cảm nhận được.

Bạn nên biết cách bảo vệ sức khỏe của bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Vì vậy nhiều người thường tìm đến rượu bia để giải sầu. Tuy nhiên cách giải tỏa buồn phiền này không hề tốt cho sức khỏe của bạn. Bạn hãy từ bỏ những chất kích thích có hại cho sức khỏe và đừng thức quá khuya. Có những chuyện suy nghĩ đơn giản một chút, bạn sẽ thẩy cuộc sống dễ thở hơn là cứ mãi mệt mỏi, đắn đo.

Đừng vì chuyện không vui mà uống rượu bia rồi thức khuya - Ảnh minh họa: Internet

Đừng vì những chuyện buồn mà đày đọa, hành hạ bản thân. Đến khi đổ bệnh, bạn mới nhận ra sức khỏe còn quan trọng hơn cả chồng và công việc.

Không sống vì người khác

Đã để lúc bạn phải sống cho bản thân mình, làm những điều mình thích. Đừng mãi chạy theo những gì người khác muốn. Đến độ tuổi này, hãy suy nghĩ xem bạn đã làm được những gì cho bản thân.

Bạn đã đối xử tốt với chính mình hay chưa, hay là vẫn còn dùng dằng giữa ngã ba đường chẳng biết tiến, lui như thế nào? Cuộc đời phụ nữ nếu cứ mãi sống vì người khác, uổng phí lắm! Thanh xuân, tuổi trẻ cũng sẽ không thể mãi chờ đợi bạn được.

Phụ nữ 30 đã đến lúc biết lo nghĩ cho bản thân mình - Ảnh minh họa: Internet

Sẽ đến một lúc nào đó bạn sẽ cảm thấy tiếc nuối vì chưa làm gì cho chính mình. Vì vậy hãy yêu bản thân mình nhiều hơn một chút. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là tỏ thái độ bất cần với những người xung quanh.

Bạn nên giữ thái độ tôn trọng và quan tâm đến họ, nhưng hãy yêu bản thân hơn. Đôi khi điều này sẽ khiến cuộc sống của bạn thoải mái hơn rất nhiều.

Không vì một chuyện mà đau khổ quằn quại

Đừng vì những chuyện không vui mà đau khổ mãi - Ảnh minh họa: Internet

Hãy suy nghĩ thoáng hơn một chút, cuộc sống của bạn sẽ dễ dàng hơn. Đừng ám ảnh mãi vì 1 chuyện gì đó, cũng đừng vì một người mà đau khổ cả đời không dứt. Ở độ tuổi này, bạn không còn nhỏ để dùng nước mắt giải quyết vấn đề, cũng như không thể mãi u sầu.

Điều bạn nên làm là sống vui vẻ, cười tươi mỗi ngày để trẻ trung và xinh đẹp hơn. Có vậy bạn mới không uổng phí một đời.

Bạn nên nhớ, con người không thể tránh khỏi những chuyện bất hạnh. Điều bạn nên làm là chấp nhận rồi đương đầu với khó khăn chứ không phải chìm đắm vào sự bi thương không thoát ra được.