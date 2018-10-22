Phụ nữ nếu trải qua hết những ‘cửa ải’ này chắc chắn đã đến lúc đón nhận hạnh phúc

Phụ nữ yêu 22/10/2018 17:08

Không có cuộc vui nào kéo dài mãi, cũng chẳng có nỗi đau nào mà không thể lành. Chẳng qua là chúng ta có đủ kiên định để vượt qua những sóng gió rồi chờ đợi ánh nắng hạnh phúc đến hay không.

Nếu đã từng trải qua những “cửa ải” này trong đời, chắc chắn đã đến lúc bạn chào đón hạnh phúc đích thực.

Đau lòng vì một người phụ bạc

Có lẽ nỗi đau lớn nhất trong cuộc đời phụ nữ đó là bị bội bạc. Họ có thể chịu đựng cuộc sống nghèo khó nhưng chẳng thể chịu được người phản bội, lừa dối mình. Tuy nhiên khi đã trải qua chuyện này, họ sẽ mạnh mẽ để tiếp tục bước tiếp.

Phụ nữ nếu trải qua hết những ‘cửa ải’ này chắc chắn đã đến lúc đón nhận hạnh phúc - Ảnh 1
Phụ nữ phải chịu tổn thương mới hạnh phúc được - Ảnh minh họa: Internet

Khi đã trải qua nỗi đau bị bội bạc, bạn sẽ mang một lớp áo giáp, cứng rắn và khó bị tổn thương nữa. Thế nên đừng sợ bị lừa dối trong tình yêu, đó chẳng qua là một bài học giúp bạn sống tốt và có cách nhìn người giỏi hơn mà thôi.

Và chỉ khi có vấp ngã, có đớn đau, có bội lừa, bạn mới thật sự trưởng thành và hạnh phúc. Phụ nữ nên nhớ không có niềm vui nào không đánh đổi bằng nước mắt.

Bỏ việc

Phụ nữ nếu trải qua hết những ‘cửa ải’ này chắc chắn đã đến lúc đón nhận hạnh phúc - Ảnh 2
Ai cũng sẽ một lần đánh mất công việc yêu thích - Ảnh minh họa: Internet

Chắc hẳn ai cũng phải trải qua một lần bế tắc, áp lực đến mức muốn từ bỏ công việc của mình. Bạn cảm thấy mệt mỏi vì suốt ngày lặp lại công việc nhàm chán hoặc chịu đựng một người sếp khó tính, xét nét. Nhưng lại đắn đo không muốn từ bỏ vì đó là công việc mình yêu thích, cũng là “công cụ” kiếm tiền nuôi sống bản thân.

Tuy nhiên bạn đừng sợ hãi khi từ bỏ việc mà mình đang làm. Biết đâu khi sang một môi trường mới, mọi việc sẽ khởi sắc hơn thì sao? Bạn nên nhớ muốn thấy cầu vồng, phải biết chịu đựng những cơn mưa. Sau cơn mưa, trời lại sáng, đó là “thần chú” giúp bạn vững tin hơn.

Bạn bè nói xấu nhau

Phụ nữ nếu trải qua hết những ‘cửa ải’ này chắc chắn đã đến lúc đón nhận hạnh phúc - Ảnh 3
Phụ nữ không thể tránh khỏi những tranh cãi - Ảnh minh họa: Internet

Dù thân thiết đến mấy, bạn bè cũng không thể tránh khỏi những lúc nói điều không hay về nhau. Có thể cả hai bất đồng quan điểm sống, hoặc tranh cãi một điều gì đó. Nhưng suy cho cùng, bạn bè là người cùng đồng hành với chúng ta trong suốt khoảng trời thanh xuân.

Người chân thành sẽ tự động ở lại, người không chân thành sẽ ra đi chẳng một lần ngoảnh lại. Thế nên bạn nên biết buông bỏ người làm mình đau và ở bên người khiến mình mỉm cười mỗi ngày. Và nên nhớ một điều bạn bè trên đời không thiếu, người không tốt, bạn cũng không nên cưỡng cầu.

Đổ vỡ trong hôn nhân

Phụ nữ nếu trải qua hết những ‘cửa ải’ này chắc chắn đã đến lúc đón nhận hạnh phúc - Ảnh 4
Hôn nhân đổ vỡ, bạn cũng đừng quá buồn phiền - Ảnh minh họa: Internet

Đây là điều mà chẳng ai muốn, nhưng có thể sẽ xảy ra. Cuộc đời chẳng thể nói trước điều gì và lòng người là thứ dễ thay đổi nhất. Bạn không thể bắt một ai đó vì bạn mà từ bỏ những mối quan hệ của họ. Bạn cũng không thể ép một người ở cạnh bạn suốt đời.

Có những lúc, họ sẽ thay lòng và điều bạn nên làm là chấp nhận. Chấp nhận để người đó rời đi, chấp nhận cả hai không còn duyên phận nữa. Hôn nhân đổ vỡ, nghe thật xót xa nhưng khi trải qua nỗi đau này, ông trời nhất định sẽ cho bạn một mối lương duyên mới. 

Mất đi một người mình rất thương

Phụ nữ nếu trải qua hết những ‘cửa ải’ này chắc chắn đã đến lúc đón nhận hạnh phúc - Ảnh 5
Mất đi người thân là điều vô cùng đau lòng - Ảnh minh họa: Internet

Sinh ly tử biệt là điều không thể tránh khỏi trong cuộc đời này. Ai cũng phải trải qua nỗi đau này để biết trân quý những người xung quanh. Lúc đó bạn sẽ mạnh mẽ hơn và không còn phải sợ hãi khi đối diện với bất cứ điều gì nữa.

Mất đi người thân yêu, đau buồn là điều không thể tránh khỏi nên khóc được cứ khóc rồi lau nước mắt sống tiếp. Người mất đã mất, bạn không thể vì quá xót thương mà khiến bản thân trở nên yếu đuối.

 

Phụ nữ không nên làm những điều này để bớt tạo nghiệp, tích đức cho con cháu

Phụ nữ không nên làm những điều này để bớt tạo nghiệp, tích đức cho con cháu

Con cháu có cuộc sống hạnh phúc hay không phụ thuộc nhiều vào cách ăn ở của ông bà cha mẹ. Trong đó mẹ là người đóng vai trò quan trọng nhất. Thế nên bạn đừng bao giờ tạo nghiệp để tích đức cho con cháu sau này.

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