Một người vợ khôn ngoan không chỉ lo cho chồng những bữa cơm ngon, ấm áp mà còn phải khiến anh ấy cảm thấy an toàn. Đừng để anh ấy cảm thấy sợ hãi và dè chừng mỗi khi có mặt bạn. Sau đây là những điều vợ khôn ngoan nên làm để chồng nói không với hai chữ ngoại tình .

Đàn bà lấy chồng hơn nhau ở cách cư xử khôn khéo, biết lắng nghe và thấu hiểu những điều chồng đang phải trải qua. Đừng trông chờ chồng làm gì cho mình mà trước tiên, hãy nghĩ mình nên làm điều gì đó để anh ấy cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh.

Một người phụ nữ thông minh phải biết khi nào nên nói và lúc nào nên tạo cho chồng khoảng không gian riêng. Bạn đừng nghĩ là vợ thì có quyền biết hết những chuyện của chồng. Đôi khi phải tôn trọng cuộc sống riêng của anh ấy.

Đàn ông cũng có những nỗi niềm riêng, chẳng qua anh ấy không muốn ai thấy sự yếu đuối của mình. Thế nên khi thấy chồng có chuyện gì khó nói hay cư xử lạ, bạn hãy hỏi han nhẹ nhàng. Nếu anh ấy không muốn nói, bạn cũng đừng xem chồng là “tù nhân” mà tra khảo đến cùng. Đừng để mình trở nên đáng sợ trong mắt chồng.

Không quát nạt chồng ở chốn đông người

Một người phụ nữ khôn ngoan sẽ không ăn to nói lớn, thể hiện thái độ biết tuốt trước mặt chồng. Bạn nên biết điều gì nên nói, điều gì im lặng sẽ tốt hơn. Đừng đứng trước đám đông quát nạt hay dạy bảo chồng.

Vợ khôn nên nói chuyện nhỏ nhẹ - Ảnh minh họa: Internet

Cách tốt nhất để giữ gìn cuộc hôn nhân hạnh phúc là giữ thể diện cho chồng. Khi anh ấy đang tranh luận một vấn đề gì đó với bạn bè, bỗng dưng vợ xen ngang, cuộc nói chuyện sẽ ngừng lại và mất vui ngay. Thế nên dù biết, bạn cũng chỉ nên ngồi bên cạnh cười trừ và đừng xen vào cuộc nói chuyện của đàn ông. Nếu không hậu quả sẽ vô cùng khó lường.

Khi cãi nhau không lôi chuyện quá khứ

Ai cũng có những lỗi lầm hoặc những kỷ niệm không mấy tốt đẹp trong quá khứ. Thế nên khi cãi nhau đừng mang chuyện ngày xưa của chồng ra để chỉ trích. Vì điều này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến nhận thức cũng như cuộc sống của bạn ở hiện tại và tương lai.

Tuyệt đối không nên bới móc quá khứ của chồng - Ảnh minh họa: Internet

Vả lại đàn ông chúa ghét ai mang chuyện chuyện ngày xưa ra để phán xét nhau. Họ chỉ muốn vợ nhìn vào những mặt tốt của mình chứ không phải suốt ngày bơi móc quá khứ.

Khi chồng mệt mỏi, không ép anh ấy cố gắng

Mỗi người đều có những áp lực khác nhau, đến cả bản thân bạn cũng có những lúc mệt mỏi muốn gục ngã. Thế nên nếu chồng có mệt mỏi, bạn đừng ép anh ấy cố gắng. Thay vào đó hãy vỗ vai an ủi bảo anh ấy hãy nghỉ ngơi rồi bắt đầu lại.

Khi mệt mỏi, đừng bắt anh ấy làm việc - Ảnh minh họa: Internet

Khi bế tắc trong cuộc sống, chỉ cần một người yêu thương động viên, anh ấy cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn rất nhiều. Đôi khi những câu quan tâm đơn giản của bạn cũng khiến đàn ông xao xuyến và sẽ tình nguyện yêu bạn suốt đời.

Không đụng vào những vật dụng cá nhân của chồng

Việc lục lọi ví, túi và xem trộm điện thoại của chồng là điều cấm kỵ, vợ đừng bao giờ làm. Đừng biến thành người nhiều chuyện, chuyên xâm phạm quyền cá nhân của chồng. Ai cũng có quyền riêng tư, hãy tôn trọng nhau để cuộc sống hôn nhân không trở nên nặng nề.

Điều cấm kỵ nhất là lục lọi ví của chồng - Ảnh minh họa: Internet

Trong hôn nhân, đừng nghĩ đã là của nhau rồi thì muốn làm gì cũng được, đôi khi bạn cũng phải biết giữ khoảng cách để cả hai thoải mái hơn.